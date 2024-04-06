«Арсенал» устрашает обороной, «Сити» тащит Де Брюйне. Как там чемпионская гонка АПЛ?

Пока не играл «Ливерпуль».

«Ман Сити» и «Арсенал» синхронно выиграли в АПЛ – накал чемпионской гонки только растет.

Очередной разгром от «Арсенала». И снова на ноль

3:0 – «Арсенал» разгромил «Брайтон», команда Артеты продолжает доминировать.

Уже на 33-й минуте упал в штрафной Жезус, арбитр Джон Брукс поставил пенальти, Сака реализовал шанс. После перерыва героем стал Кай Хавертц: сначала забил сам с паса Жоржиньо, потом записал ассист на Леандро Троссарда. Девять мячей за сезон АПЛ – новый рекорд Хавертца после приезда в Англию.

Но силен «Арсенал», конечно, точно не только Хавертцем. Лондонская защита пугает:

● С середины января команда Артеты почти не пропускает: четыре мяча в 12 матчах. Только четыре!

● И это не просто аномалия – защита «Арсенала» и правда настолько мощная: они меньше всех в топ-лигах позволяют создавать моменты у своих ворот. По ожидаемым пропущенным у лондонцев всего 20 мячей. Например, у «Сити» – 29, а у «Ливерпуля» – аж 35.

Впечатляет. «Арсенал» неудержим: 10 побед с общим счетом 38:4 и ничья с «Ман Сити» в последних 11 матчах АПЛ. В рамках чемпионата ни разу не проигрывали в счете в 2024-м: 11 матчей подряд, до лучшей серии остается один матч.

На фоне кризисной «Баварии», с которой играть в Лиге чемпионов, цифры прямо устрашают.

«Сити» тоже выиграл: затащил КДБ, да и Холанд наконец забил

«Ман Сити» не отстает: справились с «Кристал Пэлас», несмотря на непонятный старт – 4:2.

Уже на 3-й минуте «Сити» пропустил: обрезался Стоунз, форвард Жан-Филипп Матета проскочил мимо и вышел один на один с вратарем Штефаном Ортегой, который до сих пор заменяет травмированного Эдерсона. Француз реализовал момент.

Отыгралась команда Пеп ровно через 10 минут: Грилиш отдал на Кевина Де Брюйне, а тот быстро переложил под рабочую правую и зарядил со всей мощи. Изумительный удар с края штрафной!

Сразу после перерыва «Сити» закрыл вопросы: сначала Рико Льюис, потом серию без голов прервал Эрлинг Холанд с тонкого паса КДБ. Норвежец молчал шесть игр, не забивал аж со старта весны. Для него прямо голевая суперзасуха.

На 70-й минуте снова включился Де Брюйне: оформил дубль – помог шикарный розыгрыш. Это 100-й гол КДБ в составе «Сити», потратил всего 372 матча. Шикарные цифры!

После матча Пеп лаконично признал: «Де Брюйне выиграл нам матч своими действиями: ассистами, голами. Да всем!»

Тем временем «Ман Сити» не проигрывает 25 матчей подряд, с того самого выезда к «Астон Вилле»: 21 победа при четыре ничьих. Впереди поездка в Мадрид.

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Прямо сейчас, пока не сыграл «Ливерпуль», единоличный лидер АПЛ – «Арсенал». «Сити» отстает на одно очко от лондонцев, от команды Клоппа – потенциально на три.

Хотя это не точно. Впереди у «Ливерпуля» сложный выезд к «МЮ», где недавно схлопнулись мечты о квадрупле.

Первый кризис реализации в карьере Холанда. В чем причина?

Фото: Gettyimages.ru /Steve Bardens, Richard Pelham; East News /Glyn KIRK / AFP