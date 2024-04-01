«Не провоцируй, ## твою мать». Игрок «Барсы» наорал на фаната

Нервный эпизод.

Защитник «Барселоны» закончил тренировку скандалом с болельщиком. Все произошло около базы клуба.

«Это был последний раз, когда ты назвал меня тупым, понял?» Фанат достал Мартинеса выкрикиваниями

Все произошло быстро, но эмоционально.

Вот текстовая расшифровка произошедшего.

Подросток что-то выкрикивает вслед игроку, он остановил машину и вышел. Приблизившись, ответил: «Это был последний раз, когда ты назвал меня тупым, понял? Последнее оскорбление, твоего друга это тоже касается. Я тебя предупреждаю».

После небольшой перепалки футболист развернулся и бросил: «Не провоцируй, ## твою мать». Потом сел обратно в машину и уехал.

Подростка к тому времени оттащил и успокоил друг.

Иньиго настолько не любят?

Несмотря на выходку фаната, в самой «Барселоне» к игроку относятся хорошо. Хоть он играет и нечасто (пропустил больше половины от всех матчей из-за травмы или оставался в запасе), время от времени подстраховывает основных центральных защитников и как минимум не портит общей картины.

В том числе хочет принять участие в класико против «Реала», которое состоится уже 21 апреля. Для этого испанец специально получил желтую в матче с «Лас-Пальмасом» (1:0): пропустит выезд к «Кадису», но к принципиальному сопернику отдохнет и отбудет дисквалификацию из-за перебора желтых.

Так же сделали, например, Жоау Канселу и Роберт Левандовски. Поляк сделал оригинальнее всех: не уходил с поля и смотрел на судью, пока тот не показал ему предупреждение.

Однако в долгосрочные планы «Барселоны» Иньиго не входит: каталонцы могут продать его, чтобы соблюсти лимит зарплат. Да и вообще клуб сейчас готов отпустить любого защитника, кроме Рональда Араухо и Пау Кубарси: с ними хотят продлить контракт и дать понять, что в будущем на них рассчитывают.

Мартинес – не первая жертва фанатов: не пускали Умтити, обкрадывали Левандовского и злили Канселу

В последние годы участились случаи, когда фанаты продают подписанные футболки и подходят просто для того, чтобы снять тикток. Вот самые яркие инциденты.

Бывший защитник «Барсы» Самуэль Умтити в декабре 2021-го пытался выехать с базы клуба, но на пути встали трое болельщиков и преградили ему дорогу. Сигнал не помог, пришлось ускориться, после чего они отступили. Немного отъехав, защитник вышел из машины и обратился к одному из фанатов: «Ты знаешь, что такое уважение?».

Болельщикам все равно: они просто снимали видео и улыбались.

В августе 2022-го у Роберта Левандовского двое (по некоторым данным трое) болельщиков выхватили телефон и часы, когда нападающий остановился перед въездом на базу и вышел сфотографироваться. Левандовски преследовал их на автомобиле, но лишь повредил его: воры скрылись из виду, но позже обоих арестовали.

Хотя часы Patek Philippe (стоят 70 тысяч евро!) уже успели зарыть в саду недалеко от базы. Вещи вернули поляку.

В октябре 2023-го сгорел другой защитник Жоау Канселу. После одной из тренировок португалец отказался провести время с фанатами: «Вы очень раздражаете. Боже мой, вы здесь каждый день. Я что, должен каждый день останавливаться?»

Позже футболист объяснился в соцсетях: «Во-первых, это не фанаты, это 20-летние «дети», которые находятся там каждый день, будь то возле тренировочного центра, когда я с дочкой в парке или просто ужинаю с девушкой. Во-вторых, они просят дать автограф или расписаться на футболках, чтобы их можно было продать.

И это происходит каждый день, и всегда одни и те же люди. Это люди, которые не умеют уважать чужое пространство. Те, кто критикует, сначала попробуйте разобраться в ситуации, а потом уже комментируйте. Я всегда буду уважать настоящих фанатов. Будьте здоровы».

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Теперь игроки иногда отказываются давать автографы и сторонятся болельщиков, гонящихся за просмотрами.

Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press