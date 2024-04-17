Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»

Показал, что судьи – воры.

«Барселона» прекрасно начинала ответный матч с «ПСЖ», открыла счет, но на 29-й минуте случился главный момент вечера.

И всего сезона для «Барсы». Виноват Рональд Араухо.

Как все было. Араухо обрезался и сфолил на красную

Защитник «Барсы» сначала глупо обрезался.

Когда отдал вот такой неаккуратный пас.

Мяч оказался у вингера Брэдли Барколя. Француз полетел в штрафную.

Араухо испугался – и решил фолить. Очень зря.

Заехал по лицу Барколя. Судья Иштван Ковач показал красную, ВАР-ассистенты не вмешались.

Рональд показывал – сыграл в плечо. Арбитр не поверил.

Четвертьфинал Лиги чемпионов для Рональда закончился.

Араухо обвинял судей: назвал ворами. Мы расшифровали жест

Защитник «Барсы» долго уходил с поля и возмущался, а потом показал рукой странный жест: сложил пальцы по одному в кулак.

И повторил действие.

Это не просто распальцовка.

По сути, уругваец Араухо так назвал судей ворами. Если точнее, этот жест в Латинской Америке указывает, что стоит держать кошелек к себе поближе. Объясняет сайт Spanish Programs:

«Если вы решили воспользоваться общественным транспортом в Латинской Америке, полезно знать «Знак вора». Поскольку в городских автобусах количество мест обычно ограничено, то вам, вероятно, придется стоять в проходе и держаться за поручень. Обязательно посмотрите вниз на женщин в возрасте, сидящих на сиденьях; внимательно следите за их руками, чтобы увидеть, показывают ли они «Знак вора». Если кто-то делает такой жест, то следите еще пристальней за своими вещами − потому что поблизости карманник».

Араухо намекал: судья ворует у «Барсы» победу. Только вот вопросы остались только к Араухо.

Хави тоже сорвался – на красную. Пнул ЛЧ-бортик

Тренер разрывался от гнева на бровке, а к 57-й минуте разошелся − и пнул что-то за бровкой.

Красная.

Не просто для Хави. Для всей «Барселоны». Тогда они проигрывали 1:2. Потом «ПСЖ» забил еще два.

Больно.

«Красная – это слишком. Я сказал судье, что он был очень плох, что это была катастрофа и что он не понимает игру, – бесился после игры Хави. – Жаль, что из-за судейского решения заканчивается работа целого сезона. Я не люблю говорить о судьях, но мы не можем молчать об этом».

Судил румын Ковач. Чем он известен?

На матче работал румынский судья Иштван Ковач, который запомнился на родине еще в 2007-м – отработал матч за Суперкубок Румынии всего в 22 года! С крупным турниром он познакомился в 2021-м, когда получил назначение на игру Северная Македония – Нидерланды на Евро-2020.

Следующий год вообще оказался прорывным – успешный полуфинал Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Реал» (4:3), тут же – финал еврокубка, когда он был главным судьей в решающем матче Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом».

После этого Ковач поехал на ЧМ-2022. И хотя там не работал главным, был выбран резервным судьей сразу на восемь матчей. Еще через полгода был четвертым в финале ЛЧ. Фактически карьера румынского арбитра за последние три года шла только вверх.

«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут

Фото: Gettyimages /David Ramos / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»