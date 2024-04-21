Новый камбэк «Байера» – на 90+7 против «Дортмунда». Суперсерия продолжается!

45 матчей без поражений.

«Байер» спас очередной матч – Йосип Станишич голом на 97-й украл победу у «Дортмунда».

Счет на 81-й минуте открыл форвард «Боруссии» Никлас Фюллькруг. Он выдает второй топ-сезон кряду: в прошлом блистал за «Вердер» (16 голов и пять ассистов), теперь настрелял 12+8 за «Дортмунд».

«Байер» сравнял в самой концовке. Алехандро Гримальдо навесил с углового, а Йосип Станишич удачно выпрыгнул и сохранил беспроигрышную серию «Байера». Ко второму тайму добавили восемь минут, на 7-й вновь проявился чемпионский характер. Ну и как их обыгрывать?

«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. Набрали 38 побед и 7 ничьих. Не проигрывают с начала сезона-2023/24: в последнем туре прошлого получили 0:3 от «Бохума». А в этом забыли про поражения.

● Рекорд «Юве» превзошли еще в прошлом матче с «Вест Хэмом» (тоже 1:1). Туринцы не уступали на протяжении 43 матчей в сезоне‑2011/12.

● «Байер» – единственный немецкий клуб с такой мощной серией. Так долго не держалась даже «Бавария».

● Только «Интер» выдал сразу две топ-серии: в сезонах-2004/05 и 2006/07.

27 апреля «Байер» встретится с мощным «Штутгартом». Верите в сезон без поражений?

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