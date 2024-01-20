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Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Гаиска Гаритано Гаиска Гаритано
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ларжи Рамазани Ларжи Рамазани
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Дьон Лопи Дьон Лопи
Альмерия Альмерия
судьи судьи
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

«Альмерия» не устояла.

3:2 – «Реал» вырвал матч с «Альмерией», хотя после первого тайма летел 0:2. 

Это был парад судейских споров – арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо после просмотров ВАР менял решение аж три раза.

«Реал» пропустил на 38-й секунде. И летел 0:2 – из-за Кепы

Все начиналось печально.

«Мадрид» пропустил уже на 38-й секунде: неточный пас Начо, мяч долетел до Лукаса Робертоне, тот точно выкатил на вингера Ларжи Рамазани. Пробил слабо, но помогла нога Кепы.

● Так быстро «Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» не пропускал девять лет: тогда за «Сосьедад» забил Ариц Элустондо, тоже на 38-й секунде.

Хозяева давили, но не почти не создавали моменты. А под конец первого тайма «Альмерия» забила еще один: странный вынос Начо прилетел прямо в Эдгара Гонсалеса, а тот великолепно пробил в девятку.

И снова неубедителен Кепа: голкипер явно проспал удар, мог дотянуться. 0:2.

Тайм судейских споров: не самый очевидный пенальти, гол Винисиуса пелчом, фол перед голом «Альмерии»

А вот после перерыва началось что-то странное.

На 53-й минуте «Мадрид» заработал пенальти: в штрафной поборолся Хоселу, мяч отскочил в руку защитнику Кайки. Неочевидный момент: Рюдигер буквально запрыгнул на соперника, а между Хоселу и защитником было слишком мало пространства для маневра. Арбитр Франсиско Эрнандес посмотрел ВАР и указал на точку.

Джуд уверенно реализовал шанс.

Через несколько минут «Альмерия» умудрилась забить третий: вингер Рамазани выкатил на Серхио Аррибаса, воспитанник «Реала» хладнокровно переиграл Кепу. И не стал праздновать.

Хотя вскоре выяснилось, что отмечать нечего: на старте атаки Дьон Лопи грубо отмахнулся от Беллингема, но судья свистнул не сразу, даже находясь в нескольких метрах. Видеоассистент указал Эрнандесу на ошибку, гол отменили.

«Альмерия» была недовольна: вся скамейка ругалась, тренер Гаиска Гаритано получил желтую. Под конец матча он заработал вторую и удалился.

Самый спорный момент случился на 67-й минуте: Винисиус в борьбе ухитрился в падении ударить под перекладину, но сделал это плечом.

Сначала Эрнандес решил, что бразилец забил рукой.

Но снова пошел к ВАР – и засчитал гол. Кстати, перед первой подачей Джуниор боролся с латералем Марком Пубилем и, возможно, подыграл себе рукой в момент падения. Видеоассистент проигнорировал этот момент.

Вскоре Беллингем забил еще раз, но арбитр зафиксировал офсайд. Казалось, этот матч «Реал» уже не выиграет, но на 99-й минуте в штрафной оказался Дани Карвахаль. Открылся под скидку Джуда.

● Это самый поздний гол «Мадрида» в истории Ла Лиги: предыдущий рекорд установил Гонсало Игуаин в 2008-м, когда забил «Атлетико» с пенальти на 97-й минуте.

Так что гол Дани не только победный, но и исторический.

«Кто-то решил, что мы не можем здесь победить». После матча – 🔥🔥🔥

После матча вспыхнул защитник Марк Пубиль:

«Мы проводили отличный матч, вели в счете. Но кто-то решил, что мы не можем здесь победить, что эта игра никак не может закончиться таким образом. Вот и все».

Тренер Гаиска Гаритано поддержал: «Мне нечего сказать. Я много протестовал. Не мог поступить иначе.

Вы уже все видели. Не буду высказывать свое мнение, за которое последуют санкции. Вы видели, что произошло, это лучшее резюме. Обычно я не говорю о судействе. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это уже не первый раз, когда здесь с нами происходит нечто подобное. Сегодняшний день – кошмар для ребят».

А вот Дани Карвахаль согласен с арбитром: «Мы просто отдали первый тайм. В перерыве мы понимали, что должны прибавлять. Команда верила – и победила.

Спорные моменты были переоценены правильно, решения приняты верно. Беллингем получил явный удар от соперника, это было видно и слышно. В случае с голом Винисиуса судья свистнул, но игры рукой там не было».

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил и вовсе каждый эпизод:

Пенальти Кайки: «Пенальти не было – по-моему, перед этим сфолил Хоселу, а Рюдигер нарушил правила на Эдгаре. Игрок «Реала» прыгает на защитника «Альмерии», ему было необходимо вытянуть руку. Здесь не должно было быть пенальти».

