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Лучшие дриблеры топ-5 лиг. Сане с игроками «Фрозиноне» и «Жироны»

Фрозиноне Фрозиноне
Матиас Соуле Матиас Соуле
Савио Морейра Савио Морейра
Бавария Бавария
Лерой Сане Лерой Сане
Жирона Жирона
Атлетик Атлетик
Нико Уильямс Нико Уильямс
Брайан Сарагоса Брайан Сарагоса
Гранада Гранада
Ромен Дель Кастийо Ромен Дель Кастийо
Байер Байер
Эдон Жегрова Эдон Жегрова
Флориан Виртц Флориан Виртц
Лилль Лилль
Ренн Ренн
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лорьян Лорьян
Сельта Сельта
Лоран Абержель Лоран Абержель
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Атлетико Атлетико
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Даниэль Болока Даниэль Болока
Барселона Барселона
Жереми Доку Жереми Доку
Монако Монако
Ромен Февр Ромен Февр
Денис Закария Денис Закария
Хуан Фойт Хуан Фойт
Яго Аспас Яго Аспас
Рами Бенсебайни Рами Бенсебайни
Неманя Матич Неманя Матич
ПСЖ ПСЖ
Сассуоло Сассуоло
Родри Родри
Вильярреал Вильярреал
Тейани Рейндерс Тейани Рейндерс
Тоттенхэм Тоттенхэм
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Лучшая команда – «Вулверхэмптон».

Мы любим футбол за зрелищность – ее обеспечивает в том числе изящный дриблинг, когда игроки оставляют соперника позади и прут вперед.

А кто из игроков лучший в этом деле? Какие клубы закрывают глаза на возможные потери мяча и позволяют творить? Разбираемся!

Больше всех обводит Соуле из 15-й команды Италии. За ним игроки «Баварии», «Жироны» и супердриблер Доку

● Трое из топ-10 выступают за клубы из нижней части таблицы: лидер Соуле идет в пяти очках от зоны вылета в Италии, Брайан Сарагоса и Ромен Февр и вовсе на предпоследних местах чемпионатов Испании и Франции. Остальные в своих лигах не ниже четвертой позиции.

● Матиас Соуле хорош не только в обводках: аргентинец – лучший бомбардир «Фрозиноне» и шестой во всей Серии А. У него 8 мячей в сезоне – больше только у Лукаку, Гудмундссона, Берарди, Жиру и Лаутаро Мартинеса. Нападающего уже сравнивают с Пауло Дибалой – а ему всего 20.

● В списке лишь один представитель АПЛ – Жереми Доку из «Ман Сити». Мы рассказывали о нем отдельно – игрока считают одним из лучших дриблеров современности.

● На третьем месте одна из главных сенсаций Европы – Савио из «Жироны». Бразилец в топ-лигах первый сезон, и он уже зажигает: накопил 6+5 и прямо сейчас второй игрок каталонцев по результативности после Артема Довбика (11+7).

Эффективнее всех Бенсебайни из «Боруссии» – только однажды запорол дриблинг!

Сразу поясним: мы отбирали игроков с не менее чем 15 успешными обводками для более объективного отражения реальности.

● Успешнее всех обводит Рами Бенсебайни из «Боруссии». Правда, из всей десятки у него наименьшее количество успешных обводок вместе с Неманей Матичем – по 16. Рядом Родри (17) и Яго Аспас (18).

● Лоран Абержель активнее любого из списка: обводит чаще всего, но и неудачных попыток много. Из-за этого худший процент эффективности в десятке.

● Тейани Рейндерс не только самый железный игрок в нынешнем «Милане», но и самый техничный – у него 21 успешная обводка за 28 попыток. С ходу засверкал во всем.

Из клубов в топе по обводкам... «Вулверхэмптон»! Только потом «Бавария» и «Барселона»

● Половина команд из списка из АПЛ – «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Борнмут», «Челси» и «Кристал Пэлас». Два представителя у Испании («Барселона» и «Реал») и Франции («ПСЖ», «Ницца»), еще один у Германии («Бавария»).

● «Вулверхэмптон» больше всех дает идти в дриблинг – даже больше грандов. При этом в топе среди игроков представителей клуба немного – самый высокий результат у Матеуса Куньи, который попытался обвести соперника 91 раз. Прошло только в 42 случаях.

● В ряд самых дриблерских команд внезапно ворвался «Борнмут» – у игроков Андони Ираолы 203 обводки на всех. Яркие техничные игроки были у него и в Испании – перенес практику в новый чемпионат.

● Еще одна неожиданность – «Кристал Пэлас» с 14-го места АПЛ! Во многом благодаря нападающего Джордану Айю, у него 86 попыток дриблинга (36 успешных).

Самый надежный и самый бедовый вратарь топ-5 лиг в сезоне – кто они?

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

5 комментариев
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Суле домой в след сезоне к Илдызу. Из серии А ещё болока хорош из сасуолло
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Соуле хорош. Быть лидером в топ-лигах по отводкам, выступая в Серии А, это очень достойно
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Спасибо за информацию! Надо запомнить эти имена. Посмотрим, кто хорошо "стрельнет" в будущем
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/scoutfromgod/3214099.html?sl=1
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Ответ Roman Dementiev
Соуле хорош. Быть лидером в топ-лигах по отводкам, выступая в Серии А, это очень достойно
Особенно выступая за донный Фрозиноне, где вся команда фактически играет на тебя одного
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