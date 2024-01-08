Лучшие дриблеры топ-5 лиг. Сане с игроками «Фрозиноне» и «Жироны»

Лучшая команда – «Вулверхэмптон».

Мы любим футбол за зрелищность – ее обеспечивает в том числе изящный дриблинг, когда игроки оставляют соперника позади и прут вперед.

А кто из игроков лучший в этом деле? Какие клубы закрывают глаза на возможные потери мяча и позволяют творить? Разбираемся!

Больше всех обводит Соуле из 15-й команды Италии. За ним игроки «Баварии», «Жироны» и супердриблер Доку

● Трое из топ-10 выступают за клубы из нижней части таблицы: лидер Соуле идет в пяти очках от зоны вылета в Италии, Брайан Сарагоса и Ромен Февр и вовсе на предпоследних местах чемпионатов Испании и Франции. Остальные в своих лигах не ниже четвертой позиции.

● Матиас Соуле хорош не только в обводках: аргентинец – лучший бомбардир «Фрозиноне» и шестой во всей Серии А. У него 8 мячей в сезоне – больше только у Лукаку, Гудмундссона, Берарди, Жиру и Лаутаро Мартинеса. Нападающего уже сравнивают с Пауло Дибалой – а ему всего 20.

● В списке лишь один представитель АПЛ – Жереми Доку из «Ман Сити». Мы рассказывали о нем отдельно – игрока считают одним из лучших дриблеров современности.

● На третьем месте одна из главных сенсаций Европы – Савио из «Жироны». Бразилец в топ-лигах первый сезон, и он уже зажигает: накопил 6+5 и прямо сейчас второй игрок каталонцев по результативности после Артема Довбика (11+7).

Эффективнее всех Бенсебайни из «Боруссии» – только однажды запорол дриблинг!

Сразу поясним: мы отбирали игроков с не менее чем 15 успешными обводками для более объективного отражения реальности.

● Успешнее всех обводит Рами Бенсебайни из «Боруссии». Правда, из всей десятки у него наименьшее количество успешных обводок вместе с Неманей Матичем – по 16. Рядом Родри (17) и Яго Аспас (18).

● Лоран Абержель активнее любого из списка: обводит чаще всего, но и неудачных попыток много. Из-за этого худший процент эффективности в десятке.

● Тейани Рейндерс не только самый железный игрок в нынешнем «Милане», но и самый техничный – у него 21 успешная обводка за 28 попыток. С ходу засверкал во всем.

Из клубов в топе по обводкам... «Вулверхэмптон»! Только потом «Бавария» и «Барселона»

● Половина команд из списка из АПЛ – «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Борнмут», «Челси» и «Кристал Пэлас». Два представителя у Испании («Барселона» и «Реал») и Франции («ПСЖ», «Ницца»), еще один у Германии («Бавария»).

● «Вулверхэмптон» больше всех дает идти в дриблинг – даже больше грандов. При этом в топе среди игроков представителей клуба немного – самый высокий результат у Матеуса Куньи, который попытался обвести соперника 91 раз. Прошло только в 42 случаях.

● В ряд самых дриблерских команд внезапно ворвался «Борнмут» – у игроков Андони Ираолы 203 обводки на всех. Яркие техничные игроки были у него и в Испании – перенес практику в новый чемпионат.

● Еще одна неожиданность – «Кристал Пэлас» с 14-го места АПЛ! Во многом благодаря нападающего Джордану Айю, у него 86 попыток дриблинга (36 успешных).

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein