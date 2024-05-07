Со школьного экзамена – на матч ЛЧ в Париж. Вот это день у таланта «Боруссии»!

После ассиста Ройсу, кумиру.

«Дортмунд» приехал в Париж на полуфинал ЛЧ не совсем в полном составе.

Нет 18-летнего полузащитника Кьелль-Арик Ветьена – он в заявке, не травмирован. Просто понадобилось задержаться в Германии.

Потому что юноша... сдает экзамены в школе.

Дебют, экзамен и полуфинал ЛЧ. Незабываемая неделя!

Возможно, самая насыщенная в жизни Ветьена.

Вообще-то, на прошлых выходных Кьелль-Арик впервые сыграл на взрослом уровне: вышел в старте с «Аугсбургом», тренер Эдин Терзич проводил ротацию. Парень хорошо справился: четыре успешных единоборства и три созданных момента для партнеров.

Главное достижение – ассист на Марко Ройса, кумира. Ветьен исполнил шикарный заброс, а Марко легко принял пас.

Кьелль-Арик в системе «Дортмунда» с девяти лет, прошел все ступени в академии, сейчас капитан молодежки. Ветьен рос на игре Ройса. Классная голевая – приятный подарок легенде на прощание .

Парень впечатлил Терзича. Изначально Кьелль-Арика не планировали везти в Париж из-за экзамена – эффектный дебют все изменил. Теперь догоняет сам.

Ветьен выводил Ройса на поле. Теперь – вместе в ЛЧ

После матча в выходные Кьелль-Арик сверкал: «Честно, я не знаю, что сказать. Так часто был на этом стадионе, перед матчами выводил на поле Марко Ройса и Марселя Шмельцера. Я не могу подобрать слов. Я невероятно счастлив!»

Соцсети «Боруссии» сразу откопали видео, где Ветьен выводит Ройса на поле несколько лет назад – с реакцией игрока. Вышло мило.

Этим вечером Ветьен снова может вывести Марко Ройса. Но не на поле, а в финал Лиги чемпионов.

Конечно, когда отдохнет после экзаменов.

«Бавария», «Реал», «ПСЖ» и «Барса». Кому отказывал Марко Ройс?

Можно быть героем, даже если ты неудачник. Роман Нагучев – о любимом Марко Ройсе

Фото: AP Photo /Martin Meissner