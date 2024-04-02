Какой же Туран... взрослый! Он уже тренер с седой бородой

И это в 37 лет!

Узнали этого мужчину в спортивном костюме?

Да-да, этот седовласый тренер – Арда Туран! Как же непривычно видеть его без фирменной черной бороды.

Для сравнения: таким он был в 2020-м, когда уходил из «Барселоны». В 33 года.

Нервов добавила новая работа: он уже тренирует и летит в высшую лигу Турции с «Еюпспором». Начинающего тренера уже называют местным Кройффом.

«Мечта – поменять судьбу страны». Туран разрывает с командой без звезд и ставит сумасшедшую атаку

Арда закончил с футболом еще в сентябре 2022-го после двух сезонов в родном «Галатасарае». Сразу же начал учиться на тренера и в апреле 2023-го получил предложение от «Еюпспора» – заменил однофамильца Зафера Турана. Сохранил команду в зоне плей-офф, но в полуфинале уступил «Бодрумспору» и отложил прорыв до следующего сезона.

Стартовал блистательно: шесть побед подряд, лишь два пропущенных и разница мячей 16:2.

Сейчас уверенно лидирует в полноценном сезоне.

Причем доминирование подкрепляется и игрой команды: «Еюпспор» буквально выносит соперников. Турана уже называют турецким Кройффом: он прививает тотальный футбол. Вот несколько аргументов.

● Среднее владение команды – 63%. Самый крупный показатель в стране и 12-й во всем мире прямо сейчас (до лидера, чилийского «Коло-Коло» с 68,1%, пока далековато, но латиноамериканцы сыграли лишь пять туров чемпионата).

● В среднем «Еюпспор» делает 560 пасов за матч с точностью 86% – лучшие в Турции по этим показателям. По пасам ближе всего «Галатасарай» (529), по точности – «Фенербахче», «Бешикташ» и «Умраниеспор» (84%).

● 64 гола – с отрывом больше всех в лиге (в среднем 2,3 за игру). У «Гезтепе» со второго места на 19 меньше.

И это все с не самым звездным составом: возможно, вы слышали про Самуэля Сайса (поиграл в «Жироне» и «Лидсе»), Адриена Регаттена (отметился в начале 2010-х в «Тулузе»), Ахмеда Кутуджу (мелькал в «Шальке») и пошумевшего в свое время в Турции Джанера Эркина.

При этом два лучших бомбардира лиги – игроки «Еюпспора» (Джанни Брюно и как раз Кутуджу, у обоих 14+4), в топе ассистентов аж трое (у Фреди, Эркина и Мехмета Уджара по семь голевых).

Уже 3 апреля команда может оформить досрочное повышение в высшую лигу, за шесть туров до конца! Для этого достаточно обыграть «Аданаспор» и дождаться осечки «Сакарьяспора» с третьего места. В высший дивизион напрямую отбираются 1 и 2 места, в плей-офф за последнюю путевку поспорят клубы с 3 по 7 места.

Сам Туран уже строит планы: «Моя мечта – не только выиграть что-то, но и поменять судьбу страны. Чтобы говорили, что команда Арды классно играет. Хотим быть примером для всех, не только для моей команды. Разумеется, я не Кройфф и не стану как он, но я хочу изменить турецкий футбол».

Один из главных вдохновителей Турана – Диего Симеоне и его «Атлетико». Атаку строит по конспектам Энрике

В интервью Marca Арда объяснил свои главные идеи: «Для начала – владение и точные пасы. Следом – отбор. Мы реагируем и прессингуем не только когда теряем мяч, но и даже когда им владеем. Мы всегда стараемся атаковать и пользоваться пространством».

Несмотря на философию тотального футбола, которую Турану приписывают медиа, он подчеркивает , что на него очень сильно повлияла работа с Симеоне в Мадриде.

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Например, в плане построения игры в обороне: «Диего – мой ориентир в этом после того, что он продемонстрировал против крупнейших клубов мира. Как игрок я немного не контролировал себя, думаю, ему нравилось видеть меня таким. Я знал, что Симеоне крутой тренер, но сейчас, когда стал его коллегой, понимаю Диего намного лучше, испытываю эмпатию.

Он отличный пример для меня. Нужно чувствовать своих игроков и менять их, проникаться в личном плане, как делал он. Я такой же».

Арда даже использует некоторые схемы, знакомые по работе с Симеоне: «В обороне мы выстраиваемся в 4-4-2, прямо как у Чоло. Хотя я его спрашивал, почему он сейчас играет 5-3-2. Мне нравится этот метод, думаю, что он послужит очень хорошим примером для будущего турецкого футбола, потому что уровень наших талантов ниже, чем мы ожидаем. Для того, чтобы становиться лучше, нужно начинать с защиты, оставлять больше игроков сзади».

Впрочем, Симеоне не единственный тренер, у которого учится Туран. Арда признавался, что игру в атаке строит на принципах Луиса Энрике: «Даже при том, что он не всегда брал титулы, он проделал большую работу на уровне построения игры и доказал это в том числе со сборной Испании. Если мы сможем расширить и улучшить его стиль, для нас это будет идеально.

Мы много работаем и изучаем методы других тренеров, попробуем сыграть и с пятеркой защитников от Чоло. В атаке останутся 4-3-3, 4-3-1-2 или 5-4-1, в зависимости от соперника. Сейчас система не так важна.

Мы хотели перенести идеи «Атлетико», включая физическую подготовку от Оскара Ортеги, в Турцию, но был риск, что здесь они не сработают. Поэтому нужно было совместить разные стили, исходя из игроков, которые у нас есть. Мы еще во второй лиге и продолжаем вырабатывать собственный стиль».

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Фото: AFP /MEHMET MURAT ONEL, MEHMET AKIF PARLAK, JOAN VALLS/URBANANDSPORT