Будет бонусное класико! «Барса» вышла на «Реал» в финал Суперкубка, победный гол разозлил соперника
Наконец-то выиграли в два мяча.
«Барселона» прошла «Осасуну» во втором полуфинале Суперкубка Испании (2:0). Но пара самых обсуждаемых эпизодов – это не голы.
Пара непонятных эпизодов: была ли красная и где вообще фол?
Конечно, мы про судейство.
На 32-й минуте Рафинья после перехвата в центре поля и помчал к чужим воротам, а защитник Алехандро Катена в последний момент подтолкнул его – и игрок «Барселоны» не удержался на ногах.
Фол точно был, штрафной бесспорный. Но заслуживал ли Катена красной карточки?
И арбитр Алехандро Муньис, и судьи на ВАРе посчитали, что желтой защитнику «Осасуны» достаточно. Мы уже точно не узнаем, получился бы тут выход один на один или нет.
«Барса» не была идеальной в первом тайме, хотя чаще владела мячом и била по воротам – пропустить тоже могла. А Рафинья не доиграл и до перерыва: его пришлось менять на Ламина Ямаля из-за травмы.
Команда Хави повела только на 59-й минуте: когда Андреас Кристенсен в борьбе с Хосе Арнаисом завладел мячом, отдал Илкаю Гюндогану, а немец вывел на удар Роберта Левандовского – поляк забил из штрафной.
ВАР рассматривал единоборство Кристенсена.
Ни один ракурс не убедил, что был фол.
Причем Арнаис жаловался не на удар по ногам, он держался за спину и пониже. Ни один повтор не дал ответа, как он мог туда получить.
А вот со стороны «Осасуны» быстро прилетела претензия, защитник Давид Гарсия после матча не скрывал раздражения: «Мы все видели, сколько подобных фолов давали в пользу «Барсы» в первом тайме. Это крайне очевидно. Был явный фол [перед голом Левандовского]. Через три минуты был такой же фол, но свистнули в другую сторону. Случайно или нет, но когда эти фолы случались, их давали в одну и ту же сторону. Я не хочу быть популистом, но это было очевидно», – его цитирует As.
У главного тренера та же позиция: «Чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. И вообще одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях. Через пять минут после гола был момент, когда судья не свистнул, а четвертый арбитр подсказал ему, что это фол. Я сказал ему: «Вот что ты должен сделать, помогай». А он дал мне карточку, – сказал Хагоба Аррасате.
В концовке «Барса» забила еще, Ламин Ямаль удвоил. Конечно, это новый рекорд: самый молодой гол Суперкубков Испании. После него не осталось сомнений: в финале будет класико.
«Барса» выиграла в два мяча впервые с сентября. Финал с «Реалом» второй год подряд
Несколько цифр по этому и будущему матчам:
● Испанская Opta подсчитала: Левандовски забивал за «Барселону» в 31 матче, 26 из них команда не проиграла, а 24 выиграла. Правда, гол поляка не помог месяц назад против «Жироны» – проиграли ту ключевую игру.
● «Барса» со времен сентябрьских 5:0 над «Антверпеном» никак не могла победить с разницей больше, чем в один мяч. На этом отрезке выиграли 12 матчей из 21, все – в один гол. Ямаль исправил.
● Каталонцы в финале Суперкубка второй год подряд, снова играть с «Реалом». Год назад победили 3:1 и ушли от мадридцев вперед по сумме таких трофеев. Сейчас 14:12, в воскресенье у «Барсы» шанс на круглое количество.
14 января сыграют в 22:00 по московскому времени.
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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh