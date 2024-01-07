«Реал» как Дед мороз – привез соперникам футболки на заказ, Джуд согрел болбоя, девушка-босс стала звездой. Выезд к 4-й лиге наполнен добром!

Испания влюбилась в «Арандину».

«Реал» побывал на самом душевном выезде сезона: сыграли с «Арандиной» из четвертой лиги в 1/16 финала Кубка Испании. Выиграли 3:1, хотя почти час не могли забить.

В 30-тысячном городке провинции Бургос дебютировал Арда Гюлер – после летнего трансфера он был травмирован. Опасно бил на 14-й минуте – выручил вратарь. Еще один классный момент упустил Нико Пас: получилось сильно мимо из перспективной позиции. Эдуардо Камавинга вернулся после травмы, именно ему спасать страдающий центр обороны.

После скучного первого тайма «Реал» порешал все в начале второго. Еще на 53-й минуте играли по нулям, а на 55-й фаворит уже вел 2:0. Благодаря Браиму Диасу, он заработал пенальти и забил с игры. Родриго в конце добавил третий, а «Арандина» вписалась в протокол самым классическим из возможных голом престижа. Точнее автоголом.

«Реал» прошел в 1/8 финала, нового соперника узнает в понедельник, а сыграет уже 17 января. Но вряд ли там будет кто-то такой же проникновенный, как «Арандина».

Всех покорила президент «Арандины» – 35-летняя Вирхиния. Она болельщица «Реала»

Благодаря попаданию на «Реал» по всей Испании и шире – в Европе – узнали президента «Арандины».

Это Вирхиния Мартинес, она родилась и выросла в городе Аранда де Дуэро, ей 35 лет. По профессии – адвокат, но уже три с половиной года руководит этим клубом-сенсацией .

В день игры в эфире канала Cuatro она, стоя рядом с фотозоной Кубка Короля в центре своего города, уверенно говорила, что после победы над «Кадисом» в 1/32 финала верит и в проход «Реала».

«Начала работать в клубе по приглашению друга, когда ему просто нужны были дополнительные руки, – рассказывала Вирхиния в интервью As. – Нужен был человек, который бы занимался документами и другими юридическими вопросами. Честно говоря, как женщина во главе клуба теперь я чувствую только поддержку. Потому что все определяет управленческий талант, а не пол».

У «Арандины» и до прихода девушки, и уже при ней немало проблем. Про темную историю с групповым изнасилованием, в котором обвиняли футболистов команды в 2017-м, мы рассказывали после их победы над «Кадисом». В ноябре игроки «Арандины» протестовали из-за долгов: в знак протеста после стартового свистка просто стояли на поле в игре с «Мурсией». Еще пришлось разбираться в давнем конфликте с местной администрацией.

Матч с «Мадридом» всех объединил.

Девушка – болельщица «Реала». Перед игрой испанские медиа настолько преисполнились, что задали даже такой вопрос: «Готов ли испанский футбол к тому, чтобы президентом «Реала» стала женщина?» Вирхиния ответила, что Флорентино Перес – лучший глава ее любимого клуба из возможных. Женщин-президентов, кстати, не было до Вирхинии и у «Арандины».

Мартинес рассказала, что при подготовке к матчу «Реал» во всем помогал младшим товарищам: постоянно был на связи, отвечал на все вопросы, подсказывал. И обещала принимать мадридцев со всей любовью, которую только можно проявить.

Благодаря игре с «Реалом» Вирхиния стала звездой: появилась во всех ведущих испанских медиа. С удовольствием рассказывала о клубе, о себе, о своей роли и ожиданиях.

Капитан «Арандины» встает в пять утра: работает в рыбном магазине. Его прозвали почти как Джуда – из-за облысения

«Арандина» – сборная городских полупрофессионалов.

Символом стал Хорхе Гонсалес, более известный как Хорхе Песка. Это он забил победный мяч «Кадису» на том водном поле в прошлом раунде Кубка Короля.

Альтернативная фамилия парня – Песка – в переводе с испанского означает «рыболовство». Конечно, неспроста. Хорхе работает в рыбном магазине. В день перед игрой телеканал Cuatro провел с ним все утро. Игрок «Арандины» в пять утра уже был на работе .

Рассказал, что встал в 4:30, чтобы заняться своими рыбными делами.

