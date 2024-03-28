Диего Коста пришел на место Суареса. И в «Гремио» он снова монстр

Очень результативно.

Вдруг вы задумывались, куда пропал Диего Коста? С ним все хорошо – нападающий колотит в Бразилии. В 2024-м огненно дебютировал за «Гремио»: пять голов в четырех матчах!

Коста помог выйти в финал чемпионата Гаушу. Забил в каждой стадии!

Времени на раскачку совсем не понадобилось:

«Гуарани» – ⚽️

«Гремио Бразил» – ⚽️

«Кашиас» – ⚽️

«Кашиас» – ⚽️⚽️

Первый гол за новый клуб – со штрафного: уверенно перекинул стенку.

Сумасшедший темп – уже больше голов, чем за прошлые два года! В следующем матче сможет взять первый титул с новым клубом.

Не все обрадовались приходу Диего. Тренер вступился

Некоторые болельщики не оценили подписание нападающего с четырьмя голами за предыдущие два года.

Тренер Ренато Гаушо удивился: «Диего Коста не нуждается в представлении. Фанаты могут наслаждаться его игрой и быть уверенными, что мы провернули отличный трансфер. Тот, кто ставит под сомнение квалификацию Диего, стреляет себе в ногу . Не всегда есть возможность взять Неймара, Месси и Суареса. Уверен, болельщики примут и полюбят его».

Хотя Косту подписали как раз на замену Суаресу: Гаушо рассказывал, что за ним начали следить, как только узнали об уходе Луиса. Поначалу Диего не соглашался и не горел желанием оставаться в Бразилии, но получилось убедить. По информации ESPN, параллельно клуб прорабатывал кандидатуру Эдинсона Кавани, сейчас зажигающего в «Бока Хуниорс», но с ним не договорились.

Судя по слухам, Диего изначально видели прямой заменой Суаресу: клуб искал опытного нападающего на место уругвайца. Взяли почти ровесника: вместо 37-летнего пришел 35-летний.

Кстати, стартовал вровень: и у Суареса, и у Косты по пять голов в первых четырех матчах за «Гремио»! Уругваец накопил 27+17 за год, бразилец постарается собрать минимум не меньше.

После «Атлетико» в 2021-м Диего так и не нашел себя. Метался между Бразилией и Европой

Три года назад Диего покинул мадридский «Атлетико» и уехал в Бразилию, в другой «Атлетико» – «Минейро». Впервые за всю профессиональную карьеру сыграл на родине!

Там не задалось: лишь 5+2 за пять месяцев в клубе и частые травмы, форвард попал еще и в тень Халка, поразившего своими 36+13 в сезоне-2021. Коста загрустил и попросился обратно в Европу, хотя до последнего все были уверены, что он останется.

С другой стороны, Диего помог клубу взять два трофея (чемпионство и Кубок Бразилии). Не получилось удержать: в январе 2022-го расторг контракт по обоюдному согласию, но сразу найти клуб не получилось. Игроком интересовались «Эльче» из Ла Лиги и «Эйбар» из Сегунды, но единственное предложение пришло от «Коринтианса».

После полугода без футбола Коста в сентябре подписался с «Вулверхэмптоном» до конца сезона. Причем трансфера могло и не быть, если бы не печальные обстоятельства: новичок Саша Калайджич порвал кресты в первом же матче, и англичане обратили внимание на Диего.

Вернулся ужасно: за весь сезон только гол «Брентфорду» в 31-м туре, когда подхватил передачу Тоти и прошил вратаря (0:47 в этом видео ).

Из приятного – стоячие овации болельщиков «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (0:3). Когда бразилец уходил на замену, трибуны скандировали его имя, а он даже отбил некоторым пять.

В остальном – мрак и нестабильность. Контракт с Костой не продлили, он до конца был в «Ботафого». Там дела наладились, но без радикального возрождения: три гола в 15 матчах.

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С февраля нападающий в «Гремио», дебютировал через месяц и уже зажигает. Многообещающе.

Луис Суарес за год стал легендой «Гремио». В 36 лет был лучшим игроком чемпионата Бразилии

Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Maxi Franzoi / AGIF / AGIF via AFP