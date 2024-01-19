Мучения «Барсы» с клубом третьей лиги – в эмоциях Хави. Он правда готов уйти?
Нервы с «Унионистасом».
3:1 – «Барселона» прошла «Унионистас» из третьего дивизиона в Кубке Испании. Новой сенсации не вышло. Хотя до этого скромняги выбивали «Вильярреал».
Но и без проблем для команды Хави не обошлось.
«Барса» пропустила первой. Хави устроил парад эмоции
Хозяева сенсационно открыли счет в середине первого тайме: «Барса» проспала в штрафной полузащитника Альваро Гомеса, тот открылся под навес с фланга и пробил головой.
Сначала Хави был просто растерян.
Президент Жоан Лапорта – тоже.
Отойдя от пропущенного, тренер задумался: «А как отыграться-то вообще?»
Смогли еще до перерыва – выход один на один спокойно реализовал Ферран Торрес. Но Хави оставался нервным.
Он ни разу не сел. Постоянно подбадривал.
Показывал, как надо правильно пасовать. Уж он-то знает.
Успокаивал.
Грустил.
И еще больше грустил.
Но когда Жюль Кунде шикарно ударил из-за штрафной, все-таки выдохнул.
«Барса» повела, через минуту Алекс Бальде уложил еще и третий – закончили 3:1.
Хави все чаще говорит об увольнении. Это всерьез?
Вокруг тренера неспокойно. Похоже, Хави переживает, начал после проигранного класико в финале Суперкубка Испании.
«Знаю, что мое будущее зависит от трофеев, – сказал Хави. – Так было всегда. Я на посту тренера, потому что достигаю целей. За мной приехали в Катар и назвали целью четвертое место, а мы стали вторыми. В прошлом году мне сказали, что нужно выиграть лигу, и мы это сделали. А еще мы выиграли Суперкубок, так что даже перевыполнили задачи. В этом году наша цель – выиграть трофеи и пройти далеко в плей-офф ЛЧ. Мы можем это сделать».
Перед матчем ESPN опубликовал инсайд: игроки «Барсы» теряют веру в тренера и расстроены его игровым стилем.
Хави ответил: «В тот день, когда игроки будут не на моей стороне, соберу вещи и отправлюсь домой. Поражения в финале, а тем более против «Реала», причиняют боль и давят. Команда сильна, игроки верят в проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим играть хорошо, повторить успех прошлого сезона. У нас есть все шансы».
Перед матчем с «Унионистас» повторил – уйдет, если заметит разочарование: «В «Барсе» не позволят не бороться за трофеи: ни клуб, ни журналисты, ни фанаты. Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Это видно. Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу. Финансовое положение сложное. Но мы боремся, несмотря на это. Это время спокойствия, умиротворения и всеобщего единения».
«Унионистас» – что за клуб так напряг Хави?
«Барса» гостила в Саламанке, одном из культовых городов Испании.
«Унионистас» – молодой клуб, основан лишь в 2013-м. В тот год обанкротился местный «Депортиво», фанаты во главе с предпринимателем Хавьером Техедой решили организовать свой клуб. Деньги собирали по всему городу, обзванивали знакомых.
Зато теперь среди спонсоров «Унионистас» местные бар, скромный тату-салон и агентство недвижимости. Особенно помогли связи Техеды: он чудом уговорил магазин электроники Ecotisa на рекламу, пообещав отработать каждый цент за пару лет. Компания сначала согласилась на месяц, но вскоре сама продлила контракт из-за ажиотажа.
Местные любят футбол, другого клуба в городе нет – так «Унионистас» стал популярным. Руководство добавляло личные средства, на которые привезли первых профессионалов. С Ecotisa сотрудничают до сих пор.
В 2018-м «Унионистас» впервые поднялся в третий дивизион, но возникла фатальная проблема: газон не отвечал требованиям, срочно были нужны деньги на свежий. У клуба их не было, дисквалификация обещала огромные финансовые проблемы вплоть до банкротства. Но помог обычный фанат – из своего кармана Серхио Вильярдон выложил 300 тысяч евро.
«Я не жалею, что тогда поддержал «Унионистас». У меня были эти деньги. Теперь я чувствую себя часть чего-то большего, – рассказывал Вильярдон. – Мы продаем очень дешевые билеты, чтобы повысить лояльность среди молодежи. Саламанка любит футбол».
В интервью с Relevo теперь уже президент Техеда раскрыл свою мечту: «Хочу, чтобы в «Унионистас» пришли шейхи. Даже если меня здесь не будет. Жаль, что это просто невозможно».
Благодаря далекому проходу в Кубке Короля бренд «Унионистас» стал намного известнее.
«Барса-2009» или «Сити-2023»? Fuck...» Вопрос, который сломал Пепа
Фото: instagram.com/unionistascf; East News/CESAR MANSO / AFP; Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press
Четкая реклама получилась, вернулось за благое дело
Ну и если не Маркес, кто же этот тренер "поинтереснее"? И чем он интереснее?
Результат, конечно, не важен сам по себе, но он должен отражать качество игры. Пусть не во всём, но хоть в чём-то
Забили далеко не больше всех, по пропущенным тоже, мягко говоря, не лидеры.
Ну ладно, поинтереснее так поинтереснее. Проверим, если он заменит Хави. Боюсь, правда, что многих ждёт не очень приятный сюрприз, если это случится.
----------------------
Это как-то очень абстрактно. Вот прям сидят эти интересные тренеры без работы и ждут приглашения в Барселону ) Сетьен, например, да? ))