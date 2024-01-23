Азар встретился с болбоем, которого пнул. Вы же знаете, какой он теперь богатый?

Стал миллионером благодаря алкоголю.

Эден Азар встретился с Чарли Морганом. Тем самым болбоем «Суонси», которого пнул еще во времена игры за «Челси».

С того матча прошло 11 лет.

«Плюс завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», – шутит Эден.

Долгожданная встреча вышла теплой. Во-первых, встретились не на ринге. Во-вторых, улыбались.

Играли в гольф.

Повторяли великое фото Криштиану Роналду и Лео Месси. На доске – бутылки водки.

Ноль негатива.

Тот самый момент. Как все было?

В январе 2013-го «Суонси» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги, впервые в истории вышел в финал. Но медиа писали совсем не об этом.

За десять минут до конца матча мяч вышел за лицевую. Чтобы побыстрее возобновить игру, Азар попытался забрать его у болбоя, 17-летнего Чарли Моргана – и в итоге пнул его. Через несколько секунд судья Крис Фой показал Азару красную карточку. Прилетела и трехматчевая дисквалификация.

Тогда Чарли вместе с отцом Мартином дал интервью и сказал, что не жалуется на поведение Азара.

Сам бельгиец тоже заявил, что они с парнем пообщались после игры: «Я думал, что ударил по мячу, а не по мальчику. Прошу прощения. Он пришел к нам в раздевалку, мы быстро поболтали. Я извинился, и мальчик тоже извинился».

Морган – миллионер. Возможно, он богаче Азара

И это не шутка. Издание The Sunday Times оценивает капитал Чарли Моргана в 55 млн фунтов, а в рейтинге самых богатых людей Великобритании в возрасте до 35 лет он стоит выше Харри Кейна и супермодели Кары Делевинь.

Конечно, дело не только в истории с Эденом. Хотя тогда Чарли мгновенно стал знаменитым.

Морган со своим другом Джексоном Куинном владеет брендом премиум-водки Au Vodka. Главная особенность – бутылки золотого цвета. «Британские традиции. Роскошные ингредиенты. Этот союз позволил нам создать исключительный продукт. Он предназначен для тех, кто предпочитает индивидуальность», – говорится на сайте компании.

Au Vodka – известный бренд. Его рекламировал, например, суперзвезда бокса Флойд Мейвезер. А один из самых известных блогеров мира (20 млн подписчиков) Джейк Пол даже набил тату с лого компании.

Позже запустили еще один алкогольный бренд и только за 2020-й продали 1,7 млн бутылок – впечатляющий результат во время пандемии. Теперь это один из крупнейших брендов премиум-алкоголя в Великобритании. Водка Моргана продается в 40 странах мира.

Но есть и важная деталь. Отец Чарли – Мартин Морган – владелец целой сети отелей, его состояние оцениваются в десятки миллионов фунтов. Непростая семья, второе успешное поколение.