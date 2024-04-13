Как странно: судья дал «Боруссии» пробить пенальти, а потом... пошел и отменил его с ВАР
Вообще-то так нельзя.
Загадочный момент из матча «Боруссии» Д: судья отменил гол с пенальти, потому что посчитал сам 11-метровый неправильным.
Да, уже после того, как удар исполнили. Как так?
Что произошло?
Главный герой – арбитр Флориан Бадштюбнер. Не Хольгер Бадштубер, не перепутайте.
«Дортмунд» спокойно вел 2:1 у «Гладбаха», а на 48-й минуте судья назначил пенальти за фол на вингере Кариме Адейеми – в него неудачно врезался вратарь Йонас Омлин.
Марсель Забитцер, до этого сделавший дубль, пошел к точке за хет-триком. Все спокойно. Разбег – и уверенный гол.
Но вдруг Бадштюбнер останавливается. Слушает ассистентов на ВАР – и идет смотреть повтор.
Сначала никто ничего не понял.
Арбитр подошел к монитору и обнаружил: первым на мяче был именно Омлин.
Резкая отмена.
Не только пенальти – и хет-трика Забитцера тоже.
А так разве можно?
Все указывает на грубое нарушение протокола.
В правилах так: если судья принимает решение, а ВАР не вмешивается в эпизод, или сам арбитр решает не смотреть повтор, оно считается итоговым. Бадштюбнер сделал так: сначала показал на точку, а потом не пошел к ВАР – и свистком позволил игроку нанести удар.
Судья фактически возобновил матч. Правила игры не позволяют менять решения в таких случаях.
Еще одна версия: свистел не арбитр, а фанаты. Забитцер повелся. Но претензии к Бадштюбнеру в силе: он держал свисток в губах, выгонял посторонних из штрафной и проверял, стоит ли на линии вратарь Омлин. Явно готовил всех к удару, не собирался ничего отменять.
Короче, все видом показывал – пенальти будет. И отменил уже после удара.
Будут ли последствия?
«Дортмунд» выиграл 2:1 – от них не стоит ждать претензий.
А вот в соцсетях клуб явно грустит. Сначала ничего не поняли – и иронично отреагировали.
Потом показали заготовленный пост с кучей OMG – так хотели поздравить Забитцера с хет-триком! Эх, не в этот раз.
Но даже без претензий со стороны клубов решение по главному судье наверняка будет. Потому что поступок крайне странный.
Фото: East News/FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP