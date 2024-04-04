Какие нелепые привозы решили греческий топ-матч. Лукомский только похвалил защитника – он тут же навредил

«Три минуты назад был одной ногой в топ-лиге, а сейчас и в ФНЛ не возьмут»

«Панатинаикос» убрал лидера финального раунда чемпионата Греции – АЕК обыграли 2:1 в прямом эфире на Спортсе. Мы эксклюзивно показали матч с комментарием Вадима Лукомского и Ильи Ковалева, греческая премьера получилась яркой.

«Панатинаикосу» помогли привозы защитника, которым интересовались в АПЛ. А ведь Лукомский его так хвалил!

Жаль, что не сыграл Юрий Лодыгин. Он сейчас не самый основной – потому что выздоровел подписанный летом поляк Бартломей Дронговски. Правда, уже на 5-й минуте он пропустил от хорошо знакомого нам Домагоя Виды. Хорват по-прежнему играет в центре обороны, но на стандартах опасен и у чужих ворот. В штрафной была суматоха – казалось, Дронговски уже забрал мяч, но «Пао» все-таки получил. Вида пришел в АЕК из «Бешикташа» еще в 2022-м. Уже взял золотой дубль, теперь рассчитывает на второе подряд чемпионство.

«Панатинаикос» ответил двумя голами еще в первом тайме. На 31-й минуте ошибся камерунский защитник АЕК Ароль Мукуди – завозился с мячом, его накрыл Фотис Иоаннидис. Нападающий не забил, но «Панатинаикос» сохранил мяч и в следующей стадии атаки Анастасиос Бакасетас красиво закатил низом из-за штрафной.

«Пао» тут же додавил, через две минуты уже вели, снова привез Мукуди – теперь Иоаннидис не только отобрал, но и забил. Забавно, что до ошибок Вадим Лукомский в эфире очень хвалил камерунца: «Мукуди, ну что ты натворил? Еще три минуты назад ты был одной ногой в топ-лиге. А сейчас тебя в ФНЛ, может быть, не возьмут».

Мукуди 26 лет, он центральный защитник. Занимался в академии «Гавра», в 2015-м дебютировал в Лиге 2. В сезоне-2017/18 камерунец закрепился в основе, провел 37 матчей и забил четыре мяча. С ним «Гавр» почти выбрался в Лигу 1, остановились в полуфинале плей-офф.

Лукомский не зря отмечал его качества: Мукуди уже привлекал внимание «Астон Виллы» и «Вест Хэма», но в итоге свободным агентом перешел в «Сент-Этьен» (63 матча, три гола). В 2020-м у него была неудачная аренда в «Мидлсбро» из Чемпионшипа, в 2022-м он приехал в Афины.

Автор победного гола Иоаннидис – лучший бомбардир «Панатинаикоса»: 13 голов в 21 матче чемпионата. Но во всей лиге лидирует Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса» – 16 мячей.

Кстати, еще в обзоре матча – странно незасчитанный гол, суперсэйв в штангу и бонус в виде неожиданной пяточки для тех, кто досмотрит до конца.

«Панатинаикос» теперь третий, а АЕК – второй. Впереди на Спортсе – «Арис» Шапи

В чемпионате Греции после 26 матчей гладкого чемпионата топ-6 продолжает борьбу за медали и еврокубковые места. Пять участников элитной группы почти не меняются – «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК и «Арис». Шестое место уходит разным командам, теперь в завершающем раунде «Ламия».

«Панатинаикос» после победы в афинском дерби поднялся на третье место, АЕК опустился на второе. До этого он лидировал благодаря шести очкам из шести на старте плей-офф. Лидирует ПАОК Магомеда Оздоева.

«Арис», где выступает Магомед-Шапи Сулейманов, тоже вскоре покажем на Спортсе: 24 апреля в 19:30 мск сыграют с «Олимпиакосом».

В греческих матчах бывает очень весело. Например, даже здесь второй тайм пусть и прошел без голов, без большого количества опасных моментов, но в конце напряжение и борьба переросли в драку.

Один из ее главных героев – бывший игрок «Краснодара» Тонни Вильена. Так что скучно не бывает!