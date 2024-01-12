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Будет бонусное класико! «Барса» вышла на «Реал» в финал Суперкубка, победный гол разозлил соперника

Алехандро Катена Алехандро Катена
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Наконец-то выиграли в два мяча.

«Барселона» прошла «Осасуну» во втором полуфинале Суперкубка Испании (2:0). Но пара самых обсуждаемых эпизодов – это не голы.

Пара непонятных эпизодов: была ли красная и где вообще фол?

Конечно, мы про судейство.

На 32-й минуте Рафинья после перехвата в центре поля и помчал к чужим воротам, а защитник Алехандро Катена в последний момент подтолкнул его – и игрок «Барселоны» не удержался на ногах.

Фол точно был, штрафной бесспорный. Но заслуживал ли Катена красной карточки?

И арбитр Алехандро Муньис, и судьи на ВАРе посчитали, что желтой защитнику «Осасуны» достаточно. Мы уже точно не узнаем, получился бы тут выход один на один или нет.

«Барса» не была идеальной в первом тайме, хотя чаще владела мячом и била по воротам – пропустить тоже могла. А Рафинья не доиграл и до перерыва: его пришлось менять на Ламина Ямаля из-за травмы.

Команда Хави повела только на 59-й минуте: когда Андреас Кристенсен в борьбе с Хосе Арнаисом завладел мячом, отдал Илкаю Гюндогану, а немец вывел на удар Роберта Левандовского – поляк забил из штрафной.

ВАР рассматривал единоборство Кристенсена.

Ни один ракурс не убедил, что был фол.

Причем Арнаис жаловался не на удар по ногам, он держался за спину и пониже. Ни один повтор не дал ответа, как он мог туда получить.

А вот со стороны «Осасуны» быстро прилетела претензия, защитник Давид Гарсия после матча не скрывал раздражения: «Мы все видели, сколько подобных фолов давали в пользу «Барсы» в первом тайме. Это крайне очевидно. Был явный фол [перед голом Левандовского]. Через три минуты был такой же фол, но свистнули в другую сторону. Случайно или нет, но когда эти фолы случались, их давали в одну и ту же сторону. Я не хочу быть популистом, но это было очевидно», – его цитирует As.

У главного тренера та же позиция: «Чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. И вообще одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях. Через пять минут после гола был момент, когда судья не свистнул, а четвертый арбитр подсказал ему, что это фол. Я сказал ему: «Вот что ты должен сделать, помогай». А он дал мне карточку, – сказал Хагоба Аррасате.

В концовке «Барса» забила еще, Ламин Ямаль удвоил. Конечно, это новый рекорд: самый молодой гол Суперкубков Испании. После него не осталось сомнений: в финале будет класико.

«Барса» выиграла в два мяча впервые с сентября. Финал с «Реалом» второй год подряд

Несколько цифр по этому и будущему матчам:

● Испанская Opta подсчитала: Левандовски забивал за «Барселону» в 31 матче, 26 из них команда не проиграла, а 24 выиграла. Правда, гол поляка не помог месяц назад против «Жироны» – проиграли ту ключевую игру.

● «Барса» со времен сентябрьских 5:0 над «Антверпеном» никак не могла победить с разницей больше, чем в один мяч. На этом отрезке выиграли 12 матчей из 21, все – в один гол. Ямаль исправил.

● Каталонцы в финале Суперкубка второй год подряд, снова играть с «Реалом». Год назад победили 3:1 и ушли от мадридцев вперед по сумме таких трофеев. Сейчас 14:12, в воскресенье у «Барсы» шанс на круглое количество.

14 января сыграют в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

7 комментариев
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Так ведь это суперкласико никто смотреть не будет - нам противники Суперлиги втирают, что ежегодные встречи между одними и теми же суперклубами становятся неинтересны, не так ли?! Ждем пустые стадионы и ноль зрительского интереса - уважаемые эксперты не могут ошибаться!
+7
-2
+5
Радует как сыграл Ямал. Даже в обороне помогал. Рома плачет, а нам смешно.
+4
-1
+3
Как обычно сепаров затащил судья за уши
+4
-2
+2
Ответ Никита Филимонов
Так ведь это суперкласико никто смотреть не будет - нам противники Суперлиги втирают, что ежегодные встречи между одними и теми же суперклубами становятся неинтересны, не так ли?! Ждем пустые стадионы и ноль зрительского интереса - уважаемые эксперты не могут ошибаться!
Приплетание уровня Аньелли. Спрячься.
+4
-2
+2
Ответ Никита Филимонов
Так ведь это суперкласико никто смотреть не будет - нам противники Суперлиги втирают, что ежегодные встречи между одними и теми же суперклубами становятся неинтересны, не так ли?! Ждем пустые стадионы и ноль зрительского интереса - уважаемые эксперты не могут ошибаться!
Тут же трофей разыгрывается.
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