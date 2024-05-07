Со школьного экзамена – на матч ЛЧ в Париж. Вот это день у таланта «Боруссии»!
После ассиста Ройсу, кумиру.
«Дортмунд» приехал в Париж на полуфинал ЛЧ не совсем в полном составе.
Нет 18-летнего полузащитника Кьелль-Арик Ветьена – он в заявке, не травмирован. Просто понадобилось задержаться в Германии.
Потому что юноша... сдает экзамены в школе.
Дебют, экзамен и полуфинал ЛЧ. Незабываемая неделя!
Возможно, самая насыщенная в жизни Ветьена.
Вообще-то, на прошлых выходных Кьелль-Арик впервые сыграл на взрослом уровне: вышел в старте с «Аугсбургом», тренер Эдин Терзич проводил ротацию. Парень хорошо справился: четыре успешных единоборства и три созданных момента для партнеров.
Главное достижение – ассист на Марко Ройса, кумира. Ветьен исполнил шикарный заброс, а Марко легко принял пас.
Кьелль-Арик в системе «Дортмунда» с девяти лет, прошел все ступени в академии, сейчас капитан молодежки. Ветьен рос на игре Ройса. Классная голевая – приятный подарок легенде на прощание.
Парень впечатлил Терзича. Изначально Кьелль-Арика не планировали везти в Париж из-за экзамена – эффектный дебют все изменил. Теперь догоняет сам.
Ветьен выводил Ройса на поле. Теперь – вместе в ЛЧ
После матча в выходные Кьелль-Арик сверкал: «Честно, я не знаю, что сказать. Так часто был на этом стадионе, перед матчами выводил на поле Марко Ройса и Марселя Шмельцера. Я не могу подобрать слов. Я невероятно счастлив!»
Соцсети «Боруссии» сразу откопали видео, где Ветьен выводит Ройса на поле несколько лет назад – с реакцией игрока. Вышло мило.
Этим вечером Ветьен снова может вывести Марко Ройса. Но не на поле, а в финал Лиги чемпионов.
Конечно, когда отдохнет после экзаменов.
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Фото: AP Photo/Martin Meissner