44 матча «Байера» без поражений – новый европейский рекорд в XXI веке!
Обогнали всех топов.
«Байер» Хаби Алонсо в полуфинале Лиги Европы. И в истории: с рекордной европейской беспроигрышной серией в XXI веке!
1:1 с «Вест Хэмом» – 44-й подряд матч без поражений во всех турнирах. Теперь позади даже «Юве»-2012.
Фиксируем историю.
44 матча = 38 побед + 6 ничьих. Не проигрывают аккурат с начала сезона-2023/24: в последнем туре прошлого получили 0:3 от «Бохума». А в этом забыли про поражения.
А были серии дольше?
Две самых крупных случились еще в прошлом веке. Главные герои – «Селтик» (62 матча) и бельгийский «Юнион» (60).
● Обладатель мирового рекорда «Селтик» уместил всю серию на период Первой мировой войны. Не проигрывали полтора года: с 20 ноября 1915-го по 14 апреля 1917-го. Причем однажды сыграли два матча за день: в 1916-м расправилась сначала с «Рейт Роверс» (6:0), потом – с «Мазеруэллом» (3:1).
● Спустя 16 лет «Юнион» почти повторил достижение. Один из главных героев серии – защитник Жюль Паппер, зацепивший в 1930-х с командой три чемпионских титула.
Важное уточнение: обе команды выдали такие серии в эпоху до еврокубков. Так что достижение «Байера» уже великолепно.
И он не останавливается.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt
Сезон 2023 года команда завершила в статусе чемпиона, имея в активе 24 победы в 24 матчах с разницей мячей +66, а также выиграла Кубок Туркменистана-2023, одержав победу во всех 7 матчах с общим счетом 28:3.
- Не знаю, я за Байер болею
- попробовали бы они в АПЛ без поражений
- без поражений в ЛЕ проще чем в ЛЧ
Но учитывая финвозможности команды и стоимость игроков (28-я среди всех), это очень крутое достижение.
Понимаю, что Википедия - так себе источник, а досконально перепроверять лень, но она фиксирует для Загреба и Риеки более длинные серии в XXI веке