Отмененный гол Аррибаса: «Это фол. Гол отменен, потому после таких контактов дать свисток. Лопи борется за мяч и рукой бьет соперника по лицу. Другое дело, что это фол, нравится вам это или нет».

Гол Винисиуса: «В этом эпизоде у меня больше сомнений, чем уверенности. Вижу игру скорее рукой, чем плечом, но не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт ВАР не однозначно ошибочен. Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет».

«Реал» – лидер Ла Лиги

Через несколько часов играет «Жирона», у «Мадрида» все равно матч в запасе. 

«Реал» вылетел из Кубка Испании, так что может сконцентрироваться на Ла Лиге: до важнейшего для чемпионской гонки матча с «Жироной» (11 февраля) еще играть с «Лас-Пальмасом», «Хетафе» и «Атлетико».

Реал Мадрид – Альмерия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рамазани, 0:2 – 43 Эдгар Гонсалес, 1:2 – 57, пенальти Беллингем, 2:2 – 67 Винисиус Жуниор, 3:2 – 90 Карвахаль.
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль, Начо (Браим Диас, 46), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46), Кроос (Камавинга, 82), Вальверде (Себальос, 70), Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 46).
АльмерияЛуиш Машимиану, Пубиль (Посо, 70), Эдгар Гонсалес, Чуми, Кайки, Акьеме, Аррибас (Лазаро, 78), Робертоне (Мелеро, 85), Лопи, Милованович (Суарес, 70), Рамазани (Эмбарба, 78).
Предупреждения:
Рамазани (52), Лопи (64), Гаритано (64), Посо (75), Эдгар Гонсалес (84), Камавинга (90), Карвахаль (90), Беллингем (90), Суарес (90).
Удаление:
Гаритано (90).

Фото: eastnews.ru/PIERRE-PHILIPPE MARCOU, Bernat Armangue

96 комментариев
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ничего нового в Лалиге
+79
-11
+68
Самый кабинетный клуб в истории футбола
+106
-58
+48
Ответ Santa-Barbara
Когда кто-нибудь спросит «А как Реал смог выиграть 3 ЛЧ подряд?», то можно смело отвечать «Ну вот так же, как выиграл этот матч».
Если кто-нибудь спросит «А какая группа людей самая ноющая в этом мире?», то можно смело отвечать «Болельщики Барселоны».
+77
-34
+43
Судья тот еще клоун, как можно находясь в трех метрах не увидеть фол на Джуде перед третьим голом Альмерии. По пенальти- проблема в том, что сейчас такие дают, найдут какое нибудь незначительное касание руки и все, пенальти. Но дают не только Реалу но и другим, и в ворота Реала тоже такие пенальти бывают.
+64
-23
+41
Ответ Palich86
Судья тот еще клоун, как можно находясь в трех метрах не увидеть фол на Джуде перед третьим голом Альмерии. По пенальти- проблема в том, что сейчас такие дают, найдут какое нибудь незначительное касание руки и все, пенальти. Но дают не только Реалу но и другим, и в ворота Реала тоже такие пенальти бывают.
Реал так чемпионство проиграл в матче с Севильей. И ничего... а тут уже кричат про убийство века...
+32
-7
+25
Когда кто-нибудь спросит «А как Реал смог выиграть 3 ЛЧ подряд?», то можно смело отвечать «Ну вот так же, как выиграл этот матч».
+80
-57
+23
Ответ Bunyod Turgunov
Самый кабинетный клуб в истории футбола
сегодня забил 4
+37
-24
+13
Ответ Верховный Лорд
Если кто-нибудь спросит «А какая группа людей самая ноющая в этом мире?», то можно смело отвечать «Болельщики Барселоны».
Я не болельщик Барселоны, я вообще терпеть не могу Барсу, но сегодня это просто смерть Ла Лиги.. Кто будет смотреть матчи этого чемпионата и зачем?
+23
-11
+12
Перед голом Альмерии был фол на Беллингеме, это факт! Такой гол засчитывать нельзя, если трактовать эпизод по правилам.
Пенальти назначен за игру рукой защитника Альмерии по правилам. Она выставлена, меняет траекторию полёта мяча. Пенальти, хочет этого кто-то или нет, железобетонный, если исходить из правил футбола!
Ну и гол Винисиуса.
Забивать плечом не запрещено в футболе. А в этом эпизоде с голом было именно плечо. Если кто-то видит руку в голевом моменте, то тому пора к окулисту!
Если отбросить весь визг бчк-ных болел в сторону и посмотреть внимательно повторы, то все спорные моменты - не такие уж и спорные!
Судья и вар все эпизоды рассудили по ПРАВИЛАМ ФУТБОЛА!
А Бчк-ным удачи в суде.
+25
-16
+9
Ответ Solo_777999
Перед голом Альмерии был фол на Беллингеме, это факт! Такой гол засчитывать нельзя, если трактовать эпизод по правилам. Пенальти назначен за игру рукой защитника Альмерии по правилам. Она выставлена, меняет траекторию полёта мяча. Пенальти, хочет этого кто-то или нет, железобетонный, если исходить из правил футбола! Ну и гол Винисиуса. Забивать плечом не запрещено в футболе. А в этом эпизоде с голом было именно плечо. Если кто-то видит руку в голевом моменте, то тому пора к окулисту! Если отбросить весь визг бчк-ных болел в сторону и посмотреть внимательно повторы, то все спорные моменты - не такие уж и спорные! Судья и вар все эпизоды рассудили по ПРАВИЛАМ ФУТБОЛА! А Бчк-ным удачи в суде.
Пенальти не было – по-моему, перед этим сфолил Хоселу, а Рюдигер нарушил правила на Эдгаре. - это не объяснишь?
+15
-7
+8
Ну как по мне , только один по настоящему спорный момент, это забитый мяч Вини , и то потому что трактовки разные (движение рук и тд .)
А так пенальти чистый ( сильно отставленная рука в штрафной площади ).
Ну и удар по лицу Джуду тоже был , только вопрос к судье , как он сразу не увидел его находясь в 2 метрах от эпизода ?)

