Договорняк в Бельгии: всем штрафы, много банов, уволили тренера. Полыхает

«Последние пять минут были насмешкой над честной игрой».

Внезапный скандал в чемпионате Бельгии – очень странные последние минуты матча «Вестерло» и «Генка». Игра привлекла даже внимание федеральной прокуратуры.

После гола в концовке команды встали: выбивали в аут, судья болтал с игроками, тренер гостей смеялся

Команды сыграли еще 17 марта. «Вестерло» и «Генк» скатали 1:1, которые устраивали обе команды.

В Бельгии чемпионат проходит в две стадии. Первая – классический круговой турнир в 30 туров. Дальше шесть лучших команд формируют чемпионскую группу, где еще играют друг с другом и определяют чемпиона. Команды с 7-го по 12-ю позицию борются за шанс побороться за еврокубки. Команды с 13-е по 16-е места рубятся за выживание.

Ничья – отличный вариант и для «Генка», и для «Вестерло». «Генк» так попадал в топ-6, то есть в чемпионскую группу, а «Вестерло» спокойно финишировал 11-м вне зоны выживания.

Поначалу ничего не вызывало подозрений: хозяева открыли счет на 79-й, гости сравняли на 86-й. После этого все просто перестали играть.

Футболисты выбивали мяч в аут и спокойно ходили по газону.

Судья Лоренс Виссер тоже не напрягался: болтал с игроками и, кажется, не пытался вернуть их к игре.

Сомнений добавило и странное поведение футболистов, которые пошли пожимать друг другу руки еще до финального свистка.

Тренер «Вестерло» Рик де Мил ничего не понял: «Это было странно. Игроки общаются друг с другом, а потом происходит такое».

«Прокуратура квалифицирует произошедшее как вопиющее мошенничество». Всем участникам выписали штрафы, капитанов отстранили, одного из тренеров уволили

За подробности скандала благодарим замечательный канал «Бельгийский футбол» Артема Прожоги.

О возможных последствиях начали говорить практически сразу после матча. Адвокат бельгийской федерации футбола Эбе Верхеген заявил: «Мы не можем оставить этот вопрос без внимания, потому что в регламенте ассоциации есть несколько статей, подходящих под подобные ситуации». Верхеген сослался на статью 3.11, согласно которой «клубы обязаны «придерживаться принципов <...> честной игры», а также «воздерживаться от любых попыток договориться [об исходе матча]».

Прокуратура КБФА (федерации футбола Бельгии – Sports) добавила огня: «Последние пять минут матча «Вестерло» – «Генк» были насмешкой над честной игрой. Это не только противоречит правилам игры, но и явно несправедливо по отношению к другим командам, которые боролись за путевку в топ-6. Прокуратура квалифицирует произошедшее как вопиющее мошенничество».

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Дальше санкции ужесточились: прокуратура предложила выписать всем игрокам, принявшим участие в матче, штрафы на 1000 евро, а капитанов обеих команд, Синана Болата и Бриана Хейнена, отстранить на два матча.

Полузащитнику «Вестерло» Николасу Мадсену и защитнику «Генка» Жорису Кайембе, по информации The Mirror, могут выписать более крупные штрафы (точная сумма не называется).

Тренеров Рика де Мила и Вутера Вранкена тоже зацепило: как и капитанов, их могут дисквалифицировать на два матча. «Единственными людьми, которые могли бы остановить это неспортивное зрелище, были тренеры, потому что они могли повлиять на игроков, но этого не произошло, – заявили в прокуратуре. – Невозможно определить, кто взял на себя инициативу, никто не будет об этом заявлять».

2 апреля дело будет рассматривать дисциплинарный комитет, и если он встанет на сторону обвинения, то клубы смогут пойти в инстанцию выше (в дисциплинарный совет) и обжаловать решение комитета. «Генк», например, уже решил, что будет подавать апелляцию в случае наказания Вранкена.

19 марта, через два дня после игры, «Вестерло» еще и уволил де Мила. На причину намекнули в формулировке: «Несмотря на планы по долгосрочному сотрудничеству, мы сочли необходимым принять это решение. Клуб сожалеет о том, что пришлось принять эту меру, но не может согласиться с тем, что его ценности и нормы будут поставлены под сомнение».

Хотя еще за день до этого открещивались от произошедшего и уверяли, что не имели контроля над ситуацией. Внутреннее расследование, видимо, продемонстрировало обратное.

Вутера Вранкена и вовсе видели смеющимся на бровке.

Тренер после игры парировал: «Не чувствую, что я или моя команда сделали что-то не так. Ребята бились за топ-6, мы играли с 9,5 игроками. [Кристофер] Баа удалился, [Бриан] Хейне едва мог ходить. В такой ситуации не стоит рисковать».

Теперь пропустит ближайшие два матча команды. Не худший исход, учитывая судьбу коллеги из «Вестерло».

Много более приятных деталей про бельгийский футбол – в шикарном блоге Артема Прожоги

Фото: AFP /JOHAN EYCKENS