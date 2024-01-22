В Африке так много тренеров из Европы. Кто стал там звездой и кто работает сейчас?

Грант, Витория и другие.

Кубок Африки-2024 в самом разгаре. Многие сборные на турнир привезли европейские тренеры, про которых известно не так много.

Познакомимся.

Жан-Луи Гассе – Кот-д’Ивуар, с 2022-го

Первый опыт 70-летнего тренера со сборной. Француз в начале 2000-х работал ассистентом в «ПСЖ», потом помогал Лорану Блану в сборной. После этого пробовался главным в «Монпелье», «Сент-Этьене» и «Бордо», но весной 2021-го взял перерыв. Через год поехал в Кот-д’Ивуар.

Гассе заменил Патриса Бомеля, который не провалил отбор на ЧМ-2022. Это уже 14-й иностранный тренер в сборной за последние 25 лет, среди самых заметных имен Свен-Йоран Эрикссон, Марк Вильмотс и Эрве Ренар. С последним выиграли Кубок Африки в 2015-м.

Это второй трофей в истории Кот-д’Ивуара: первый КАФ брали в 1992-м, тренером был ивуариец Йео Мартиаль.

Жозе Пезейру – Нигерия, с 2022-го

Португалец к 63 годам собрал увесистое резюме: начал ассистентом Карлуша Кейруша в «Реале», потом тренировал «Спортинг», «Аль-Хилаль», «Панатинаикос», «Порту», «Брагу», египетский «Аль-Ахли», сборные Саудовской Аравии и Венесуэлы (был уволен летом 2021-го).

В мае 2022-го подхватил Нигерию, это его первый опыт в Африке. Пезейру сменил Августина Эгуавона, того перевели на должность технического директора. Назначение Эгуавона было вынужденным: ушел Гернот Рохр, который работал с 2016-го. Замену найти не успели, остановились на бывшем игроке «Торпедо».

Последний раз Нигерия выигрывала Кубок Африки в 2013-м. Ее тренировал Стивен Кеши.

Руй Витория – Египет, с 2022-го

Португалец после ухода из «Спартака» в конце 2021-го взял паузу, а летом 2022-го возглавил сборную Египта, с которой пока что проиграл всего раз. Это дебют Витории в сборной, хотя до этого его активно отправляли тренировать Португалию. Не вышло, ради Египта тренер отказался от заманчивых предложений из Саудовской Аравии.

Руй уже тренировал там: в 2019-м поехал в «Аль-Наср» после четырех лет в «Бенфике». Это был его первый иностранный опыт. Одна из сильных сторон Витории – контакт с игроками. Например, в Египте он быстро подружился с Мохамедом Салахом, даже прикрывал игрока перед Федерацией футбола, когда тот просил отдых перед важным отрезком сезона в «Ливерпуле».

Это не первый португалец, возглавивший Египет. Был еще Карлуш Кейруш, с которым сборная дошла до финала Кубка Африки год назад, но проиграла Сенегалу. До этого египтян тренировали Хавьер Агирре, Эктор Купер, Марко Тарделли и даже американец Боб Брэдли. Но последний трофей принес египтянин – Хассан Шехата.

Крис Хьютон – Гана, с 2023-го

Ирландский тренер, поработавший с «Ньюкаслом», «Бирмингемом», «Брайтоном» и «Ноттингем Форест», решил принял сборную Ганы. До этого Хьютон работал там администратором. Это его первый опыт со сборной.

Пока без феерии: например, в конце ноября проиграли Коморским островам со 119-го места в рейтинге ФИФА. Гана вообще в затяжной кризисе: не выигрывала трофеи с 1982-го, тренером успели побыть Клод ле Руа, Милован Райевац, Авраам Грант и Горан Стеванович. Серб признавался, что ему угрожали из-за неудовлетворительных результатов.

Лучше всех со сборной поработал ганец Джеймс Квеси Аппия, с паузам он провел в команде около 12 лет. А еще Аппия ругался с Кевин-Принсом Боатенгом, когда тот потребовал 3,5 млн долларов наличными перед важным матчем на ЧМ-2014.

Том Саинтфит – Гамбия, с 2018-го

Бельгиец – легенда сборной. Это первое место в карьере (началась в 1997-м), где Том задержался дольше, чем на два года. Саинтфит долго работал в Катаре, потом стал техническим директором в Голландии, а в 2008-м впервые оказался в Африке. С тех пор потренировал Намибию, Зимбабве, Эфиопию, Малави, Того. Поработал и в структуре сборной Нигерии.

Был азиатский период: в 2012-м уехал в Йемен, через полгода разочаровался. В 2016-м пригласили в сборную Бангладеша, там продержался два месяца. Потом был Тринидад и Тобаго, осенью 2017-го Саинтфит стал тренером Мальты. Просидев год, нашел свое место в Гамбии.

Это не первый европейский тренер в истории сборной: в 2006-м был немец Антуан Хей, его сменил Паул Пут. В 2012-м позвали итальянца Лучано Манчичи. Последним иностранцем до Саинтфита был швейцарец Рауль Савой.

Педру Гонсалвеш – Ангола, с 2019-го

Португалец Гонсалвеш – воспитанник ангольского футбола. Начинал тренировать среди любителей на родине, даже попал в систему «Спортинга», но в 2015-м уехал в ангольский «Примейру де Агошту». После этого работал с молодежным сборными Анголы, а в 2019-м стал тренером главной команды.

Ангола – бывшая португальская колония, там было много европейских тренеров: Жезуалду Феррейра, Карлуш Альинью, Мануэль Гомеш или профессор Нека, ненадолго заскакивал даже Эрне Ренар.

Самый известный местный тренер – Луиш Оливейра Гонсалвеш, он шесть лет работал со сборной.

Юбер Велю – Буркина-Фасо, с 2022-го

64-летний француз – известный тренер в Африке, он поработал в куче алжирских клубов и брал трофеи. Со сборными долго не складывалось: в 2009-м Велю возглавил Того, но через полгода оставил пост ради работы во Франции. Потом переехал в Алжир. В 2020-м Юбера пригласила сборная Судана, через год он оказался в Буркина-Фасо.

В истории этой сборной было только два местных тренера: Сидики Диарра в 00-х и Каму Мало, именно его заменил Велю. Среди самых известных имен, которые заглядывали в Буркина-Фасо: Филипп Труссье, Паул Бут и Гернот Рохр.

Самый успешный – Паулу Дуарте, португалец тренировал в общей сложности семь лет.

Уго Брос – ЮАР, с 2021-го

Бельгиец начал тренировать в ОАЭ, в 2014-м перебрался в клубы Алжира. Там отработал только два года, в 2016-м принял предложение Камеруна. С ними Уго сенсационно выиграл Кубок Африки-2017, съездил в Россию на Кубок конфедераций, но в декабре покинул пост.

Брос вернулся на родину, долго пробыл в системе «Остенде», а в 2021-м принял предложение ЮАР. Он стал вторым иностранным тренером сборной за последние 10 лет, до него приживался только шотландец Стюарт Бакстер. Хотя в конце 2010-х был тренд на бразильцев: приглашали Карлоса Альберто Паррейру, Жоэла Сантану.

А еще в сборной работали Филипп Труссье и Карлуш Кейруш.

Себастьян Десабр – ДР Конго, с 2022-го

Француз давно работает в Африке, но всегда предпочитал клубы. В 2017-м Десабр неожиданно принял приглашение сборной Уганды, с которой работал два года. После этого Себастьян сменил три клуба, а в 2022-м поехал в ДР Конго, там искали замену Эктору Куперу.

В истории сборной было всего три местных тренера, зато иностранцев меняли частенько. В 2004-м пришел Клод ле Руа, его сменил Анри Депире. Следующим был Флоран Ибенже – конголезец, но вырос во Франции. Заезжал путешественник Патрис Неве.

В 2011-м пошли по второму кругу: снова Ле Руа, потом Депире. Круг прервал Кристиан Нсенги, который долго работал в «Андерлехте». Сейчас он спортивный директор сборной.

Авраам Грант – Замбия, с 2022-го

Израильтянин известен по работе с «Челси», «Портсмутом» и «Вест Хэмом». В 2022-м Авраам после четырехлетней паузы возглавил Замбию. Пока статистика такая: девять побед, четыре поражения, одна ничья. Это его вторая попытка в сборной после Ганы.

Замбия очень часто меняет тренеров: за десять лет их накопилось 11, половина – местные. Зато до этого иностранцев приглашали активнее: заезжали Патрис Бомель, Эрве Ренар. Последний выигрывал с Замбией сенсационный Кубок Африки, та команда до сих пор в памяти.

Это первый и последний трофей в истории сборной.

Кто главные кочевники среди тренеров?

Сейчас на Кубке Африки только один. Это Себастьян Десабр , он тренировал в ДР Конго, Уганде, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Тунисе, Марокко, Анголе, Алжире и Египте.

Остальные либо недавно тренируют на континенте, либо не перешагнули отметку в пять стран: например, Велю сменил десятки клубов, но работал только в Алжире, Тунисе, Того и Буркина-Фасо. Зато среди тех, кто сейчас вне Кубка Африки, подходят многие.

● Гернот Рохр : Габон, Нигер, Буркина-Фасо, Тунис, Нигерия и Бенин.

● Паул Пут : Гамбия, Буркина-Фасо, Кения, Алжир, Гвинея, Конго, Уганда.

● Себастьян Минье : ДР Конго, Конго, Того, Кения, Экваториальная Гвинея, Камерун.

● Эрве Ренар : Замбия, Ангола, Кот-д’Ивуар, Алжир, Марокко.

● Ален Жиресс : Марокко, Габон, Мали, Сенегал, Мали, Тунис.