Ого, Япония проиграла Ираку! Прервалась серия из 11 побед

Фаворит начинает тяжело.

Сборная Японии неожиданно проиграла Ираку 1:2 на Кубке Азии. Фаворит турнира получил 0:2 еще в первом тайме и не вернулись в игру.

Оба мяча пришли с левого фланга: сначала голкипер Зион Судзуки отбил подачу прямо на голову форварда Аймена Хуссейна, а потом вся защита вместе с вратарем еще раз проспали 189-сантиметрового нападающего в центре штрафной – Хуссейн оформил дубль.

До этого Аймен, сменивший в 2023-м четыре клуба и вернувшийся в Ирак, оформлял дубли за сборную только в ворота Непала и Йемена, а тут прибил Японию.

В первом туре у японцев получился камбэк против Вьетнама, но против Ирака хватило только на мяч после углового на 93-й минуте – Ватару Эндо из «Ливерпуля» замкнул дальнюю штангу – 1:2.

В обоих пропущенных голах Японии не очень уверенно действовал вратарь Зион Судзуки – 21-летний уроженец США, который сейчас выступает за бельгийский «Сент-Трюйден». До турнира у него в сборной были только сухие победы.

Но тут втроой матч подряд Судзуки пропускает по два мяча. Еще и не очень уверенно действует на выходах – все четыре гола пришли после навесов в штрафную.

Проблем в том, что в запасе еще менее опытные Дайя Маекава из «Виссел Кобе» и Таиши Нозава из «Токио». А основной вратарь Кейсуке Осако в декабре вылетел из-за перелома руки. Как бы эта потеря не стала определяющей для сборной Японии на Кубке Азии.

Япония – мощнейшая сборная Азии. После ЧМ-2022 выдали рекордную победную серию

После чемпионата мира-2022 сборная Японии выдала одну из самых впечатляющих серий – 11 побед подряд. В том числе разгромы Перу, Германии, Сальвадора, Канады, Мьянмы, Сирии, Тайланда и Иордании.

11-матчевая победная серия – рекорд команды Японии. По ее итогам сборная поднялась на 17-е место в рейтинге ФИФА, став лучшей из азиатских команд.

При этом Ираку японцы ни разу не проигрывали до сегодняшнего дня: в восьми матчах 6 побед и 2 ничьих. Ничего не предвещало поражения и сейчас.

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Японцы наверняка выйдут из группы – в последнем туре у команды матч против Индонезии, одного из аутсайдеров группы и 146-й команды в рейтинге ФИФА.

Фото: East News/Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP, HECTOR RETAMAL / AFP, AP Photo/Aijaz Rahi