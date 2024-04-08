Эндрик поедет в «Реал» с пятью титулами подряд: выиграл Паулисту! И отпраздновал в стиле Эдегора

Польза в финале и без голов.

«Палмейрас» выиграл Паулисту-2024 – турнир, который мы целиком эксклюзивно показали на Спортсе при поддержке Winline .

В ответном матче финала, дома, обыграли «Сантос» со счетом 2:0, то есть перекрыли выездное поражение 0:1.

Эндрик вышел на ответный матч финала с тугой повязкой на правой ноге – очевидно, микротравма у юного бразильца все-таки есть. Но он настолько мечтал уехать из «Палмейраса» именно после победы в Паулисте, что все равно вышел играть. На неделе первый матч Кубка Либертадорес он, например, пропустил.

Будущий игрок «Реала», как и всегда, был в центре внимания. В тени был только в самом начале, а как разогнался – впечатлял уместным дриблингом, остроумно пропускал мячи для партнеров. Поначалу нервничал, заработал в середине первого тайма желтую карточку за споры, но вскоре дал «Палмейрасу» пенальти.

Эпизод на поле фолом не посчитали, даже ВАР смотрел момент довольно долго – но как только нашли правильный ракурс, тут же все стало ясно. И судье, призванному к монитору тоже.

Правда, самому Эндрику удар не доверили, хотя сложилось впечатление, что он претендовал. В итоге юный полузащитник просто поцеловал мяч и отдал партнеру.

Четко реализовал Рафаэл Вейга, главный по стандартам в команде.

Эндрику снова выделили полтора тайма – по плану заменили на 71-й минуте. Но к тому моменту «Палмейрас» уже выигрывал в два мяча этот матч и вел по сумме двух игр финала.

Там юный талант поучаствовал только как организатор, когда в эффектном подкате отобрал для команды мяч. В протоколе его имени нет: со скидки Флако Лопеса забил Анибаль Морено.

Золотой гол!

Отдельная красота этого матча – два бриллиантовых выноса защитников с линии.

С линии одних и тех же ворот, удивительно – но почти в одной и той же точке. Только в разных таймах и от разных команд.

🏆 «Палмейрас» выиграл третью Паулисту подряд и четвертую за пять последних сезонов. На этом отрезке отдали титул только в 2021-м («Сан-Паулу»). До того три раза подряд региональный трофей забирал «Коринтианс», а у «Палмейраса» до этого удачного периода не было побед в Паулисте с 2008-го.

🏆 Еще у «Палмейраса» пятый бразильский трофей подряд из пяти возможных: между тремя Паулистами ведь еще дважды стали чемпионами всей Бразилии. Лучшие в стране, бесспорно.

🏆 Эндрик уезжает в «Реал» двукратным чемпионом Паулисты: он мечтал поставить в «Палмейрасе» именно такую точку. Эта цель выполнена, пора переходить к Криштиану Роналду.

17-летний парень был главным героем и на награждении. Он раздобыл где-то камеру и все снимал сам (стиль Мартина Эдегора ). Это очень забавно!

На этом Паулиста-2024 – все. Трансляции проходили при поддержке Winline, который дарит безусловный фрибет 3000 рублей всем новым игрокам .

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Спасибо, что смотрели турнир на Спортсе!

Фото: East News /Ettore Chiereguini / AGIF / AGIF via AFP; Gettyimages.ru /Alexandre Schneider; instagram.com/palmeiras /Fabio Menotti

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