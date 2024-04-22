Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил
«Реал» и «Барселона» быстро обменялись голами, а на 29-й минуте возник спор после атаки «Барсы»: Ламин Ямаль пробил, Андрей Лунин выгреб мяч из ворот. Был ли мяч за линией? В Ла Лиге нет автоматической системы определения гола – эпизод просматривал ВАР, гола не увидели.
Ни один из повторов не дает четкого понимания
Напомним: мяч должен полностью пересечь линию ворот, чтобы гол был засчитан. С такого повтора за линией находится вратарь, но мяча вообще не видно.
Самый распространенный ракурс – этот. Стало понятнее?
Или отсюда – снова Лунин все закрыл.
Еще одна точка – эффект прежний. Никакой уверенности.
Гол не засчитали – игра продолжилась.
Мнения насчет момента у экс-судей разделились
«Барселона» в твиттере предложила самим определить, что это было. Тысяча мнений – только в первый час.
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль сказал Marca: «Нет компьютера, чтобы развеять сомнения, но, кажется, мяч полностью пересек линию, когда Лунин был в воротах. Но если нет уверенности, тогда решение судье – верное».
As цитирует возмущения экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса: «Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать «прыжок веры».
Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы! Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно».
Система – дорогое удовольствие для Ла Лиги
Илкай Гюндоган подошел к судье Сесару Сото Градо, чтобы уточнить, каким будет решение. По-видимому, он показывал на часы, которые могли бы подсказать арбитру, если бы в Испании действовала система определения гола. В АПЛ она есть, а Гюндоган провел в ней прошлые семь сезонов. Возможно, узнавал по привычке.
Marca пишет не о трех, как говорит Гонсалес, а о четырех миллионах евро за эту систему – по два на Примеру и Сегунду. Ла Лига при этом настаивает, что камера на линии ворот исправно выполняет работу.
Цитата от источника: «С того времени, как в Испании появился ВАР, было около трех тысяч матчей в двух дивизионах. Все ситуации, которые требовали [помощи] технологий, были разрешены с помощью ВАР».
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал всего двумя словами. Он собрал в твите публикации об ошибках системы определения гола (самый известный пример – матч «Астон Виллы» против «Шеффилд Юнайтед») и подписал их: «Без комментариев…».
«Барселона» после этого забила уже абсолютно чистый гол во втором тайме, но пропустила дважды и уступила 2:3.
P.s. Если лига считает, что камеры на линии достаточно - почему их не по две, с обеих сторон? Чтобы хоть голкипер не заслонял мяч собой.
Было бы видно, что пересёк, хоть самую малость - признал бы без проблем. Но в данном случае ни один повтор не даёт чёткой картины, а тот, на который можно хотя бы более-менее ориентироваться, говорит, скорее, о задевающей линию проекции мяча.
Он убрал эту технологию и себе в зп запихнул!!
А когда на стадионах ЛаЛиги играют ЛЧ, то там появляется авто-определение гола? А на домашних матчах отключают? Гениально.
О чем вы судья и коментаторы матча болельщики мадрида.
🤡🤡🤡
А мяч относительно плеча еще дальше от линии в воротах.
Логически мяч пересек линию
Второе фото наглядно демонстрирует что Лунин отбивает мяч двумя руками перед собой, при этом мяч даже более смещен еще больше за линию!
Возвращаемся к первому фото и смотрим Лунин целиком и полностью за линией вместе с руками.
Т.е. мяч пересек линию! Чистеший гол!
Глупость, конечно. Нужна автоматическая система.
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https://m.vk.com/video-2977_456251187?list=74546796db6697f2fc
Судейство сегодня было отвратным. Левый пеналь, непонятки с голом/не голом Ямала, почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мадрида.
Если что, Модрич сфолил на Рафинье в первом тайме. Явно на желтую. Потом дважды оттоптался шипами по стопе Педри, намеренно сыграл рукой и только на пятый фол за какую-то ерунду наконец-то получил ЖК.
В целом проблема в стандартах судейства - они не работали в обе стороны, как должны.
Например у Кунде с Винисиусом перепалка - француз толкает бразила и получает ЖК. В аналогичной ситуации Рюдигер спокойно толкает Ямала и не получает ничего.
Эпизод с Фермином отличается от Васкеса (хорошо хоть в пример не Ямаль приведён, который отчётливо сам свалился) тем, что стык в корпус, а не в ноги. Рюдигер делал движение в сторону Фермина, но оно настолько микроскопическим было, что, полагаю, ВАР счёл это недостаточным на пенальти. Короче говоря, если представить, что немец этого небольшого движения бы не сделал, а просто стоял столбом, то Лопес своим рывком точно так же влетел бы в него, полностью самостоятельно. Видимо, ВАР рассудил так же, иных объяснений у меня нет.
В целом работу арбитра оценить трудно, хотя бы потому, что в игре было столько дискуссионных эпизодов. Фол Модрича в начале игры тянул на карточку, согласен. Там её можно было показать.
И заканчивайте с вопросами, я всё-таки не справочное бюро)