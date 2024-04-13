Как странно: судья дал «Боруссии» пробить пенальти, а потом... пошел и отменил его с ВАР

Вообще-то так нельзя.

Загадочный момент из матча «Боруссии» Д: судья отменил гол с пенальти, потому что посчитал сам 11-метровый неправильным.

Да, уже после того, как удар исполнили. Как так?

Что произошло?

Главный герой – арбитр Флориан Бадштюбнер. Не Хольгер Бадштубер, не перепутайте.

«Дортмунд» спокойно вел 2:1 у «Гладбаха», а на 48-й минуте судья назначил пенальти за фол на вингере Кариме Адейеми – в него неудачно врезался вратарь Йонас Омлин.

Марсель Забитцер, до этого сделавший дубль, пошел к точке за хет-триком. Все спокойно. Разбег – и уверенный гол.

Но вдруг Бадштюбнер останавливается. Слушает ассистентов на ВАР – и идет смотреть повтор.

Сначала никто ничего не понял.

Арбитр подошел к монитору и обнаружил: первым на мяче был именно Омлин.

Резкая отмена.

Не только пенальти – и хет-трика Забитцера тоже.

А так разве можно?

Все указывает на грубое нарушение протокола.

В правилах так: если судья принимает решение, а ВАР не вмешивается в эпизод, или сам арбитр решает не смотреть повтор, оно считается итоговым. Бадштюбнер сделал так: сначала показал на точку, а потом не пошел к ВАР – и свистком позволил игроку нанести удар.

Судья фактически возобновил матч. Правила игры не позволяют менять решения в таких случаях.

Еще одна версия: свистел не арбитр, а фанаты. Забитцер повелся. Но претензии к Бадштюбнеру в силе: он держал свисток в губах, выгонял посторонних из штрафной и проверял, стоит ли на линии вратарь Омлин. Явно готовил всех к удару, не собирался ничего отменять.

Короче, все видом показывал – пенальти будет. И отменил уже после удара.

Будут ли последствия?

«Дортмунд» выиграл 2:1 – от них не стоит ждать претензий.

А вот в соцсетях клуб явно грустит. Сначала ничего не поняли – и иронично отреагировали.

Потом показали заготовленный пост с кучей OMG – так хотели поздравить Забитцера с хет-триком! Эх, не в этот раз.

Но даже без претензий со стороны клубов решение по главному судье наверняка будет. Потому что поступок крайне странный.

Фото: East News /FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP