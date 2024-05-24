Это’О убрал незаконного тренера Камеруна: министерство только назначило, а с ним не согласовали

Ну не бывает там спокойно.

Глава камерунской федерации футбола Самюэль Это’О снова в контрах с министерством спорта страны. Теперь из-за тренера Марка Бриса: его назначили незаконно. Разборки продолжаются.

Тренера сборной назначили в обход Это’О. Он возмутился и добился отстранения – за две недели до отбора на ЧМ-2026

В феврале после вылета в 1/8 финала Кубка Африки сборную Камеруна покинул Ригобер Сонг. С ним не продлили контракт, искать нового тренера начали сразу. С прицелом на борьбу за ЧМ-2026.

Правда, шло так себе: за месяц никого не нашли, хотя гуляли слухи про возвращение бывших тренеров Антонио Консейсау или Уго Броса. Некоторые медиа с источниками в камерунской федерации футбола писали про Антуана Комбуаре, Раймона Доменека и Юргена Клинсманна.

В начале апреля сборную возглавил бельгиец Марк Брис, но есть нюанс: его назначило министерство спорта в одностороннем порядке – без участия федерации! Футбольный орган узнал об этом, как и обычные болельщики, из медиа.

Федерация тут же возразила: по регламенту ФИФА запрещается любое вмешательство правительства в дела спортивных организаций. Тут же пошла подготовка к обжалованию решения министерства спорта.

Добились своего уже через полтора месяца, причем необычным образом: Самюэль Это’О заявил, что собирается параллельно назначить другого тренера при действующем Брисе! Ассоциации любительских и профессиональных клубов Камеруна коллективно подали жалобу на решение главы федерации, в ответ Самюэль потребовал убрать незаконно назначенного Бриса.

Логика такая: если хотите отстранить тренерский штаб – делайте это с назначенным не по правилам. Для убедительности Это’О пригрозил письмом в ФИФА. Промежуточная победа есть: Бриса со штабом отстранили от работы с командой.

А ведь уже 8 и 11 июня сборная стартует в отборе на ЧМ-2026 (против Кабо-Верде и Анголы). Придется решать проблему в ускоренном порядке.

В Камеруне постоянно скандалы. Помните, только-только была массовая дисквалификация за подделку документов

В камерунском футболе непрерывная дичь. Правда, разноплановая.

Вот последний пример. В середине марта сразу 62 игрока из чемпионата Камеруна отстранили от футбола из-за подделки документов и проваленных тестов на возраст.

Среди отстраненных 17-летний Уилфрид Натан Дуала, с которым мы познакомились в декабре 2023-го: полузащитник попал в заявку Камеруна на Кубок Африки. Не сыграл ни минуты, санкции национальной команде вряд ли грозят, а вот карьера теперь под вопросом.

Медиа писали, что он родился 15 мая 2006 года.

В соцсетях предлагали сравнить 17-летнего Дуалу (справа) с 21-летним Бенджамином Эллиоттом (слева).

Игроку не поверили, как и остальным неназванным 61 футболистам. Влепили отстранение: конкретные сроки пока неизвестны.

Детали того детектива – здесь .

Это’О под подозрением полиции: мог помочь клубу друга договорными матчами и работой с судьями

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Фото: East News /Lillian SUWANRUMPHA / AFP, KRISTOF VAN ACCOM / BELGA MAG / Belga via AFP