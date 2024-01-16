Травма Салаха, Осимхен вытащил Нигерию, самый старый хет-трик. Жаркий день на Кубке Африки

Гол Зе Турбо!

Бодрый день в Африке – сразу две топ-вывески, а в скромном вроде бы матче – шесть голов.

А еще расстройство хозяев из-за поражения и тревога за Мохамеда Салаха, которому пришлось уйти с поля еще в первом тайме.

Салах травмировался. И началось веселье

Тусклый первый тайм Египта с Ганой всего с тремя ударами на двоих закончился уж очень событийно. Перед самым перерывом Мохамед Салах присел на газон и снял капитанскую повязку – травма. Насколько сложная, что именно случилось – пока неясно.

Уйдя с поля, он мрачно наблюдал за тем, как Мохаммед Кудус еще до перерыва забивал в угол из-за штрафной, так Гана повела.

Чрезвычайно грустный тайм для лидера египтян: накричал на судью из-за того, что тот не обратил внимания на падение партнера в штрафной (и чуть не нарвался на желтую карточку), почти не касался мяча – реже из египтян владел только вратарь, а потом еще и травмировался. Звучит как издевательство: 45+2 – замена Салаха, 45+3 – гол Кудуса.

Юрген Клопп раньше много жаловался на Кубок Африки, но в декабре высказался спокойно: «Потеря бомбардира – это обычная ситуация. Раньше было еще хуже, когда уезжал и Садьо, и Мо, но мы как-то справлялись. Обычно хотя бы один из них доходил до поздних стадий турнира, и это еще сильнее ухудшало ситуацию. Так что мы должны справиться. Мы знали, что время от времени проходит Кубок Африки, на который Мо должен поехать».

Но теперь тревоги больше – ведь еще и травма.

Сразу после перерыва египтяне забили, но из офсайда, так что гол не засчитали. Гана обидно пропустила в середине второго тайма: Иньяки Уильямс, пасуя назад, неожиданно вывел один на один Омара Мармуша, он спокойно покатил мимо вратаря.

Но на любую новость египтян Гана через минуту-две отвечает голом – дубль оформил Кудус. Но тут же ответил и Египет: Трезеге продрался сквозь защитников и выложил под удар Мостафе Мохамеду. Три гола в течение пяти минут!

Египту с Руем Виторией матчи даются непросто: еле ушли от поражения в первом туре с Мозамбиком, хотя эту команду котировали как самую слабую вообще на турнире, теперь пришлось дважды отыгрываться с Ганой. Два очка после двух туров – маловато, так может не хватить ничьей в последнем туре против упертого Кабо-Верде – уж лучше побеждать. Но хоть один позитив есть – оба раза команда показывала характер и спасалась от поражений.

Осимхен снова сделал результат Нигерии. Теперь выиграли

Самый звучный по вывеске матч дня – Кот-д’Ивуар против Нигерии – получился наименее зрелищным.

Нигерийцы выиграли 1:0, во втором тайме Усман Диоманде сфолил на Викторе Осимхене, а Уильям Трост-Эконг точно пробил с пенальти прямо по центру.

Нигерия смотрелась интереснее, больше создавала и в целом заслужила победу даже с 36% владения и одним ударом в створ. В ворота вообще попадали плохо: только четыре раза на две команды при 25 попытках суммарно.

Нигерия забила в каждом из матчей по голу, оба при помощи Осимхена – он сравнял счет в игре против Экваториальной Гвинеи и заработал пенальти с Кот-д’Ивуаром. Все вращается вокруг форварда «Наполи».

Самый старый хет-трик КАН, в ответ – гол Зе Турбо. Вот главное шоу дня

Две Гвинеи – Экваториальная и Гвинея-Бисау – устроили самое яркое шоу.

Солист – 34-летний Эмилиано Нсуэ из «Интерсити» (испанский Д3), он забил три. Это самый возрастной хет-трик в истории Кубков Африки! Два из трех мячей Нсуэ забил благодаря выходам один на один, таким же способом еще один экваториальный мяч забил Хосе Миранда, после длинного голевого паса от вратаря Хесуса Овоно.

Гвинея-Бисау ответила двумя мячами: один был автоголом, а второй у форварда «Пари НН» Зе Турбо. 4:2 – победа Экваториальной Гвинеи.

Про РПЛ на Кубке Африки вспоминаем все чаще: в среду за ДР Конго играл спартаковец Тео Бонгонда, а за Замбию забивал экс-нападающий «Арсенала» Кингс Кангва.

Экваториальная Гвинея и Нигерия лидируют в группе А с четырьмя очками, у Кот-д’Ивуара – три, Гвинея-Бисау – без очков. 22 января Нигерия сыграет с Гвинеей-Бисау, Кот-д’Ивуар – с Экваториальной Гвинеей.

Кстати, вторая команда с этой группы в 1/8 финала сыграет со второй сборной группы С – той самой, где бьются Сенегал, Камерун и Гвинея с Гамбией. Так что первое место в группе А занимать выгоднее – играть придется против сборной с третьей строчки одной из групп.

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Пятница на Кубке Африки будет тоже любопытной. Начнут Кабо-Верде и Мозамбик – две сенсации первого тура: первые обыграли Гану, вторым не хватило несколько минут для победы над Египтом. Дальше топ-вывеска Сенегал – Камерун и игра Гвинеи с Гамбией, где проигравший сильно испортит себе шансы на выход в 1/8 финала.

Фото: East News/AP Photo/Themba Hadebe, FRANCK FIFE / AFP