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Месть «Реалу» удалась! Не проигрывали с сентября – пока снова не приехали к «Атлетико»

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2:4 – вылет из Кубка.

Жаркое мадридское дерби в Кубке Испании: «Атлетико» выбил «Реал» – 4:2 в дополнительное время.

Буквально через неделю после ярчайших 5:3 в Суперкубке подарили 120 минут другой кубковой битвы. 

Парад ошибок вратарей: Облак закинул в свои, Лунин странно помог сопернику

Дерби стартовало с гола «Атлетико»: на 39-й минуте Родриго Де Поль забросил в штрафную, а Антонио Рюдигер головой пытался выбить мяч, но случайно скинул Самуэлю Лино, он воспользовался и пробил мимо Андрея Лунина.

«Реал» сравнял до перерыва. Вышло курьезно: Облак вышел на подачу Модрича, толком не попал по мячу и переправил в свои. Обидный автогол! 

Во втором тайме ошибкой помог Лунин. Мяч странно отскочил от Эдуардо Камавинга, француз неудачно подставил ногу. 

Кипер «Реала» явно не ожидал – и при попытке сыграть рукой устроил только рикошет от Рюдигера, очень удобно для Альваро Мораты, он закатил в пустые. 

Через пару минут Лунин исправился, вытащил тяжелый удар Мораты. Оказалось, это был важнейший сэйв: через две минуты «Реал» выбежал в атаку, Джуд Беллингем открылся под пас Винисиуса и шикарно отдал на Хоселу – форвард, вышедший на замену вместо Родриго, забил уже десятый мяч в сезоне. 

Диего Симеоне настаивал, что испанец был в офсайде, но на самом деле все чисто.

Матч ушел в дополнительное время, а там все-таки добил «Атлетико» – решающий гол у Антуана Гризманна. Он продрался в штрафную через край и с острого угла закинул под перекладину. Под конец в контратаке добавили еще – 4:2!

Такая вот месть за Суперкубок: выкинули «Реал» из Кубка короля уже в 1/8 финала. Получается, у команды Карло Анчелотти точно не будет требла. Снова. В истории клуба их не было вообще никогда.

«Реал» проиграл впервые с сентября. Тогда тоже получили от «Атлетико» в гостях

Вот кто научился справляться c «Реалом».

● Это первое поражение «Реала» аж с сентября 2023-го, тогда тоже был выезд к «Атлетико» (1:3). Прервалась шикарная серия «Мадрида» из 21 матча без поражений. В нее вместились: выезд к «Жироне», два класико, две игры с «Наполи», тоже же «Атлетико» в Суперкубке.

● «Атлетико» тоже хорош: не проигрывает в домашних матчах с января 2023-го, было 0:1 от «Барсы». Отдельно отмечаем Альваро Морату: шестой гол в ворота «Реала», никому он не забивал больше.

● Фанфакт: «Реал» впервые в истории проиграл мадридское дерби, когда «Атлетико» забил в свои ворота. До этого было десять побед подряд при автоголах.

«Атлетико», «Барса», «Жирона». Кто там еще в Кубке?

За вечер в 1/4 финала Кубка Испании вышли «Барса», не без проблем с «Унионистас» из третьего дивизиона, и «Атлетико».

Там уже ждут «Жирона», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Атлетик», «Мальорка» и «Севилья». Жеребьевка – в пятницу.

А «Реал» может сконцентрироваться на Ла Лиге: до важнейшего для чемпионской гонки матча с «Жироной» (11 февраля) еще играть с «Альмерией», «Лас-Пальмасом», «Хетафе» и «Атлетико». Да-да, снова!

