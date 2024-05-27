Финиш чемпионской гонки в Дании еще драматичнее, чем в России 😱

Расклады перед последним туром: два лидера идут вровень, матчи – против немотивированных команд

За несколько туров до финиша на чемпионство вообще претендовали сразу четыре клуба: «Копенгаген», «Нордшелланд», «Брондбю» и «Мидтьюлланд». Но первые два к последнему туру отвалились.

А ситуация была такой: «Брондбю» лидировал с 62 очками и разницей +26, у «Мидтьюлланда» было тоже 62 очка с разницей +19. Именно разница – первый критерий при равенстве очков.

«Брондбю» дома встречался с «Орхусом» (пятое место), «Мидтьюлланд» принимал «Силькеборг» (шестое). В Дании, как и во многих других европейских лигах, есть чемпионская группа после регулярного чемпионата. При этом «Силькеборг» и «Орхус» уже никаких турнирных задач не решали, они шли в хвосте этой группы.

Но сильно покусали претендентов на чемпионство.

От ужаса до триумфа – меньше чем за час для «Мидтьюлланда»

Вот как менялась турнирная ситуация:

⏱️ 1-я минута: «Брондбю», напоминаем, идет вровень с «Мидтьюлландом», но лидирует по разнице.

⏱️ 13’ – «Мидтьюлланд» пропускает гол от «Силькеборга», что улучшает ситуацию для «Брондбю», который теперь впереди на очко.

⏱️ 17’ – гол «Брондбю» «Орхусу» – и 1:0. Идеально – преимущество уже в три очка.

⏱️ 26’ – «Мидтьюлланд» уступает 0:2, и ситуация становится для него критичной. Если так продолжится, не спасет и победа (ведь «Брондбю» побеждает), а тут еще и отыгрывать два гола.

⏱️ 41’ – «Брондбю» пропускает – 1:1. Снова разница в очко, но в его пользу.

Так заканчивается первый тайм: «Брондбю» – 63 (и плюс в разнице мячей), «Мидтьюлланд» – 62.

⏱️ 46’ – «Мидтьюлланд» начинает с гола – 1:2. По очкам ситуация не меняется, но дышать уже чуть проще.

⏱️ 48’ – 2:2 в игре «Мидтьюлланда». Это пока не выводит клуб на первую строчку – очков поровну, но разница в пользу «Брондбю». Но зато отыграны два гола.

⏱️ 52’ – «Мидтьюлланд» забивает третий гол! Из 0:2 в 3:2 за шесть минут. И теперь он выходит на первое место: «Мидтьюлланд» – 65, «Брондбю» – 63.

⏱️ 59’ – ох, горит «Брондбю» – 1:2. Ужасная новость для него – становится минус три от «Мидтьюлланда».

⏱️ 64’ – лидер собирается с силами и сравнивает – 2:2. В параллельном матче «Мидтьюлланд» ведет 3:2 и пока лидирует. Положение снова такое: «Мидтьюлланд» – 65, «Брондбю» – 63.

⏱️ 78’ – катастрофа для «Брондбю», потому что становится 2:3. На эту минуту расклад такой: «Мидтьюлланд» – 65, «Брондбю» – 62. Неужели это все?

⏱️ 82’ – внезапно вмешивается «Силькеборг» и забивает «Мидтьюлланду» – 3:3. И теперь все на грани: «Мидтьюлланд» – 63, «Брондбю» – 62.

Если «Брондбю» забивает, то забирает чемпионство. Если пропущенный гол «Мидтьюлланда» – то тоже чемпионство «Брондбю». Что произойдет в оставшиеся минуты?

Ничего – все устали забивать и пропускать, 11 голов на два матча. Они заканчиваются так: «Мидтьюлланд» – «Силькеборг» 3:3, «Брондбю» – «Орхус» 2:3. «Мидтьюлланд» обошел «Брондбю» всего на очко (63 против 62) и выиграл чемпионат.

Вип-зона «Мидтьюлланда» скакала от восторга, там же за развязкой следил Кристоффер Ольссон. О нем чуть ниже.

А на другом стадионе так выглядел шок. На скрине тренер «Брондбю» Йеспер Соренсен.

Поразительно, ведь в течение 15 минут первого тайма казалось, что у «Мидтьюлланда» очень мало шансов при своих 0:2 и 1:0 в параллельном матче. Но бешеная развязка во втором тайме все перевернула.

«Мидтьюлланд» победил в четвертый раз в истории и впервые с 2020 года – он сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Брондбю» упустил возможность добыть 12-й титул и укатился в Лигу конференций. В Лиге Европы сыграет не он, а победитель Кубка «Силькеборг», откуда, кстати, «Брондбю» вылетел именно от злосчастного «Орхуса».

Фанатам «Брондбю» не позавидуешь. Их клуб и так за последние 19 сезонов выиграл титул лишь однажды.

На награждение приехал Кристоффер Ольссон – это его первое появление на публике после тяжелого диагноза

Весной мы писали про проблемы со здоровьем экс-игрока «Краснодара». В феврале он потерял сознание дома – его экстренно госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У Ольссона диагностировали множество небольших тромбов с обеих сторон мозга. Это результат редкого воспалительного заболевания.

Сейчас он появился впервые во время лечения. Его провезли по полю на машине с кубком.

А потом он аккуратно встал и прошел по полю с ним.

И затем отпраздновал с одноклубниками.

У Ольссона 13 матчей в сезоне датской Суперлиги, куда он вернулся после выступлений за АИК, «Краснодар» и «Андерлехт». На поле швед не выходил с начала декабря – в последнем для него матче «Мидтьюлланд» выиграл 5:1, а Ольссон отдал голевую передачу.

В апреле «Мидтьюлланд» сообщил, что Ольссон «восстановил двигательные функции и вербальные способности, он активно тренирует походку и может самостоятельно принимать пищу». При этом клуб воздержался от прогнозов, но отметил позитивные шаги.

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Фото: eastnews.ru /Bo Amstrup/Associated Press