Ну так конечно матч нельзя начинать , полнейший провал в 1 тайме .

P.s. Вроде как пишут, что Милитао должен воскреснуть в марту , потому что оставаться на пол сезона с Начо как основным центром зашиты , затея страшная. Как вспомогательный элемент , выйти на матчик , подменить , просто супер игрок . Но на постоянку в нем нет уверенности никакой , как собственно говоря и во вратарях
+18
-11
+7
Будто что-то новое. Мадрид всегда тянут судьи.
+17
-11
+6
Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
Ещё при пенальти Рюдигер на футболиста Альмерии напрыгнул, возможно, там тоже был фол. А так всё по делу)
+9
-4
+5
Матч не смотрел, сужу по картинкам. Только один вопрос по спорным моментам - почему Рюдигер запрыгнул на защитника Альмерии и не свистнули фол в атаке?

Болею за команду из АПЛ. На ваши барсореалы вообще фиолетово.
+7
-2
+5
Ответ Konservator
Если смотреть по анатомии, то "плечевой мышцы" в организме человека не существует))
Обожаю спортс) здесь можно узнать информацию абсолютно по любой теме)
+5
0
+5
Ответ Andrey Kulchitsky
ничего нового в Лалиге
Ну в эпизоде с пенальти, я бы поставил фол игрокам Реала, там Рюдигер фолил, он навис над защитником. Отмененный гол Альмерии справедлив, отмашка была. А вот Вини плечом забил, потому что плечевая мышца крепится к руке. Если смотреть по анатомии то там можно было плечо считать .
+12
-7
+5
Ответ Верховный Лорд
Если кто-нибудь спросит «А какая группа людей самая ноющая в этом мире?», то можно смело отвечать «Болельщики Барселоны».
А я думаю, что это клубный ТВ-канал Реала, который ноет перед каждой игрой, что назначили не того судью, и после каждой игры, в которой Реал теряет очки.
+6
-1
+5
Ответ Palich86
Судья тот еще клоун, как можно находясь в трех метрах не увидеть фол на Джуде перед третьим голом Альмерии. По пенальти- проблема в том, что сейчас такие дают, найдут какое нибудь незначительное касание руки и все, пенальти. Но дают не только Реалу но и другим, и в ворота Реала тоже такие пенальти бывают.
Полностью поддерживаю !
Какой-то треш ,быть в двух метрах от фола, дать начать атаку ,и после забытого гола зафиксировать фол !
В моменте с голом Вини там вообще пенка ,двое взяли Виника в сандвич, один из которых двумя руками взяв за поясницу Винисиуса заваливает его на газон .
Если это не пенальти и возможное удаление ,то что это ?
+8
-4
+4
Ответ DAVID19-91
Ну в эпизоде с пенальти, я бы поставил фол игрокам Реала, там Рюдигер фолил, он навис над защитником. Отмененный гол Альмерии справедлив, отмашка была. А вот Вини плечом забил, потому что плечевая мышца крепится к руке. Если смотреть по анатомии то там можно было плечо считать .
Если смотреть по анатомии, то "плечевой мышцы" в организме человека не существует))
+7
-4
+3
Альмерия то чем апеллирует? Что не надо вар смотреть в спорных эпизодах. Это смешно. Что много нарушений, так не надо отмахиваться, не надо в своей штрафной снимать рукой мяч. Только гол Вини спорный, и то спорный, там 100 раз посмотри и непонятно, так что трактовать в пользу атаки логично. Все хотели поражения Мадрида, а он не проиграл, ну извините.
+3
0
+3
Ответ Bunyod Turgunov
Самый кабинетный клуб в истории футбола
Плакали всей Барселоной
+13
-11
+2
Ответ Ena Therapy
Ну как по мне , только один по настоящему спорный момент, это забитый мяч Вини , и то потому что трактовки разные (движение рук и тд .) А так пенальти чистый ( сильно отставленная рука в штрафной площади ). Ну и удар по лицу Джуду тоже был , только вопрос к судье , как он сразу не увидел его находясь в 2 метрах от эпизода ?) Ну так конечно матч нельзя начинать , полнейший провал в 1 тайме . P.s. Вроде как пишут, что Милитао должен воскреснуть в марту , потому что оставаться на пол сезона с Начо как основным центром зашиты , затея страшная. Как вспомогательный элемент , выйти на матчик , подменить , просто супер игрок . Но на постоянку в нем нет уверенности никакой , как собственно говоря и во вратарях
