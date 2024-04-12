«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде». Жуткие 0:3

Последний танец Клоппа под угрозой.

Все ждали, что в этом сезоне «Ливерпуль» уверенно возьмет Лигу Европы – особенно в последний сезон Клоппа. Но против была «Аталанта»: приехала на «Энфилд» и победила 3:0.

«Ливерпуль» чуть не пропустили на первых минутах – чудо-спасение головой от Келлехера

После череды ошибок Марио Пашалич оказался перед воротами уже на третьей минуте. Бил на убой, но вратарь Куивин Келлехер отразил головой – так, что вокруг глаза постепенно начал формироваться небольшой синяк.

Команда Клоппа ответила чередой опасных моментов: Дарвин Нуньес вышел один на один, перекинул вратаря, но не попал в ворота, Харви Эллиотт идеально бил из штрафной, но не повезло – мяч прилетел в перекладину, срикошетил в штангу и вылетел в поле.

Это были лучшие моменты «Ливерпуля» в первом тайме.

У Скамакки – лучший матч в карьере. Забил почти столько же, сколько за всю карьеру в АПЛ

А вот на 37-й минуте «Аталанта» открыла счет: поймали провал защиты на правом фланге, Тен Копмейнерс прострелил, Джанлука Скамакка замкнул – удар прошел под Келлехером, который не выручил.

Ирландский вратарь исправился в конце тайма: не дал Коопмейнерсу реализовать выход один на один.

Зато Скамакка реализовал момент во второй половине игры – воспользовался очередным провалом защиты «Ливерпуля» и оформил дубль.

Ни один итальянец не делал дубль на «Энфилде» в еврокубках, играя за гостей. Джанлука стал первым. За все время игры за «Вест Хэм» итальянский форвард ни разу не забивал за игру больше одного (и вообще в АПЛ положил только три), а тут приехал в Англию в составе «Аталанты» и разродился дублем.

В конце «Ливерпуль» пытался ответить и даже забил, но Салах попал в офсайд. А потом ошибся и получил третий гол: Собослаи обрезался, Скамакка вывел Эдерсона к воротам. С первым ударом Келлехер справился, с добиванием Пашалича – уже нет.

0:3 на «Энфилде». В шоке и болельщики, и Клопп и даже нейтральные зрители.

«Не могу сказать об этой игре ничего позитивного. Она плохо началась и становилась только хуже до самого конца», – резюмировал немецкий тренер.

«Аталанта» теперь в маленьком клубе тех, кто побеждал на «Энфилде» больше раза

🔵 «Аталанта» стала лишь третьей командой, которая выиграла две еврокубковых игры на выезде на «Энфилде». Сразу после «Барселоны» и «Реала» – теперь у всех по две победы на стадионе «Ливерпуля».

⚫️ Это всего лишь пятое домашнее поражение «Ливерпуля» дома при Юргене Клоппе.

🔵 Одно из них было в дополнительное время (от «Атлетико»), еще одно – от «Интера» после победы в выездном матче (0:1 после 2:0). «Аталанта» – единственная, кто победил дважды.

⚫️ Да и вообще разгром «Ливерпуля» на «Энфилде» – редкое зрелище. За все время правления Клоппа это случилось лишь в третий раз. «Ман Сити» победил 4:1 в 2021 году, «Реал» в прошлом сезоне – 5:2. И теперь «Аталанта».

Исторический момент.

«Ливерпуль» был без привычной поддержки «Энфилда». Фанаты борются с руководством

Забавно, что в 2020 году «Ливерпуль» впервые при Клоппе проиграл на «Энфилде» в два гола – и это сделала именно «Аталанта». Но тогда было оправдание – из-за коронавируса трибуны были пустыми, хозяева не чувствовали поддержку стадиона.

В этот раз многие тоже критикуют КОП – фанатскую и самую громкую трибуну «Энфилда». Болельщики устроили протест из-за повышения цен на билеты на 2%. Акция пришлась как раз на матч против «Аталанты».

Главные фанатские объединения «Ливерпуля» Spirit of Shankly и Spion Kop 1906 решили не вывешивать флаги перед игрой, да и вообще, кажется, молчали минуты до 30-й. Непривычная атмосфера.

Для сравнения в прошлом раунде сверхгромкий «Энфилд» был одним из соавторов стартового уничтожения «Спарты». Но тут фанаты пошли на принцип в борьбе с руководством клуба – и, возможно, команде не хватило их поддержки.

Тактическое наблюдение: «Аталанта» подстроилась под «Ливерпуль»

Юрген Клопп очень любит матчи с прессингующим соперником. На такие игру у «Ливерпуля» есть работающий план: раскрыть игру в обе стороны и верить в суперсилы собственной атаки – надеяться на то, что создадут и реализуют больше команды напротив.

Это на самом деле хорошо работает. Буквально по такой схеме устроили разнос «Спарте» в первом матче на прошлой стадии ЛЕ. Чехи много не забили, а «Ливерпуль» наказывал.

Самое забавное, что похожим образом в 2020 году команда Клоппа разнесла саму «Аталанту» – тогда были 5:0 с хет-триком Жоты.

Но уже в ответном матче Гасперини подготовился и не позволял «Аталанте» раскрываться, не выбрасываясь на «Ливерпуль». В тот раз 0:2 на «Энфилде» казались разовым провалом и недонастроем.

Но вот новая встреча – и итальянская команда снова победила по такой же схеме. Юргену перед ответкой надо придумать что-то новое.

Фото: East News /Darren Staples / AFP; Gettyimages.ru /Stu Forster