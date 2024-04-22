Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил

«Реал» и «Барселона» быстро обменялись голами, а на 29-й минуте возник спор после атаки «Барсы»: Ламин Ямаль пробил, Андрей Лунин выгреб мяч из ворот. Был ли мяч за линией? В Ла Лиге нет автоматической системы определения гола – эпизод просматривал ВАР, гола не увидели.

Ни один из повторов не дает четкого понимания

Напомним: мяч должен полностью пересечь линию ворот, чтобы гол был засчитан. С такого повтора за линией находится вратарь, но мяча вообще не видно.

Самый распространенный ракурс – этот. Стало понятнее?

Или отсюда – снова Лунин все закрыл.

Еще одна точка – эффект прежний. Никакой уверенности.

Гол не засчитали – игра продолжилась.

Мнения насчет момента у экс-судей разделились

«Барселона» в твиттере предложила самим определить, что это было. Тысяча мнений – только в первый час.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль сказал Marca: «Нет компьютера, чтобы развеять сомнения, но, кажется, мяч полностью пересек линию, когда Лунин был в воротах. Но если нет уверенности, тогда решение судье – верное».

As цитирует возмущения экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса: «Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать «прыжок веры».

Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы! Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно».

Система – дорогое удовольствие для Ла Лиги

Илкай Гюндоган подошел к судье Сесару Сото Градо, чтобы уточнить, каким будет решение. По-видимому, он показывал на часы, которые могли бы подсказать арбитру, если бы в Испании действовала система определения гола. В АПЛ она есть, а Гюндоган провел в ней прошлые семь сезонов. Возможно, узнавал по привычке.

Marca пишет не о трех, как говорит Гонсалес, а о четырех миллионах евро за эту систему – по два на Примеру и Сегунду. Ла Лига при этом настаивает, что камера на линии ворот исправно выполняет работу.

Цитата от источника: «С того времени, как в Испании появился ВАР, было около трех тысяч матчей в двух дивизионах. Все ситуации, которые требовали [помощи] технологий, были разрешены с помощью ВАР».

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал всего двумя словами. Он собрал в твите публикации об ошибках системы определения гола (самый известный пример – матч «Астон Виллы» против «Шеффилд Юнайтед») и подписал их: «Без комментариев…».

«Барселона» после этого забила уже абсолютно чистый гол во втором тайме, но пропустила дважды и уступила 2:3.