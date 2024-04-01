Конец рекордной серии ПСВ! А ведь было 43 матча без поражений

Не проигрывали больше года.

«ПСВ» уступил 1:3 «НЕК» и прервал лучшую беспроигрышную серию в чемпионате в клубной истории: 43 игры! Прошлая растягивалась на 35 матчей в сезонах-1977/78, 1985/86 и 2000/01.

Эйндховенцы не влетали в матче Эредивизи аж с января 2023-го: тогда случились 0:1 с «Эмменом».

Три тренера, рекорд Боса и 17 побед подряд: детали мощного похода

Фиксируем.

Начинал еще Руд ван Нистелрой, руководивший командой в прошлом сезоне. При нем команда провела почти треть из всех матчей серии: 11 побед и четыре ничьих.

Правда, сезон он не доработал: ушел из-за конфликта с руководством за тур до конца, на выезд к «АЗ» повез помощник Фред Руттен – победа 2:1 благодаря голу Хави Симонса на 97-й.

Летом 2023-го команду подобрал Петер Бос, который приложил руку к большей части серии. Параллельно поучаствовал в нескольких рекордах: стал первым тренером в истории клуба с 20 победами в первых 22 матчах. «ПСВ» вторым в истории Эредивизи с таким количеством побед на отрезке, и единственный в этом веке без поражений к этому этапу сезона.

При Босе команда прокачалась и выдала 17-матчевую серию из побед – как раз с выезда к «АЗ» до января 2024-го, прервал ее «Утрехт», с ним сыграли 1:1. После этого начали чаще терять очки (еще две ничьих в восьми матчах – больше, чем за прошлую часть), но компенсировали двумя разгромами 5:1 и 7:1.

Все сломали 1:3 от «НЕКа», хотя даже тут «ПСВ» мог выигрывать: больше чем в два раза перебил по xG (3,36 против 1,65), по ударам (27 – 8, 6 – 4 в створ) и владению (66% против 34%), плюс Люк де Йонг не реализовал пенальти на 81-й минуте.

Даже при поражении «ПСВ» впереди всех: +10 от «Фейеноорда»

Несмотря на поражение, «ПСВ» все еще на вершине: с матчем в запасе оторвался от второго места на 10 очков. Правда, если «Фейеноорд» обыграет 31 марта «Утрехт», то дистанция сократится до семи.

Форма у команды Петера Боса все равно сумасшедшая: это лишь третье поражение во всех турнирах в 2024-м (до этого влетали 0:1 «Фейеноорду» в Кубке Нидерландов и 0:2 «Боруссии» в ЛЧ).

С начала года эйндховенцы забили 30 голов в 15 матчах, хоть и пропустили 11.

При этом до конца чемпионата календарь несложный: из серьезных соперников только «АЗ» на выезде через тур, остальные соперники преимущественно плетутся в нижней части таблицы.

Даже с прерванной беспроигрышной серией шансы на золото высоки: все в руках и ногах игроков «ПСВ».

Фото: Фото: AP/EAST NEWS /BART STOUTJESDIJK; Federico Gambarini/dpa/Global Look Press