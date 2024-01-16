Вы это видели?
Блог

Нелепейший гол с Кубка Африки: в пустые после аута. Вратарь зря улетел в стык за штрафной

Пэтсон Дака Пэтсон Дака
Кингс Кангва Кингс Кангва
Сборная Замбии по футболу Сборная Замбии по футболу
Кубок Африки Кубок Африки
Сборная ДР Конго по футболу Сборная ДР Конго по футболу
Лионель Мпаси
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Спартак Спартак
Арсенал Тула Арсенал Тула
Футбол Футбол

Команде Бонгонды забил экс-игрок «Арсенала» Т.

Самый веселый гол Кубка Африки подарили сборные ДР Конго и Замбии в последнем матче первого тура.

Еще интереснее вам будет, если сразу знать: забил бывший футболист тульского «Арсенала» Кингс Кангва.

Замбийцы поймали выбежавшего вратаря. После аута успели забить в пустые

23-я минута, атака Замбии: длинный пас на Пэтсона Даку, конголезский вратарь Лионель Мпаси вышел на перехват, игроки столкнулись.

Кипер выбил в аут, но лишнюю секунду провел на газоне – считал, что судья должен дать фол в атаке. Но Дака в этот момент быстро поднялся, чтобы вбросить аут.

Это был пас свободному партнеру: Кингс Кангва сразу же пробил. Вратарь в этот момент только вбегал в штрафную, вот он только пересек линию.

Все не так для ДР Конго: вратарь не успел добежать, полевые Шансель Мбемба не дотянулся головой, а Хенок Бака не подстроился под мяч.

Мы не можем показать вам видео прямо здесь, это нарушило бы эксклюзивные права Okko.

Конголезцы доказывали судье, что в столкновении с Мпаси был виноват именно Дака (хотя сложилось обратное впечатление) – не помогло. Они просто через четыре минуты забили сами: Йоан Висса сравнял с аккуратного прострела Седрика Бакамбу.

На 60-й минуте замбиец Танди Мвапе, падая, сыграл рукой в своей штрафной – мяч отскочил в нее от колена. Арбитр назначил пенальти, но после ВАР отменил его. Поэтому так и закончили 1:1. Из-за такого нелепого пропущенного ДР Конго потерял победу, которую игрой заслужил: перебили соперника 25:3, получили с единственного попадания соперника в створ.

Чем не магия Эрве Ренара – тренера, с которым Замбия выигрывала Кубок Африки. За этим матчем он наблюдал вживую.

Бонгонда – 10-й номер ДР Конго, Сакала – замбийская «десятка». Сколько связи со «Спартаком»!

Две «десятки» в этом матче носили спартаковцы: у ДР Конго – актуальный, Тео Бонгонда, у Замбии – Фешн Сакала, который выступал за вторую команду красно-белых, сейчас он в саудовском клубе «Аль-Фейха».

У Тео был момент на 71-й минуте, но его удар примерно с линии штрафной прилетел в защитника, а угловой ни к чему не привел. Тогда бил с левой, а через пару минут – с правой, но совсем мимо. На последних минутах Бонгонда был близок к ассисту: его прострел необъяснимым образом не замкнул форвард «Штутгарта» Силас Мвумпа.

Зато гол у другого игрока, связанного с РПЛ: Кингс Кангва провел три сезона в тульском «Арсенале». Сейчас он играет за «Црвену Звезду», в этом сезоне, например, провел несколько минут на «Этихаде» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Стоппилу Сунзу тоже помним – еще один бывший игрок «Арсенала» из Замбии, он отыграл полный матч. Причем впечатляюще: всего два неточных паса из 52 и только одна неточная длинная передача из девяти.

* * *

В этой же группе марокканцы разгромили Танзанию 3:0, что нетипично для фаворита на этом турнире: например, Нигерия, Египет, Камерун и Алжир свои первые матчи закончили вничью, а Гана и Тунис – даже проиграли.

Во втором туре ДР Конго встретится с Марокко, а Замбия – с Танзанией. Вполне вероятно, что побед над Танзанией хватит каждому для выхода из этой группы – конголезцы и замбийцы в этом случае наберут по четыре очка (почти гарантия плей-офф хотя бы с третьего места), а марокканцы в играх с ними один балл наверняка возьмут и тоже выйдут.

Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳

Фото: instagram.com/caf_online; East News/SIA KAMBOU / AFP

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
когда вы уже GIFки научитесь делать?
+90
-11
+79
Ответ Adeen
Смотри картинки, представляй и не бузи😡
я так мастурбировал в детстве, интернета не было, фантазия была
+77
-8
+69
Ответ Алексей Виноградов
а что, видео совсем никак нельзя выложить? а если музыку из Маски-шоу приделать? может быть тогда можно?
тогда бы это нарушило права ВГТРК )
+26
-2
+24
Ответ Птюч, Ёж.
видео совсем никак не прикрепить?))
Смотри картинки, представляй и не бузи😡
+33
-9
+24
Старые и новые русские звезды в Африке, новый сезон...
+24
-2
+22
А еще Дака из Замбии грузил Спартаку 4 гола в одном матче в ЛЕ за Лестер
+22
-3
+19
"Мы не можем показать вам видео прямо здесь, это нарушило бы эксклюзивные права Okko."
Кому-то эта информация поможет легче перенести боль от очередного гола в картинках ))
+20
-2
+18
Ответ Pavel Makarov
когда вы уже GIFки научитесь делать?
они только недавно внятно слова начали в предложения складывать, а ты тут про GIFки... молодой, горячий)
+19
-2
+17
а что, видео совсем никак нельзя выложить? а если музыку из Маски-шоу приделать? может быть тогда можно?
+17
-6
+11
Перманентный минус за скрины
+15
-6
+9
Ответ arriva
А еще Дака из Замбии грузил Спартаку 4 гола в одном матче в ЛЕ за Лестер
Да, почему то обошли вниманием, это же сам Хозяин Рассказова
+8
0
+8
Ответ Pavel Makarov
когда вы уже GIFки научитесь делать?
гифка = видео с точки зрения интеллектуальной собственности
+6
-1
+5
Ответ Никола Тесла
Кубок Африки, поэтому видео не будет. ЗЫ я так понимаю, там сидит человек с фотоаппаратом и на протяжении всего матча и очень быстро (3 раза в секунду) фотографирует весь матч?)
>Мы не можем показать вам видео прямо здесь, это нарушило бы эксклюзивные права Okko.
+6
-2
+4
Ответ Dauren Ussenov
тогда бы это нарушило права ВГТРК )
А если из "Бенни-Хилла"?
+4
-1
+3
Ответ Petyapetya
гифка = видео с точки зрения интеллектуальной собственности
тогда пусть как в суде рисуют сами картинки, бездари.
+5
-2
+3
Ответ Перстень Уэстбрука
я вспоминал клип 50цента disco inferno
Ты онанировал на 50cent?
+4
-2
+2
Не пора ли Окку посадить на надлежащее ей место? Предлагаю бойкот. У нее на все права? И на воздух тоже?
+1
0
+1
Ответ jeckk
Только Бузовой нет
С Галустяном по совместительству в качестве тренера Газмяса в Африке
+1
0
+1
Ответ Христиан Юла
Занятно, что спартаковец Тео Бонгонда Мбул’Офеко Батомбо, родился в бельгийском Шарлеруа.
Так ДР Конго это единственная бельгийская колония в Африке. 90% загорелых бельгийцев типа Лукаку или Бентеке тоже конголезцы. Самых талантливых сразу заигрывают за Бельгию, парни типа Бонгонда выбирают историческую родину, когда понимают что шансов за Бельгию играть уже нет
0
0
0
видео совсем никак не прикрепить?))
+14
-14
0
Ответ Илья Белов
Так ДР Конго это единственная бельгийская колония в Африке. 90% загорелых бельгийцев типа Лукаку или Бентеке тоже конголезцы. Самых талантливых сразу заигрывают за Бельгию, парни типа Бонгонда выбирают историческую родину, когда понимают что шансов за Бельгию играть уже нет
Всё именно так. Как и тот факт, что отец вожака сборной Франции по футболу 100% камерунец, а он француз из XIX округа Парижа.
0
0
0
Ответ Птюч, Ёж.
тогда пусть как в суде рисуют сами картинки, бездари.
это прям хорошо было))
0
0
0
Ответ Птюч, Ёж.
тогда пусть как в суде рисуют сами картинки, бездари.
=)
0
0
0
Ответ Pavel Makarov
когда вы уже GIFки научитесь делать?
Редакция неоднократно писала, что делать гифки они тоже не имеют права - по тем же самым причинам, по которым не могут разместить видео. Не в умении дело.
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Старые и новые русские звезды в Африке, новый сезон...
Только Бузовой нет
+2
-2
0
нашел повтор , по мне так реально фол игрока нападения
https://www.youtube.com/watch?v=es87bCJ1q7Y
+1
-1
0
Вратарь ошибся, но защитник мог бы и вынести
0
0
0
Забил Весельчак Т.?
0
0
0
Занятно, что спартаковец Тео Бонгонда Мбул’Офеко Батомбо, родился в бельгийском Шарлеруа.
0
0
0
Вратарь безголовый. Привёз гол на ровном месте
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий