Две глупости за полчаса от «Дортмунда». И один из лучших таймов «Атлетико» при Симеоне

Четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетико» – «Дортмунд» запустился с глупого привоза «Боруссии» и примерно так же продолжился.

Привоз №1. От вратаря Кобеля и защитника Матсена

Вратарь Грегор Кобель получил мяч в штрафной – под него тут же открылся Эмре Джан, но кипер решил чуть придержать мяч.

Вместо Джана адресатом стал юный Иан Матсен – левый защитник был под давлением Коке и в итоге ошибся.

Его передачу легко перехватил Родриго Де Поль и тут же переправил в сетку. У Де Поля первый гол в этой ЛЧ – и сразу в четвертьфинале.

Матсен принадлежит «Челси», «Боруссия» арендовала его зимой, и до этого голландец не разочаровывал: гол и два ассиста в 12 матчах Бундеслиги. Еще с Ианом связана новая структура позиционных атак «Боруссии», где Матсен, левый защитник без мяча, при владении смещается дополнительным опорником в центр поля. «Челси» планирует продать англичанина – после такого курьеза шансы слегка упали, но общее впечатление о Матсене все еще вполне неплохое.

Привоз №2. От защитников Хуммельса и Шлоттербека

Тем более, что Матсен – не единственный с глупой ошибкой.

Матс Хуммельс с Нико Шлоттербеком не разобрались, кому играть верховой мяч. Готовы были оба, но один пригнулся, другой отвернулся – и вот подарок для «Атлетико».

Наэуль Молина сразу отдал на Антуана Гризманна к штрафной – француз не пожадничал и сбросил на свободного Лино, 2:0 уже к 32-й минуте.

Во втором тайме форвард дортмундцев Себастьян Аллер отыграл один мяч, а «Атлетико» мог забить еще парочку – были выход один на один и прострел на пустые ворота.

Первые полчаса «Атлетико» – шедевр

Включение Вадима Лукомского

«Атлетико» прекрасен. На старте он обеспечил полное уничтожение «Боруссии». Матч вообще не выглядел как четвертьфинал ЛЧ.

«Атлетико» меньше владел мячом, но зажал соперника на их половине, создавая момент за моментом через прессинг и стандарт. 7:0 по ударам – и полное отсутствие признаков жизни у «Боруссии». Ян Облак мог открыть приложение Спортса, почитать предматчевый текст про прогресс «Боруссии» в атаке и с ухмылкой поставить поставить минус.

После второго мяча такого перевеса уже не было. Еще в конце первой половины «Боруссия» чуть задышала, а в концовке даже могла спастись.

Но общая оценка мадридцам за первый тайм, конечно, между отлично и феноменально. Лучший тайм «Атлетико» в сезоне и, возможно, один из лучших при Симеоне вообще. Это нужно фиксировать, несмотря на скромную итоговую победу (скромную относительно такого старта).

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Несколько фактов про мощный «Атлетико»

● «Атлетико» Симеоне регулярно добирается до 1/4 ЛЧ (в семи розыгрышах из 11), но в последние годы там и заканчивает: в 2020-м не справились с «Лейпцигом» (1:2), а в 2022-м достойно проиграли «Ман Сити» (0:1 по сумме).

● «Атлетико» в этой ЛЧ уступил только «Интеру» в первом матче (0:1). В остальном – четыре победы и две ничьих в группе, проход в 1/4 и теперь успешный старт с «Дортмундом».

● Мадридцы классно вкатились в апрель: сначала вырвали победу над «Вильярреалом» благодаря голу Сауля на 87-й минуте, а сейчас сделали широкий шаг к полуфиналу.

Нет, это не тизер «Безумного Макса». Это «Атлетико» приезжает на стадион

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos