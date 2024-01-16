Нелепейший гол с Кубка Африки: в пустые после аута. Вратарь зря улетел в стык за штрафной

Команде Бонгонды забил экс-игрок «Арсенала» Т.

Самый веселый гол Кубка Африки подарили сборные ДР Конго и Замбии в последнем матче первого тура.

Еще интереснее вам будет, если сразу знать: забил бывший футболист тульского «Арсенала» Кингс Кангва.

Замбийцы поймали выбежавшего вратаря. После аута успели забить в пустые

23-я минута, атака Замбии: длинный пас на Пэтсона Даку, конголезский вратарь Лионель Мпаси вышел на перехват, игроки столкнулись.

Кипер выбил в аут, но лишнюю секунду провел на газоне – считал, что судья должен дать фол в атаке. Но Дака в этот момент быстро поднялся, чтобы вбросить аут.

Это был пас свободному партнеру: Кингс Кангва сразу же пробил. Вратарь в этот момент только вбегал в штрафную, вот он только пересек линию.

Все не так для ДР Конго: вратарь не успел добежать, полевые Шансель Мбемба не дотянулся головой, а Хенок Бака не подстроился под мяч.

Мы не можем показать вам видео прямо здесь, это нарушило бы эксклюзивные права Okko.

Конголезцы доказывали судье, что в столкновении с Мпаси был виноват именно Дака (хотя сложилось обратное впечатление) – не помогло. Они просто через четыре минуты забили сами: Йоан Висса сравнял с аккуратного прострела Седрика Бакамбу.

На 60-й минуте замбиец Танди Мвапе, падая, сыграл рукой в своей штрафной – мяч отскочил в нее от колена. Арбитр назначил пенальти, но после ВАР отменил его. Поэтому так и закончили 1:1. Из-за такого нелепого пропущенного ДР Конго потерял победу, которую игрой заслужил: перебили соперника 25:3, получили с единственного попадания соперника в створ.

Чем не магия Эрве Ренара – тренера, с которым Замбия выигрывала Кубок Африки. За этим матчем он наблюдал вживую.

Бонгонда – 10-й номер ДР Конго, Сакала – замбийская «десятка». Сколько связи со «Спартаком»!

Две «десятки» в этом матче носили спартаковцы: у ДР Конго – актуальный, Тео Бонгонда, у Замбии – Фешн Сакала, который выступал за вторую команду красно-белых, сейчас он в саудовском клубе «Аль-Фейха».

У Тео был момент на 71-й минуте, но его удар примерно с линии штрафной прилетел в защитника, а угловой ни к чему не привел. Тогда бил с левой, а через пару минут – с правой, но совсем мимо. На последних минутах Бонгонда был близок к ассисту: его прострел необъяснимым образом не замкнул форвард «Штутгарта» Силас Мвумпа.

Зато гол у другого игрока, связанного с РПЛ: Кингс Кангва провел три сезона в тульском «Арсенале». Сейчас он играет за «Црвену Звезду», в этом сезоне, например, провел несколько минут на «Этихаде» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Стоппилу Сунзу тоже помним – еще один бывший игрок «Арсенала» из Замбии, он отыграл полный матч. Причем впечатляюще: всего два неточных паса из 52 и только одна неточная длинная передача из девяти.

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В этой же группе марокканцы разгромили Танзанию 3:0, что нетипично для фаворита на этом турнире: например, Нигерия, Египет, Камерун и Алжир свои первые матчи закончили вничью, а Гана и Тунис – даже проиграли.

Во втором туре ДР Конго встретится с Марокко, а Замбия – с Танзанией. Вполне вероятно, что побед над Танзанией хватит каждому для выхода из этой группы – конголезцы и замбийцы в этом случае наберут по четыре очка (почти гарантия плей-офф хотя бы с третьего места), а марокканцы в играх с ними один балл наверняка возьмут и тоже выйдут.

Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳

Фото: instagram.com/caf_online; East News/SIA KAMBOU / AFP