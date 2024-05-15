Самый быстрый гол в истории футбола? Из ФНЛ! На 3-й секунде!

Просто смотрите.

Этот гол станет легендарным. На третьей секунде матча «Химик» – «Машук-КМВ» случилось такое. Николай Иванов из «Машука» ударил прямо с центральной точки после стартового свистка – и забил.

На гол понадобилось меньше трех секунд.

Вероятно, этот гол может быть признан самым быстрым в истории футбола – не будем пока утверждать за Книгу рекордов Гиннеса, но это очень близко.

Официально рекорд сейчас – 2,31 секунды, это был Райан Холл из английского «Кройдона», причем уже в 2024-м, недавно. Но вот 24-летний белорус Иванов – теперь тоже претендент.

Давайте замерим хотя бы просто по хронометражу видео, которое вы видите выше. Вот момент удара – 03:21, три секунды и 21 сотая (не после после розыгрыша мяча, а в видеоролике, который начинается чуть заранее).

А вот момент, когда мяч влетает в ворота – 06:13, то есть мяч в воздухе до гола 2,92 секунды.

В «Машуке» полузащитник Иванов с февраля – это первый клуб Николая вне Беларуси. Он воспитанник минского «Динамо», но провел за основу там только шесть матчей. В основном ездил по арендам: за три года сменил «Гомель», «Ислочь», «Нафтан», «Минск». В 2023-м Николай уже полноценно перешел в «Макслайн» – это команда из второго белорусского дивизиона. Там ему доверили больше всего матчей в карьере: 31 игра, в них 17 (8+9) результативных действий. В «Машуке» пока скромнее: это первый гол за 13 игр. Но какой!

Скажите честно: вы могли бы ждать такого хайлайта из Второй лиги А?