Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»
Показал, что судьи – воры.
«Барселона» прекрасно начинала ответный матч с «ПСЖ», открыла счет, но на 29-й минуте случился главный момент вечера.
И всего сезона для «Барсы». Виноват Рональд Араухо.
Как все было. Араухо обрезался и сфолил на красную
Защитник «Барсы» сначала глупо обрезался.
Когда отдал вот такой неаккуратный пас.
Мяч оказался у вингера Брэдли Барколя. Француз полетел в штрафную.
Араухо испугался – и решил фолить. Очень зря.
Заехал по лицу Барколя. Судья Иштван Ковач показал красную, ВАР-ассистенты не вмешались.
Рональд показывал – сыграл в плечо. Арбитр не поверил.
Четвертьфинал Лиги чемпионов для Рональда закончился.
Араухо обвинял судей: назвал ворами. Мы расшифровали жест
Защитник «Барсы» долго уходил с поля и возмущался, а потом показал рукой странный жест: сложил пальцы по одному в кулак.
И повторил действие.
Это не просто распальцовка.
По сути, уругваец Араухо так назвал судей ворами. Если точнее, этот жест в Латинской Америке указывает, что стоит держать кошелек к себе поближе. Объясняет сайт Spanish Programs:
«Если вы решили воспользоваться общественным транспортом в Латинской Америке, полезно знать «Знак вора». Поскольку в городских автобусах количество мест обычно ограничено, то вам, вероятно, придется стоять в проходе и держаться за поручень. Обязательно посмотрите вниз на женщин в возрасте, сидящих на сиденьях; внимательно следите за их руками, чтобы увидеть, показывают ли они «Знак вора». Если кто-то делает такой жест, то следите еще пристальней за своими вещами − потому что поблизости карманник».
Араухо намекал: судья ворует у «Барсы» победу. Только вот вопросы остались только к Араухо.
Хави тоже сорвался – на красную. Пнул ЛЧ-бортик
Тренер разрывался от гнева на бровке, а к 57-й минуте разошелся − и пнул что-то за бровкой.
Красная.
Не просто для Хави. Для всей «Барселоны». Тогда они проигрывали 1:2. Потом «ПСЖ» забил еще два.
Больно.
«Красная – это слишком. Я сказал судье, что он был очень плох, что это была катастрофа и что он не понимает игру, – бесился после игры Хави. – Жаль, что из-за судейского решения заканчивается работа целого сезона. Я не люблю говорить о судьях, но мы не можем молчать об этом».
Судил румын Ковач. Чем он известен?
На матче работал румынский судья Иштван Ковач, который запомнился на родине еще в 2007-м – отработал матч за Суперкубок Румынии всего в 22 года! С крупным турниром он познакомился в 2021-м, когда получил назначение на игру Северная Македония – Нидерланды на Евро-2020.
Следующий год вообще оказался прорывным – успешный полуфинал Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Реал» (4:3), тут же – финал еврокубка, когда он был главным судьей в решающем матче Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом».
После этого Ковач поехал на ЧМ-2022. И хотя там не работал главным, был выбран резервным судьей сразу на восемь матчей. Еще через полгода был четвертым в финале ЛЧ. Фактически карьера румынского арбитра за последние три года шла только вверх.
«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут
Фото: Gettyimages/David Ramos / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»
а так, просто глупо подставил команду, которая после этого вполне предсказуемо проиграла
истерики и ошибки Барселоны ставили перед рефери непростые задачи. но судья хорошо отработал очень сложную игру. Хави его поливает. потому что Хави не справился. за такое надо наказывать очень серьёзно.
Двух мнений быть не может, Араухо - настоящий вор. И украл он не только хорошие шансы у своей команды, но и интересную игру у болельщиков.
Сегодня оба испанских клуба проиграли сами себе и по делу вылетели. Дортмунд и Париж с проходом, Ла Лига в пролёте.