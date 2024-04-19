44 матча «Байера» без поражений – новый европейский рекорд в XXI веке!

Обогнали всех топов.

«Байер» Хаби Алонсо в полуфинале Лиги Европы. И в истории: с рекордной европейской беспроигрышной серией в XXI веке!

1:1 с «Вест Хэмом» – 44-й подряд матч без поражений во всех турнирах. Теперь позади даже «Юве»-2012.

Фиксируем историю.

44 матча = 38 побед + 6 ничьих. Не проигрывают аккурат с начала сезона-2023/24: в последнем туре прошлого получили 0:3 от «Бохума». А в этом забыли про поражения.

А были серии дольше?

Две самых крупных случились еще в прошлом веке. Главные герои – «Селтик» (62 матча) и бельгийский «Юнион» (60).

● Обладатель мирового рекорда «Селтик» уместил всю серию на период Первой мировой войны. Не проигрывали полтора года: с 20 ноября 1915-го по 14 апреля 1917-го. Причем однажды сыграли два матча за день: в 1916-м расправилась сначала с «Рейт Роверс» (6:0), потом – с «Мазеруэллом» (3:1).

● Спустя 16 лет «Юнион» почти повторил достижение. Один из главных героев серии – защитник Жюль Паппер, зацепивший в 1930-х с командой три чемпионских титула.

Важное уточнение: обе команды выдали такие серии в эпоху до еврокубков. Так что достижение «Байера» уже великолепно.

И он не останавливается.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt