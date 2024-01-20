Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

«Альмерия» не устояла.

3:2 – «Реал» вырвал матч с «Альмерией», хотя после первого тайма летел 0:2.

Это был парад судейских споров – арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо после просмотров ВАР менял решение аж три раза.

«Реал» пропустил на 38-й секунде. И летел 0:2 – из-за Кепы

Все начиналось печально.

«Мадрид» пропустил уже на 38-й секунде: неточный пас Начо, мяч долетел до Лукаса Робертоне, тот точно выкатил на вингера Ларжи Рамазани. Пробил слабо, но помогла нога Кепы.

● Так быстро «Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» не пропускал девять лет: тогда за «Сосьедад» забил Ариц Элустондо, тоже на 38-й секунде.

Хозяева давили, но не почти не создавали моменты. А под конец первого тайма «Альмерия» забила еще один: странный вынос Начо прилетел прямо в Эдгара Гонсалеса, а тот великолепно пробил в девятку.

И снова неубедителен Кепа: голкипер явно проспал удар, мог дотянуться. 0:2.

Тайм судейских споров: не самый очевидный пенальти, гол Винисиуса пелчом, фол перед голом «Альмерии»

А вот после перерыва началось что-то странное.

На 53-й минуте «Мадрид» заработал пенальти: в штрафной поборолся Хоселу, мяч отскочил в руку защитнику Кайки. Неочевидный момент: Рюдигер буквально запрыгнул на соперника, а между Хоселу и защитником было слишком мало пространства для маневра. Арбитр Франсиско Эрнандес посмотрел ВАР и указал на точку.

Джуд уверенно реализовал шанс.

Через несколько минут «Альмерия» умудрилась забить третий: вингер Рамазани выкатил на Серхио Аррибаса, воспитанник «Реала» хладнокровно переиграл Кепу. И не стал праздновать.

Хотя вскоре выяснилось, что отмечать нечего: на старте атаки Дьон Лопи грубо отмахнулся от Беллингема, но судья свистнул не сразу, даже находясь в нескольких метрах. Видеоассистент указал Эрнандесу на ошибку, гол отменили.

«Альмерия» была недовольна: вся скамейка ругалась, тренер Гаиска Гаритано получил желтую. Под конец матча он заработал вторую и удалился.

Самый спорный момент случился на 67-й минуте: Винисиус в борьбе ухитрился в падении ударить под перекладину, но сделал это плечом.

Сначала Эрнандес решил, что бразилец забил рукой.

Но снова пошел к ВАР – и засчитал гол. Кстати, перед первой подачей Джуниор боролся с латералем Марком Пубилем и, возможно, подыграл себе рукой в момент падения. Видеоассистент проигнорировал этот момент.

Вскоре Беллингем забил еще раз, но арбитр зафиксировал офсайд. Казалось, этот матч «Реал» уже не выиграет, но на 99-й минуте в штрафной оказался Дани Карвахаль. Открылся под скидку Джуда.

● Это самый поздний гол «Мадрида» в истории Ла Лиги: предыдущий рекорд установил Гонсало Игуаин в 2008-м, когда забил «Атлетико» с пенальти на 97-й минуте.

Так что гол Дани не только победный, но и исторический.

«Кто-то решил, что мы не можем здесь победить». После матча – 🔥🔥🔥

После матча вспыхнул защитник Марк Пубиль:

«Мы проводили отличный матч, вели в счете. Но кто-то решил, что мы не можем здесь победить, что эта игра никак не может закончиться таким образом. Вот и все».

Тренер Гаиска Гаритано поддержал: «Мне нечего сказать. Я много протестовал. Не мог поступить иначе.

Вы уже все видели. Не буду высказывать свое мнение, за которое последуют санкции. Вы видели, что произошло, это лучшее резюме. Обычно я не говорю о судействе. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это уже не первый раз, когда здесь с нами происходит нечто подобное. Сегодняшний день – кошмар для ребят».

А вот Дани Карвахаль согласен с арбитром: «Мы просто отдали первый тайм. В перерыве мы понимали, что должны прибавлять. Команда верила – и победила.

Спорные моменты были переоценены правильно, решения приняты верно. Беллингем получил явный удар от соперника, это было видно и слышно. В случае с голом Винисиуса судья свистнул, но игры рукой там не было».

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил и вовсе каждый эпизод:

● Пенальти Кайки: «Пенальти не было – по-моему, перед этим сфолил Хоселу, а Рюдигер нарушил правила на Эдгаре. Игрок «Реала» прыгает на защитника «Альмерии», ему было необходимо вытянуть руку. Здесь не должно было быть пенальти».

● Отмененный гол Аррибаса: «Это фол. Гол отменен, потому после таких контактов дать свисток. Лопи борется за мяч и рукой бьет соперника по лицу. Другое дело, что это фол, нравится вам это или нет».

● Гол Винисиуса: «В этом эпизоде у меня больше сомнений, чем уверенности. Вижу игру скорее рукой, чем плечом, но не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт ВАР не однозначно ошибочен. Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет».

«Реал» – лидер Ла Лиги

Через несколько часов играет «Жирона», у «Мадрида» все равно матч в запасе.

«Реал» вылетел из Кубка Испании, так что может сконцентрироваться на Ла Лиге: до важнейшего для чемпионской гонки матча с «Жироной» (11 февраля) еще играть с «Лас-Пальмасом», «Хетафе» и «Атлетико».

Фото: eastnews.ru/PIERRE-PHILIPPE MARCOU, Bernat Armangue