И так постоянно, а после работы – тренировки в составе команды, которая добралась до «Реала».

Хорхе, кстати, болеет за «Реал». Он рассказывал Relevo, что над ним подшучивают: «Я стремительно лысею, поэтому меня в раздевалки называют Пеллингем (игра слов с испанским – pelo, волосы – Sports.ru). Надеюсь, мы сможем встретиться с настоящим Беллингемом в Кубке».

Это слова еще до жеребьевки. Теперь в два раза понятнее, почему «Арандина» так радовалась попаданию на «Реал».

Правда, Джуд в этом матче не понадобился. А Песка получил только желтую – еще при счете 0:0, в начале второго тайма. Кстати, у Хорхе все равно будет футболка Беллингема.

Раздевалки как в школе, заказали футболки «Реалу» как Деду морозу, принимали Королевский клуб в лучший для этого день

Ради матча с «Реалом» стадион «Арандины» расширили почти в два раза: поставили временные трибуны, чтобы вместить 10 тысяч зрителей вместо шести. Правда, условия для команд – такие же, как в четвертой лиге, в такую атмосферу погрузился «Мадрид».

Вот так на стадионе выглядит раздевалки. Минимализм!

Приезд королевского клуба в Кубке короля идеально совпал с праздником.

В ночь с 5 на 6 в Испании отмечают день Трех королей – они, то есть волхвы, ночью приносят испанским детям подарки. К концу новогодних каникул как раз третий повод для семейных застолий: после Рождества и новогодней ночи. В составе «Реала» к «Арандине» приехали намного больше королей . На местном телевидении игру анонсировали заставками с разными троицами: чаще всего возникали Лука Модрич, Джуд Беллингем и Карло Анчелотти.

«Арандина» заранее написала Королям – заказала подарки (это как у нас письмо Деду морозу). Прислала мадридцам список футболок, которые хотели получить игроки.

Marca показала виш-лист: девять человек захотели подарок с именем Модрича, трое – с Джудом . Вратари попросили коллег: один Кепу, другой – Тибо Куртуа. Нашелся даже парень, пожелавший футболку Начо! Хорошо, что позаботились заранее.

Капитан Хорхе Песка объяснил: «В раздевалке я продвинул идею – собрать как можно больше футболок, поскольку после матча каждый захочет взять одну и ту же. Красота этого матча – в том, чтобы получить то, что навсегда останется в памяти. Если «Мадрид» может дать нам больше маек – здорово».

Еще один красивый футболочный сюжет – у полузащитника «Арандины» Рали, который спровоцировал автогол «Реала». Он дебютировал за сборную Кабо-Верде в матче против олимпийской команды Бразилии, где играл Родриго. «В конце матча я попросил у него футболку, – вспоминал Рали перед игрой. – Но он сказал, что ему не позволят ее отдать. Ничего, в субботу у меня будет еще один шанс».

В заказе Деду морозу напротив имени Рали стоит как раз Родриго.

Перед игрой Джуд Беллингем сделал счастливыми нескольких мальчишек, помогавших с организацией матча. Всего-то остановился ради селфи!

А во время матча отдал свой плед одному из болбоев. Какой добряк! К началу игры на стадионе было около нуля, по ходу игры температура точно опустилась в минус.

Парня, которому досталось одеяло, зовут Оли. Он рассказал для El Desmarque после игры, что даже и не понял, как именно к нему обратился Джуд, что именно сказал.

Парень просто признался, что теперь Беллингем – его любимый футболист. А этот день – лучший в жизни.

Оли и Джуд сфотографировались прямо на поле.

Обязательный атрибут дня Трех королей – праздничная выпечка, роскон. Это круглый сладкий пирог с дыркой посередине и кремом между двумя частями. В первые дни Нового года росконы буквально во всех испанских магазинах – самый ходовой товар.

В Аранде билеты на матч с «Реалом», конечно, было не достать, накануне игры оставалось рассчитывать на праздничное чудо. Обычно в каждом росконе можно найти просто фигурку короля (кому досталась, будет счастлив весь год), а тут она означала билеты на «Мадрид» .

Только в одной этой пекарне разыгрывали десять штук.

Кто-то получил в подарок незабываемый для «Арандины» матч.

Фото: East News/Federico Titone / ANADOLU / Anadolu via AFP; x.com/virgma88