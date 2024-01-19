Мучения «Барсы» с клубом третьей лиги – в эмоциях Хави. Он правда готов уйти?

Нервы с «Унионистасом».

3:1 – «Барселона» прошла «Унионистас» из третьего дивизиона в Кубке Испании. Новой сенсации не вышло. Хотя до этого скромняги выбивали «Вильярреал».

Но и без проблем для команды Хави не обошлось.

«Барса» пропустила первой. Хави устроил парад эмоции

Хозяева сенсационно открыли счет в середине первого тайме: «Барса» проспала в штрафной полузащитника Альваро Гомеса, тот открылся под навес с фланга и пробил головой.

Сначала Хави был просто растерян.

Президент Жоан Лапорта – тоже.

Отойдя от пропущенного, тренер задумался: «А как отыграться-то вообще?»

Смогли еще до перерыва – выход один на один спокойно реализовал Ферран Торрес. Но Хави оставался нервным.

Он ни разу не сел. Постоянно подбадривал.

Показывал, как надо правильно пасовать. Уж он-то знает.

Успокаивал.

Грустил.

И еще больше грустил.

Но когда Жюль Кунде шикарно ударил из-за штрафной, все-таки выдохнул.

«Барса» повела, через минуту Алекс Бальде уложил еще и третий – закончили 3:1.

Хави все чаще говорит об увольнении. Это всерьез?

Вокруг тренера неспокойно. Похоже, Хави переживает, начал после проигранного класико в финале Суперкубка Испании.

«Знаю, что мое будущее зависит от трофеев, – сказал Хави. – Так было всегда. Я на посту тренера, потому что достигаю целей. За мной приехали в Катар и назвали целью четвертое место, а мы стали вторыми. В прошлом году мне сказали, что нужно выиграть лигу, и мы это сделали. А еще мы выиграли Суперкубок, так что даже перевыполнили задачи. В этом году наша цель – выиграть трофеи и пройти далеко в плей-офф ЛЧ. Мы можем это сделать».

Перед матчем ESPN опубликовал инсайд: игроки «Барсы» теряют веру в тренера и расстроены его игровым стилем .

Хави ответил: «В тот день, когда игроки будут не на моей стороне, соберу вещи и отправлюсь домой. Поражения в финале, а тем более против «Реала», причиняют боль и давят. Команда сильна, игроки верят в проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим играть хорошо, повторить успех прошлого сезона. У нас есть все шансы».

Перед матчем с «Унионистас» повторил – уйдет, если заметит разочарование: «В «Барсе» не позволят не бороться за трофеи: ни клуб, ни журналисты, ни фанаты. Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Это видно. Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу. Финансовое положение сложное. Но мы боремся, несмотря на это. Это время спокойствия, умиротворения и всеобщего единения».

«Унионистас» – что за клуб так напряг Хави?

«Барса» гостила в Саламанке, одном из культовых городов Испании.

«Унионистас» – молодой клуб, основан лишь в 2013-м. В тот год обанкротился местный «Депортиво», фанаты во главе с предпринимателем Хавьером Техедой решили организовать свой клуб. Деньги собирали по всему городу, обзванивали знакомых.

Зато теперь среди спонсоров «Унионистас» местные бар, скромный тату-салон и агентство недвижимости. Особенно помогли связи Техеды: он чудом уговорил магазин электроники Ecotisa на рекламу, пообещав отработать каждый цент за пару лет. Компания сначала согласилась на месяц, но вскоре сама продлила контракт из-за ажиотажа.

Местные любят футбол, другого клуба в городе нет – так «Унионистас» стал популярным. Руководство добавляло личные средства, на которые привезли первых профессионалов. С Ecotisa сотрудничают до сих пор.

В 2018-м «Унионистас» впервые поднялся в третий дивизион, но возникла фатальная проблема: газон не отвечал требованиям, срочно были нужны деньги на свежий. У клуба их не было, дисквалификация обещала огромные финансовые проблемы вплоть до банкротства. Но помог обычный фанат – из своего кармана Серхио Вильярдон выложил 300 тысяч евро.

«Я не жалею, что тогда поддержал «Унионистас». У меня были эти деньги. Теперь я чувствую себя часть чего-то большего, – рассказывал Вильярдон. – Мы продаем очень дешевые билеты, чтобы повысить лояльность среди молодежи. Саламанка любит футбол».

В интервью с Relevo теперь уже президент Техеда раскрыл свою мечту: «Хочу, чтобы в «Унионистас» пришли шейхи. Даже если меня здесь не будет. Жаль, что это просто невозможно».

Благодаря далекому проходу в Кубке Короля бренд «Унионистас» стал намного известнее.

Фото: instagram.com/unionistascf; East News/CESAR MANSO / AFP; Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press