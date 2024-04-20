«Он выглядит как игрок Лиги 2». Эксперты против Холанда

Надавили после четвертьфинала ЛЧ.

У Эрлинга Холанда, возможно, самая жирная черная полоса в карьере. Норвежец тонет в критике, невзрачная игра в важных матчах все усугубила.

«Холанд снова приехал и не сделал ничего». Крушат Кин, Ван дер Варт, Анри и Миятович

Статистика нападающего за последний месяц и правда удручает: с 10 марта лишь два гола – «Кристал Пэлас» и «Лутону» в АПЛ, в остальных матчах молчал. Все соперники заметные: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл», матч с «Астон Виллой» и вовсе полностью просидел на скамейке запасных. Прибавьте к этому сухой матч против «Реала» в четвертьфинале ЛЧ.

После нулей «Ман Сити» и «Арсенала» легенда «МЮ» Роя Кина включился против Холанда: «Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире, но комплексная игра для такого футболиста очень плоха. Надо прибавлять. Для меня он выглядит как игрок Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии – Sports). Должен прибавить в плане понимания игры. Думаю, это произойдет в ближайшие несколько лет».

Дальше 0 минут с «Астон Виллой» и гол «Кристал Пэлас» при неважной игре. ЛЧ – лучший шанс реабилитироваться, еще и против «Реала». Не вышло: сыграл невзрачно и словил хейт.

Запустил бывший полузащитник мадридцев Рафаэл ван дер Варт, назвавший Эрлинга худшим игроком матча: «Он был очень плох. Если Холанд не забивает, вы не получите от него большой пользы. Конечно, он быстр и усердно работает, но он весьма посредственно работает с мячом. Если ты действительно так хорош, как все о тебе говорят, ты должен показывать больше.

Он смотрелся очень неуклюже. «Сити» нуждался в нападающем, который мог бы цепляться за мяч, но ему ни разу это не удалось. Думаю, в какой-то момент партнеры игнорировали его намеренно».

Чуть позже Тьерри Анри указал на другой недостаток норвежца: «Я видел нападающих, которые не забивали, но всегда играли очень хорошо на команду.

Люди могут совершенствоваться, я верю в это. Но есть одна вещь, которую он делает не очень хорошо: он всегда стоит плечом к плечу с защитником, но так трудно сохранить мяч. Я всегда создавал дистанцию [между собой и защитником] – так соперник не мог подобраться к мячу, и его можно укрывать.

А дальше все зависит от вашего мастерства. Но форвард не может позволить защитнику обхватить себя, вы должны первым прихватить его, а затем настаивать на своем».

Рой Кин настолько разочаровался, что после выезда в Мадрид высказался про Холанда еще раз: «Его общая игра, от недели к неделе, недостаточно хороша. Как голеадор и нападающий он лучший, я об этом говорил. Его комбинационная игра, манера распоряжаться мячом – это слабо. Как игрок и голеадор он лучший в мире, но в остальном это игрок уровня Лиги 2».

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович лаконично описал дуэль нападающего с Антонио Рюдигером на «Сантьяго Бернабеу»: «Антонио провел отличную игру, как и год назад. Холанд снова приехал и не сделал ничего».

Каррагер даже посвятил Холанду отдельную колонку! Тоже раскритиковал

Название острое: «Эрлинг Холанд – завершитель мирового класса, но не игрок такого уровня». Вот главное, полная версия на английском – здесь .

● «Эрлинг Холанд – роскошный футболист. Он, несомненно, один из сильнейших завершителей в мире, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.

Чтобы стать игроком по-настоящему мирового уровня, нужно обладать несколькими качествами, не только одним. Вспомните лучших нападающих Премьер-лиги за последние 20 лет – Тьерри Анри, Луис Суарес или Харри Кейн, – они оказывали или оказывают огромное влияние в самых важных матчах независимо от того, забивали они или нет. Каждый из них мог бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей.

