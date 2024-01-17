Месть «Реалу» удалась! Не проигрывали с сентября – пока снова не приехали к «Атлетико»

2:4 – вылет из Кубка.

Жаркое мадридское дерби в Кубке Испании: «Атлетико» выбил «Реал» – 4:2 в дополнительное время.

Буквально через неделю после ярчайших 5:3 в Суперкубке подарили 120 минут другой кубковой битвы.

Парад ошибок вратарей: Облак закинул в свои, Лунин странно помог сопернику

Дерби стартовало с гола «Атлетико»: на 39-й минуте Родриго Де Поль забросил в штрафную, а Антонио Рюдигер головой пытался выбить мяч, но случайно скинул Самуэлю Лино, он воспользовался и пробил мимо Андрея Лунина.

«Реал» сравнял до перерыва. Вышло курьезно: Облак вышел на подачу Модрича, толком не попал по мячу и переправил в свои. Обидный автогол!

Во втором тайме ошибкой помог Лунин. Мяч странно отскочил от Эдуардо Камавинга, француз неудачно подставил ногу.

Кипер «Реала» явно не ожидал – и при попытке сыграть рукой устроил только рикошет от Рюдигера, очень удобно для Альваро Мораты, он закатил в пустые.

Через пару минут Лунин исправился, вытащил тяжелый удар Мораты. Оказалось, это был важнейший сэйв: через две минуты «Реал» выбежал в атаку, Джуд Беллингем открылся под пас Винисиуса и шикарно отдал на Хоселу – форвард, вышедший на замену вместо Родриго, забил уже десятый мяч в сезоне.

Диего Симеоне настаивал, что испанец был в офсайде, но на самом деле все чисто.

Матч ушел в дополнительное время, а там все-таки добил «Атлетико» – решающий гол у Антуана Гризманна. Он продрался в штрафную через край и с острого угла закинул под перекладину. Под конец в контратаке добавили еще – 4:2!

Такая вот месть за Суперкубок: выкинули «Реал» из Кубка короля уже в 1/8 финала. Получается, у команды Карло Анчелотти точно не будет требла. Снова. В истории клуба их не было вообще никогда.

«Реал» проиграл впервые с сентября. Тогда тоже получили от «Атлетико» в гостях

Вот кто научился справляться c «Реалом».

● Это первое поражение «Реала» аж с сентября 2023-го, тогда тоже был выезд к «Атлетико» (1:3). Прервалась шикарная серия «Мадрида» из 21 матча без поражений. В нее вместились: выезд к «Жироне», два класико, две игры с «Наполи», тоже же «Атлетико» в Суперкубке.

● «Атлетико» тоже хорош: не проигрывает в домашних матчах с января 2023-го, было 0:1 от «Барсы». Отдельно отмечаем Альваро Морату: шестой гол в ворота «Реала», никому он не забивал больше.

● Фанфакт: «Реал» впервые в истории проиграл мадридское дерби, когда «Атлетико» забил в свои ворота. До этого было десять побед подряд при автоголах.

«Атлетико», «Барса», «Жирона». Кто там еще в Кубке?

За вечер в 1/4 финала Кубка Испании вышли «Барса», не без проблем с «Унионистас» из третьего дивизиона, и «Атлетико».

Там уже ждут «Жирона», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Атлетик», «Мальорка» и «Севилья». Жеребьевка – в пятницу.

А «Реал» может сконцентрироваться на Ла Лиге: до важнейшего для чемпионской гонки матча с «Жироной» (11 февраля) еще играть с «Альмерией», «Лас-Пальмасом», «Хетафе» и «Атлетико». Да-да, снова!