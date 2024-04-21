24:0 – крупнейшая победа в российском футболе. Женский «Краснодар» бьет рекорды

Вошли в историю.

24:0 – рекордная победа молодежки женского «Краснодара» над «Факелом». Это крупнейший разгром на уровне профессиональных российских клубов.

Краснодарские футболистки превзошли достижение «Форте» из Таганрога – «Ессентуки» получили 0:15 во Второй лиге-2022/23. Тогда проигравших подозревали в использовании подставных футболистов, «Ессентуки» распались в апреле 2023-го.

«Краснодар-2000» разбирал «Локомотив-Тайм» 16:1 двадцать три года назад. Тогда десять голов в одном матче забил Игорь Киселев. Теперь впереди тоже «Краснодар», только женский.

Клубный рекорд, очевидно, рухнул вместе с российским – до этого в 1/16 финала Кубка России-2022 «Краснодар» не пожалел «Кубань» (11:0).

Женскому «Краснодару» уже четыре года. Молодежка брала Первую лигу

Молодежка женского «Краснодара» уничтожила соперника дома в матче первого тура группы Б Молодежной женской футбольной лиги. Вряд ли рассчитывали забить 24, но разгром читался: «Факел» впервые заявил девушек в молодежную лигу, они проводили первый матч в профессиональном футболе.

Женский «Краснодар» основан в 2020-м на базе ФК «Кубаночка» и с тех пор играет в Суперлиге. Основа поднималась только до шестого места, а вот молодежный состав выигрывал Первую лигу-2020 и дважды брал бронзу чемпионата России: в 2021-м и 2023-м.

Дальше молодежка женского «Краснодара» сыграет на выезде с «Енисеем». Главные соперницы еще впереди – прошлый чемпионат выиграл ЦСКА, а «Зенит» закончил вторым. «Краснодар» отстал от лидеров на четыре очка. Лучший бомбардир команды в молодежном чемпионате – Карина Самойленко (23 мяча).

Основной состав женского «Краснодара» пока на девятом месте в Суперлиге. Краснодарские футболистки провели четыре матча: получили 0:3 от «Зенита», по 0:2 от «Локомотива» и «Динамо», выиграли только у «Крыльев» (2:0).

Женская команда обезопасила «Краснодар» от проблем с регламетом. Как?

«Краснодар» создал женскую команду ради «снижения государственного участия в профессиональном футболе».

Возможно, есть и другая причина. Автор Спортса Ярослав Сусов выяснил , почему клубы РПЛ стали активно вовлекаться в женский футбол.

«В правилах лицензирования прописано, что каждый мужской клуб должен иметь женские команды в академии (детские и юношеские), – объясняет Спортсу источник, близкий к женскому футболу. – Сначала это появилось в правилах УЕФА, возможно, поэтому «Зенит» в 2020-м оперативно собрал взрослую и молодежную команды. Это есть и в регламенте РПЛ. Раньше было выгоднее платить штраф и не собирать команду, сейчас, похоже, у клубов остаются деньги, которые можно вложить в женский футбол.

Понятно, что это не приносит дохода – чисто имиджевая история. Главная причина – пункт в регламента. Просто нужно уже сделать – и все».

Другой источник убеждает Спортс, что причина не только в регламенте. Важнее амбиции и желание выигрывать трофеи:

«Для «Спартака» это вопрос престижа: «У всех крутых ребят уже есть женская команда в Суперлиге, а у нас нет». Думаю, это главный мотив.

«Спартак», ЦСКА и «Динамо» давно не выигрывали чемпионат и не так часто берут трофеи. Женский футбол дает возможность хоть что-то выиграть в сезоне – гегемонии «Зенита» тут нет».

С сезона-2024/25 наличие женских команд – одно из обязательных условий для попадания в РПЛ. Причем, до 30 сентября 2024 у всех клубов РПЛ должны быть две молодежные команды (в ЮФЛ до 16 лет и молодежной лига) и взрослая команда в Суперлиге или Первой лиге.

«Факел» только заявил девушек – и уже в истории российского футбола. Пусть и как проигравший в рекордном матче.

«Спартак» тоже создал женскую команду. Зачем клубы РПЛ это делают и как все устроено?

Фото: instagram.com/fckrasnodarwomen