Холанд пока не дотягивает до уровня этих нападающих по игре, и три его последних матча против топовых центральных защитников подтверждают, что, при всем его великолепии в штрафной, за ее пределами ему нужно развиваться».

● «Ван Дейк, Салиба и Рюдигер издевались над Холандом. Ни один высококлассный нападающий не должен позволять так легко доминировать над собой.

Ван Дейк, Салиба и Рюдигер не признаются в этом публично, но после матчей с «Манчестер Сити» все они, уходя с поля, наверняка думали, что у них бывали задачи и посложнее, чем сдержать Холанда».

● «Холанду только 23 года, и создается впечатление, что у него уже есть карьерный план.

Если его единственный интерес – бить рекорды по забитым голам, то не нужно ничего менять. Если же он всерьез нацелен на «Золотой мяч» и игру за «Реал», то могут возникнуть проблемы.

Холанд должен прибавлять, совершить рывок, чтобы всерьез побороться с конкурентом на звание лучшего игрока поколения – с Килианом Мбаппе.

Чтобы играть центрального нападающего в клубе такого уровня, как «Реал», нужно быть многофункциональным. Бензема в этом плане серьезно недооценивали. Мбаппе, который, как ожидается, присоединится к «Реалу» летом, гораздо больше, чем просто бомбардир.

Два величайших игрока последних двух десятилетий – Роналду и Месси – доминировали в борьбе за «Золотой мяч» по одной и той же причине. На протяжении большей части соперничества между ними было мало различий при оценке их влияния на голы и передачи.

Месси обошел Роналду, когда игра португальской суперзвезды стала больше сосредоточена на действиях в штрафной площади».

Пеп защищает Холанда

Главный тренер «Ман Сити» не считает, что нападающий провалился против «Реала»: «Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти, но совершенствование – это скорее вопрос команды, а не его самого. Разве он не участвовал в матче? Мы забили три гола, но рядом с ним были два центральных защитника... А это нелегко.

У него самая сложная позиция на поле. Двое против одного. Они были очень близко, и они действительно хорошие защитники».

Гвардиола призвал посмотреть на ситуацию с другого ракурса: «Целью является не «Золотой мяч», а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов».

Испанец отреагировал и на слова Роя Кина про Лигу 2: «Я не согласен с ним, совершенно не согласен. Это как если бы я сказал, что он тренер для второй или третьей лиги. Я так не считаю.

Эрлинг – лучший нападающий мира, он помог нам завоевать трофеи в прошлом сезоне. Причина, по которой мы создавали недостаточно много моментов [в игре с «Арсеналом»], заключается не в Эрлинге. Нам нужно, чтобы в финальной трети поля было больше игроков».

Бывший нападающий «Селтика» и «Блэкберна» Крис Саттон тоже на стороне игрока «Ман Сити»: назвал ту же реплику Кина «ленивым вбросом» и объяснил спад Эрлинга тем, что команда создает мало моментов. По мнению Саттона, проблема совсем не в норвежце: «Все ищут козла отпущения, и я думаю, что это немного несправедливо, потому что мы все знаем, почему Эрлинг Холанд перешел в «Ман Сити». Зачем его подписали? Чтобы забивать голы. Может ли он аккуратнее играть в защите? Может ли он играть лучше? Чище? Да, может. Но его не для этого подписали.

Главная проблема «Манчестер Сити» в матче против «Арсенала» – один удар в створ. Но сколько моментов было у Холанда? У него был отличный шанс, который он не реализовал, что на него не похоже.

Это совсем не похоже на Эрлинга Холанда. Думаю, будет справедливо сказать, что он проводит отличный сезон, но не добрался до вершин прошлого сезона. Но таких высот всегда будет трудно достичь. Так что, думаю, главная проблема «Сити» – отсутствие креатива в других зонах».

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Steven Halliwell/Global Look Press