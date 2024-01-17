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Ого, Япония проиграла Ираку! Прервалась серия из 11 побед

Сборная Ирака по футболу Сборная Ирака по футболу
Зион Судзуки
Аймен Хуссейн
Кубок Азии Кубок Азии
Ватару Эндо Ватару Эндо
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Футбол Футбол

Фаворит начинает тяжело.

Сборная Японии неожиданно проиграла Ираку 1:2 на Кубке Азии. Фаворит турнира получил 0:2 еще в первом тайме и не вернулись в игру.

Оба мяча пришли с левого фланга: сначала голкипер Зион Судзуки отбил подачу прямо на голову форварда Аймена Хуссейна, а потом вся защита вместе с вратарем еще раз проспали 189-сантиметрового нападающего в центре штрафной – Хуссейн оформил дубль.

До этого Аймен, сменивший в 2023-м четыре клуба и вернувшийся в Ирак, оформлял дубли за сборную только в ворота Непала и Йемена, а тут прибил Японию.

В первом туре у японцев получился камбэк против Вьетнама, но против Ирака хватило только на мяч после углового на 93-й минуте – Ватару Эндо из «Ливерпуля» замкнул дальнюю штангу – 1:2.

В обоих пропущенных голах Японии не очень уверенно действовал вратарь Зион Судзуки – 21-летний уроженец США, который сейчас выступает за бельгийский «Сент-Трюйден». До турнира у него в сборной были только сухие победы.

Но тут втроой матч подряд Судзуки пропускает по два мяча. Еще и не очень уверенно действует на выходах – все четыре гола пришли после навесов в штрафную.

Проблем в том, что в запасе еще менее опытные Дайя Маекава из «Виссел Кобе» и Таиши Нозава из «Токио». А основной вратарь Кейсуке Осако в декабре вылетел из-за перелома руки. Как бы эта потеря не стала определяющей для сборной Японии на Кубке Азии.

Япония – мощнейшая сборная Азии. После ЧМ-2022 выдали рекордную победную серию

После чемпионата мира-2022 сборная Японии выдала одну из самых впечатляющих серий – 11 побед подряд. В том числе разгромы Перу, Германии, Сальвадора, Канады, Мьянмы, Сирии, Тайланда и Иордании.

11-матчевая победная серия – рекорд команды Японии. По ее итогам сборная поднялась на 17-е место в рейтинге ФИФА, став лучшей из азиатских команд.

При этом Ираку японцы ни разу не проигрывали до сегодняшнего дня: в восьми матчах 6 побед и 2 ничьих. Ничего не предвещало поражения и сейчас.

***

Японцы наверняка выйдут из группы – в последнем туре у команды матч против Индонезии, одного из аутсайдеров группы и 146-й команды в рейтинге ФИФА.

Фото: East News/Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP, HECTOR RETAMAL / AFP, AP Photo/Aijaz Rahi

22 комментария
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Вратарь у самураев конечно типичный Сузуки)
+33
-1
+32
Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Вратарь у самураев конечно типичный Сузуки)
Ниндзя, которому не нужен костюм. Только шапка.
+17
0
+17
Да, реально сенсация. У японцев мощный состав, люди из основ клубов АПЛ, БЛ и других евро.лиг. По уровню вполне себе топовая европейская сборная.
При том что футбол на островах наверно даже не 2 по популярности спорт.
+10
-1
+9
Вот если бы были немцы, то им было бы полегче.
+8
-2
+6
Ответ rude.
Так это я даже их не считал, командные виды имел ввиду. Первые два точно бейсбол и регби. Футбол скорее всего третий.
Про бейсбол слыхал, а про регби не в курсе, спасибо)
+4
0
+4
Ответ Mephisto_BLR
А что там у них, после единоборств?
Так это я даже их не считал, командные виды имел ввиду.
Первые два точно бейсбол и регби. Футбол скорее всего третий.
+3
0
+3
Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Вратарь у самураев конечно типичный Сузуки)
Ну Ясукэ был.:)))))))))
+4
-1
+3
Ответ Христиан Юла
Я подумал, что голкипер под номером №23 - это национальная сборная Ирака, а он японец.. Старина Тьерри Анри прав.. Мы живём в самом начале новой эры, но Слава Богу православной России подобное не грозит.
а чем Идову или Ойеволе отличаются от этого японца?)
+2
0
+2
Если кто-то забыл :
На ЧМ Германия проиграла Японии !
Вселенной необходимо равновесие ))
+2
0
+2
Ответ krokodilych
А ведь это камешек в наш общий огород. Это мы не уследили, не проявили бдительности, не предприняли никаких мер. Вот так, при нашем общем попустительстве, и посыпалась сборная Японии. Стыдно, товарищи.
огонь
+1
0
+1
Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Вратарь у самураев конечно типичный Сузуки)
Не типичный) афро-самурай)
+2
-1
+1
Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Вратарь у самураев конечно типичный Сузуки)
Ниггасаки вообще-то))))))))
+2
-1
+1
Ответ rude.
Так это я даже их не считал, командные виды имел ввиду. Первые два точно бейсбол и регби. Футбол скорее всего третий.
Многие удивятся но велогонки там популярнее футбола.
+1
0
+1
Ответ alexmixer9
Удивился, что даже туда добрались)
Так не добрались. Это японцы в сша добрались
0
0
0
Ответ rude.
Да, реально сенсация. У японцев мощный состав, люди из основ клубов АПЛ, БЛ и других евро.лиг. По уровню вполне себе топовая европейская сборная. При том что футбол на островах наверно даже не 2 по популярности спорт.
А что там у них, после единоборств?
0
0
0
Япония проиграла свою ираку
+1
-1
0
Ответ Mephisto_BLR
А что там у них, после единоборств?
Бейсбол, например
+1
-1
0
Как говорил классик: "Обратите внимание на развитие Ирака, Ирана, Афганистана! А у меня во дворе даже турника нет!"
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