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99 комментариев
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Какой же Вини омерзителен!!
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+114
Да, да, я конечно поздравил Атлетико, но 3 матча за неделю и второе дополнительное время это сильно. В любом случае Реалу вторая аплеуха в сезоне пойдет на пользу. Но в этом году без кубка Короля, мадридисты, увы.
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Сегодня как никогда болел за АТМ. Красивая игра! Действительно мадридское дерби зрелищнее стало чем эль-классико. Фан Барсы.
+59
-18
+41
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Дружище, при всей моей нелюбви к матрасникам, Атлетико сейчас назвать автобусом язык не поворачивается
+36
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+31
Ответ JoeGage
Гризман забил великолепный гол, но такое празднование немного смутило. Убежал в Барселону и вернулся после провала. Забил гол, снял футболку, молился лежа и целовал футболку.
Понял свою ошибку. Очень уж хотелось ему поиграть с Лео и Суаресом. Из-за этого и убегал. А там понял, что "кайф" надуман и в Барсе проблем в раздевалке дохренища.
+20
-2
+18
Ответ Руслан Аноятбеков
Дружище, при всей моей нелюбви к матрасникам, Атлетико сейчас назвать автобусом язык не поворачивается
Потому что, не смотрит матчи, а только стереотипно судит обо всем.
+16
0
+16
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Не, сегодня тот самый "автобус" был только во втором доптайме, вплоть до четвертого гола.
+17
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+16
Гризман забил великолепный гол, но такое празднование немного смутило. Убежал в Барселону и вернулся после провала. Забил гол, снял футболку, молился лежа и целовал футболку.
+20
-5
+15
Это вот можно назвать местью, а не тот смех про который пишут, упоминая женскую Барсу и Реал.
+20
-7
+13
Когда Мората забивал 2й гол АТМД, Рюдигер мог только свои с0ски покрутить ((
+19
-7
+12
Ответ Вагаб Магомедов
А что возьмет Барса ?
Ты пишешь про барсу, болельщику баварии, подумай еще раз что написать и вернись
+15
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+12
Ответ Бакдаулет Сабиев
Какой же Вини омерзителен!!
И как же здорово что именно его оставил в дураках Гризман с решающим голом!
+9
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+9
Ответ Semen6009
Судья давал бороться, отсюда и результат, ЛЧ не возьмут, только чемпионат, если Жирона сдаст
А что возьмет Барса ?
+14
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+7
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Атлетико сейчас далеко не автобус. Советую смотреть матчи, а не следовать стереотипам)
+7
0
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Ответ VladCory
Шикарный матч, за что футбол и любим. Мадрид просто на нуле физики. Нормально. Атлети и Чоло респект, Гризманн мега! Как жаль, Антуан, что ты разменял карьеру на второстепенные клубы...
Да ну, далеко не на нуле. Но что силёнок может не хватить после двух недавних интенсивных матчей, было вполне предсказуемым. Жаль, конечно, но что поделать. В некоторых эпизодах откровенно недоиграли, за что и поплатились. Очевидная перегрузка игроков в некоторой степени снимает вопросы к ним, однако несколько грубых тактических ошибок на усталость не спишешь. Они, собственно, к голам и привели(
Ну а Атлетико поздравляю, само собой.
+7
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+6
Ответ Ivang King
Да уж, 14-ый сезон болею за Реал, и с нового сезона жду требла, поймал себя мысли, что некоторые болелы других клубов и того не имеют что мы, так все в порядке 😁 а сегодня просто не хватило удачи, ну и физики конечно, уверен в чемпионате с Атлетико мы поставим все точки в этом сезоне
с треблом у нас почему-то проблемы, но зато других трофеев у нас изобилие. сегодняшний проигрыш это результат усталости и не более.
+7
-1
+6
Ответ Ivang King
Да уж, 14-ый сезон болею за Реал, и с нового сезона жду требла, поймал себя мысли, что некоторые болелы других клубов и того не имеют что мы, так все в порядке 😁 а сегодня просто не хватило удачи, ну и физики конечно, уверен в чемпионате с Атлетико мы поставим все точки в этом сезоне
Да вы вообще афигели🤣 Я болею за МЮ и мечтаю только о нормальной, стабильной игре, а эти уже на победу в Ла Лиге и ЛЧ смотрят как на норму, им треблов подавай. Зажрались 🤣
+7
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+5
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Ты видимо с закрытыми глазами смотришь матчи АТМ, если до сих пор считаешь, что они играют в "автобус"
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0
+5
я вчера писал.что нужно было выпускать на первый тайм запасных.а на второй тайм тяжелую артилерию.а вини достал своим поведением .да и гол гризмана полностью на нем.транжирит много моментов,да и поведение не как у игрока великого клуба.Пепе тоже с Рамосом бодались со всеми,ломали их и они тоже,но вели себя достойно.Родриго лучше него и пользы больше.
+5
0
+5
Диего хозяин реала 😎
+8
-3
+5
Ответ Софья Хороброва
посмотрите что делал тчуамени при голе гризмана в доп время. не понимаю что он в реале делает вообще
Чуамени с Кроосом откровенно провально вышли. Тони исправился к концу встречи, только вот поздно уже было. Браим тоже в плане атаки в игру не совсем попал, однако (в отличие от вышеупомянутых) не погулять вышел и очень старался. Вдобавок ещё очень хорошо отработал в обороне. К Диасу претензий никаких.
+4
0
+4
Ответ Homelender_666
У нас без требла всё отлично. Барса скоро 10 лет без победы в ЛЧ будет праздновать, и это после требла)
Барса 10 лет без требла , Реал вообще не знает что это такое .
+10
-6
+4
Так, все-таки, кому удалась месть - "Реалу" или, может быть, "Атлетико"?) А по-русски писать не пробовали?
+4
0
+4
Ответ JoeGage
Гризман забил великолепный гол, но такое празднование немного смутило. Убежал в Барселону и вернулся после провала. Забил гол, снял футболку, молился лежа и целовал футболку.
А в чем великолепие ?) убежал от уставшего не защитника Вини. И кстати Лунин. После Суперкубка кто-то писал он лучше Кепы))) второй гол просто ужас его привоз, третий гол отвернулся и падает заранее , первый тоже до конца не пошёл . Как же сложно без Куртуа. Из всех травм его больше всего заметна
+4
0
+4
Атлеты молодцы! Отомстили за Суперкубок.
+8
-4
+4
Ответ Мельников Михаил
Понял свою ошибку. Очень уж хотелось ему поиграть с Лео и Суаресом. Из-за этого и убегал. А там понял, что "кайф" надуман и в Барсе проблем в раздевалке дохренища.
ну так он сперва демонстративно отказался и снял какой-то дешевый фильм, что типа не уйдёт в этот клуб и т.д. чего он ожидал?
+5
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+4
Болею за Реал, но стоит признать что в этом году Атлетико играет очень хорошо и интересно. Удивляет как они проиграли такой Барсе
+3
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+3
Где Вини Где Вини который забил Хет трик против барсы
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0
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Ответ Артём Поддубный
с треблом у нас почему-то проблемы, но зато других трофеев у нас изобилие. сегодняшний проигрыш это результат усталости и не более.
Я тоже так считаю, видно было по игре что у нас все на голову лучше, в плане командной игры, да и если взять все три мяча от Атлетико, то они пришлись голевым от наших игроков, это и говорит о том что у нас игроки не готовы функционально, просто не успели восстановится
+3
0
+3
В голове до сих пор "атлети, атлети, атлети") эмоции сумасшедшие, Реалу спасибо за игру, а фанов Атлетико с победой!
+5
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+3
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