Начо как бы странно это не звучало, палочка выручалочка уже многие годы для Реала. Вроде думаешь посредственный игрок, а он можно сказать везде успел поиграть в защите. И железный вдобавок. Любая травма защитника и Начо выходит. Да, может он не защитник звезда, но он очень добротный, учитывая сколько позиций он может закрыть, без потери в качестве
+2
0
+2
Но снова пошел к ВАР – и засчитал гол. Кстати, перед первой подачей Джуниор боролся с латералем Марком Пубилем и, возможно, подыграл себе рукой в момент падения. Видеоассистент проигнорировал этот момент.
______________________________
Проигнорировал, т.к. возможно на повторе оказалось невозможным) Бразильский гол из техники, которую редко увидишь, плечом, на таком уровне, забивают крайне редко. Реал был лучше, постоянно создавал, давил и додавил. Типичная победа на классе.
+2
0
+2
Ошибки ВАР это ладно, орфографию на Спортс кто-то начнет проверять? «Гол пелчом»…
+2
0
+2
Ответ Eledsul1
сегодня забил 4
Сигма
+1
0
+1
По сути, у Альмерии отобрали победу. Вот, собственно, и все.
+1
0
+1
Ответ DAVID19-91
Ну в эпизоде с пенальти, я бы поставил фол игрокам Реала, там Рюдигер фолил, он навис над защитником. Отмененный гол Альмерии справедлив, отмашка была. А вот Вини плечом забил, потому что плечевая мышца крепится к руке. Если смотреть по анатомии то там можно было плечо считать .
"Если смотреть по анатомии", то плечо - это рука, точнее ее часть, так же как предплечье, запястье и кисть.
+1
0
+1
Ответ Ena Therapy
Ну как по мне , только один по настоящему спорный момент, это забитый мяч Вини , и то потому что трактовки разные (движение рук и тд .) А так пенальти чистый ( сильно отставленная рука в штрафной площади ). Ну и удар по лицу Джуду тоже был , только вопрос к судье , как он сразу не увидел его находясь в 2 метрах от эпизода ?) Ну так конечно матч нельзя начинать , полнейший провал в 1 тайме . P.s. Вроде как пишут, что Милитао должен воскреснуть в марту , потому что оставаться на пол сезона с Начо как основным центром зашиты , затея страшная. Как вспомогательный элемент , выйти на матчик , подменить , просто супер игрок . Но на постоянку в нем нет уверенности никакой , как собственно говоря и во вратарях
Да, с Вини непонятно. Ну это пусть ребята из таблицы пониже разбираются)
А если уж разбираться досконально, то игрокам Альмерии надо было жёлтых раздать в 2 раза больше. И вели бы себя сразу поспокойнее.
В первом ьтайме судья в сторону Реала мрям жестил
+3
-2
+1
Ответ Верховный Лорд
Если кто-нибудь спросит «А какая группа людей самая ноющая в этом мире?», то можно смело отвечать «Болельщики Барселоны».
Забыл как Реал на днях ныл после вылета из Кубка, причем официально?
https://www.sports.ru/football/1115781110-real-schitaet-chto-ego-i-atletiko-sudili-po-raznym-kriteriyam-chto-pov.html

А по этому матчу все так называемое нытье более чем по делу.
+3
-2
+1
Ответ Palich86
Судья тот еще клоун, как можно находясь в трех метрах не увидеть фол на Джуде перед третьим голом Альмерии. По пенальти- проблема в том, что сейчас такие дают, найдут какое нибудь незначительное касание руки и все, пенальти. Но дают не только Реалу но и другим, и в ворота Реала тоже такие пенальти бывают.
Я с вами полностью согласен
Такие пенальти часто назначает.
В чём проблема, я не знаю.
+1
0
+1
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