Конец рекордной серии ПСВ! А ведь было 43 матча без поражений
Не проигрывали больше года.
«ПСВ» уступил 1:3 «НЕК» и прервал лучшую беспроигрышную серию в чемпионате в клубной истории: 43 игры! Прошлая растягивалась на 35 матчей в сезонах-1977/78, 1985/86 и 2000/01.
Эйндховенцы не влетали в матче Эредивизи аж с января 2023-го: тогда случились 0:1 с «Эмменом».
Три тренера, рекорд Боса и 17 побед подряд: детали мощного похода
Фиксируем.
Начинал еще Руд ван Нистелрой, руководивший командой в прошлом сезоне. При нем команда провела почти треть из всех матчей серии: 11 побед и четыре ничьих.
Правда, сезон он не доработал: ушел из-за конфликта с руководством за тур до конца, на выезд к «АЗ» повез помощник Фред Руттен – победа 2:1 благодаря голу Хави Симонса на 97-й.
Летом 2023-го команду подобрал Петер Бос, который приложил руку к большей части серии. Параллельно поучаствовал в нескольких рекордах: стал первым тренером в истории клуба с 20 победами в первых 22 матчах. «ПСВ» вторым в истории Эредивизи с таким количеством побед на отрезке, и единственный в этом веке без поражений к этому этапу сезона.
При Босе команда прокачалась и выдала 17-матчевую серию из побед – как раз с выезда к «АЗ» до января 2024-го, прервал ее «Утрехт», с ним сыграли 1:1. После этого начали чаще терять очки (еще две ничьих в восьми матчах – больше, чем за прошлую часть), но компенсировали двумя разгромами 5:1 и 7:1.
Все сломали 1:3 от «НЕКа», хотя даже тут «ПСВ» мог выигрывать: больше чем в два раза перебил по xG (3,36 против 1,65), по ударам (27 – 8, 6 – 4 в створ) и владению (66% против 34%), плюс Люк де Йонг не реализовал пенальти на 81-й минуте.
Даже при поражении «ПСВ» впереди всех: +10 от «Фейеноорда»
Несмотря на поражение, «ПСВ» все еще на вершине: с матчем в запасе оторвался от второго места на 10 очков. Правда, если «Фейеноорд» обыграет 31 марта «Утрехт», то дистанция сократится до семи.
Форма у команды Петера Боса все равно сумасшедшая: это лишь третье поражение во всех турнирах в 2024-м (до этого влетали 0:1 «Фейеноорду» в Кубке Нидерландов и 0:2 «Боруссии» в ЛЧ).
С начала года эйндховенцы забили 30 голов в 15 матчах, хоть и пропустили 11.
При этом до конца чемпионата календарь несложный: из серьезных соперников только «АЗ» на выезде через тур, остальные соперники преимущественно плетутся в нижней части таблицы.
Даже с прерванной беспроигрышной серией шансы на золото высоки: все в руках и ногах игроков «ПСВ».
Фото: Фото: AP/EAST NEWS/BART STOUTJESDIJK; Federico Gambarini/dpa/Global Look Press
команда играла в финале ЛК, 1/4 ЛЕ и в 1/8 ЛЧ - это что? показатель того, что чемпионат топовый? самый лучший результат - топ 16 команд Европы в этом сезоне, и то проиграли средненькой Боруссии
и опять же - "на равных каждый год бьётся с римскими клубами" - в какой момент игра с Лацио/Ромой стали считаться эталоном игры команды?