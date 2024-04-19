Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток

Повезло: желтые не переносятся.

Сюжет вечера в Лиге конференций: «Астон Вилла» прошла «Лилль» после серии пенальти.

Главным героем стал, конечно, Эмилиано Мартинес. Он снова взял серию против французской команды, хотя его чуть не удалили. Прямо во время серии!

Мартинесу свистели весь матч. А он провоцировал жестами и танцами

Эмилиано не переносят во Франции – причины вы наверняка знаете. Все 120 минут фанаты «Лилля» яростно свистели на каждое его касание. На 39-й минуте Мартинес получил желтую за затяжку времени.

Эмилиано выплеснул злость в серии пенальти: уверенно потащил удар Набиля Бенталеба.

И показал фанатам «Лилля» жест Аршавина.

Потише!

А потом еще возмущался.

Поведение Эми не понравилось судье Ивану Кружльяку, он показал желтую. Если что, вторую для аргентинца.

Все перепугались: неужели Мартинеса удалят в серии пенальти?

Но нет, пронесло. Экс-арбитр Анатолий Синяев подсказывает : на серию пенальти желтые карточки не переносятся. Известный факт для арбитров, но встречается крайне редко.

А через пару минут после желтой Эмилиано отразил удар Бенжамена Андре.

И станцевал перед французами.

Неисправимый.

Трэш-ток во время пенальти – фишка Мартинеса

Психологическое давление на соперника – известная стратегия при пенальти. Мартинес освоил ее в совершенстве.

Самый яркий пример – финал ЧМ-2022. Эмилиано дважды заставил французов ошибиться: сначала быстро направился в штрафную, ждал оппонента и словно встречал его в своих владениях: «Теперь ты у меня дома».

Мартинес всегда первым инициирует рукопожатие – его стиль. Сначала он лишает соперника бдительности и делает их более уязвимыми, а чуть позже наносит удар. Эта двойственность – часть его стратегии.

В начале Мартинес атакует тихо и незаметно, но потом разгоняется: просит рефери перепроверить эпизод, даже если сам не видит нарушения.

Еще момент: вратари редко празднуют успех после пенальти. Эми – исключение: его эмоции становятся частью игры. В итоге Кингсли Коман просто перенервничал и плохо ударил. Мартинес максимально использовал этот сэйв, когда к мячу подошел Орельен Тчуамени. Уже не стеснял себя и задавил на характере: заводил фанатов, выбрасывал мяч. Сработало – француз не попал в створ.

А Мартинес выиграл Кубок мира.

Вывод футбольного психолога Гейра Жордета: «Игры разума Мартинеса серьезные, непредсказуемые и просчитанные. Он – Макиавелли в футболе, и он побуждает других копировать его и предпринимать контрмеры. После такого перформанса на самой большой сцене в мире любопытно смотреть, как это будет развиваться в будущем».

Получилось так: с этого сезона киперы официально во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к сопернику и игре, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем», а Мартинес все равно продолжает.

И пока его не наказывают.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling; IMAGO/David Klein/Global Look Press