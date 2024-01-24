В старте ЮАР 8 игроков из одной команды. Ее босса поддерживает Джанни Инфантино

«Мамелоди Сандаунс» − доминатор местной лиги.

Сборная ЮАР пробивается в плей-офф Кубка Африки костяком из одной команды. В матче с Мали (0:2) в старте сборной вышло семь представителей «Мамелоди Сандаунс», в следующей игре с Намибией (4:0) их количество выросло до восьми.

На счету игроков «Сандаунс» три из четырех голов сборной на турнире, а еще они составили всю оборону сборной во главе с вратарем Ронуэном Уильямсом.

Впереди у южноафриканцев решающая игра с Тунисом − бельгиец Уго Брос наверняка вновь доверится проверенному костяку из «Сандаунс».

Почему именно этот клуб, а не знакомые нам «Кайзер Чифс» или «Орландо Пайрэтс»?

Клубом владеет главный человек в африканском футболе. Уже 10 лет «Сандаунс» безраздельно доминирует в ЮАР

Брос в 2017 году выигрывал Кубок Африки с Камеруном. В ЮАР у него задачка непростая: большие ожидания (хотя не выигрывали турнир с 1996-го) и состав, почти полностью составленный из игроков местного чемпионата (всего три легионера из не самых сильных клубов).

Бельгиец логично делает ставку на «Мамелоди Сандаунс», который не отдает первую строчку в Южной Африке уже седьмой сезон подряд. Клуб из Претории − самый титулованный в ЮАР, 16 чемпионств. У ближайшего «Кайзер Чифс» – 13.

За последние 10 сезонов «Сандаунс» выиграли восемь титулов. И сейчас несутся к очередному: шестиочковый отрыв от конкурентов при трех играх в запасе. В 2012-м команда даже установила южноафриканский рекорд, победив в кубковом матче со счетом 24:0.

По оценке Transfermarkt, у столичной команды самый дорогой состав в лиге: 31,6 млн евро. У «Орландо Пайрэтс» около 20 млн, а у «Кайзер Чифс» – около 17 млн.

Большие ресурсы «Сандаунс» связаны с владельцем Патрисом Мотсепе, который сделал состояние (3,1 млрд долларов) на добыче золота и других ценных металлов. Мотсепе входит в топ-10 богатейших людей Африки. И да, одна его сестра замужем за президентом ЮАР Сирилом Рамафоса, а вторая – за бывшим министром Джеффом Радебе (работал в кабмине дольше всех – с 1994-го по 2019-й).

Мотсепе близок с Джанни Инфантино. Это ему помогает

В 2021-м Мотсепе при активной поддержке Джанни Инфантино избрали президентом Конфедерации африканского футбола (КАФ) – конкуренты снялись с выборов один за одним, поэтому Мотсепе вдруг оказался единственным кандидатом.

В прошлом году Инфантино и Мотсепе запустили первый розыгрыш африканской Суперлиги: победителем, конечно, стал «Мамелоди Сандаунс».

А вот в привычной Лиге чемпионов у команды все не так здорово: после победы в 2016-м южноафриканцы стабильно вылетают в четвертьфиналах и полуфиналах.

Зато женский «Мамелоди Сандаунс» сильнейший на континенте три года подряд. Впечатлился даже Netflix, который выпустит про команду документалку.

Болельщики и мужской, и женской команд гордятся уникальным атакующим стилем игры «Сандаунс», получившим местное название Shoe Shine & Piano. Это южноафриканская версия тики-таки, которая включает комбинации быстрых и коротких пасов. В клубе его прививают еще в академии.

Здесь можно посмотреть, как выглядит это владение (и вспомнить звук вувузел).

Фото: eastnews.ru/Fadel Senna / AFP; Wu Tianyu/Global Look Press