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🤯 Вот это промах Браима из «Реала». Попал в штангу с двух метров!

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Кааак?

1:0 – мадридский «Реал» помучался с «Мальоркой».

Единственный гол у Антонио Рюдигера на 78-й минуте, хотя открывать счет хозяева были обязаны даже раньше.

Браим не попал в пустые. С двух метров!

На 60-й минуте вместо Винисиуса вышел Браим Диас. Испанец начал активно и через восемь минут организовал опаснейшую атаку: сам пролетел по флангу, отдал на Хоселу, мяч оказался у Родриго. 

Бразилец хорошо пробил, но кипер Предраг Райкович потащил. На добивании оказался Браим – добивал с пары метров в падении. 

И попал в штангу! 

Вот это промах.

Райкович сначала просто не поверил. А ведь это был важный момент: «Мадрид» никак не мог взломать оборону «Мальорки», не справлялся даже Беллингем. Через 10 минут забил Рюдигер, повезло на угловом. 

Но промах Браима – самый яркий хайлайт.

Браим – джокер «Реала»

Браим – запасной, но из-за эпидемии травм у «Реала» играет все чаще. И пока не подводит. 

Диас стал лучшим игроком «Мадрида» в декабре: обогнал Родриго, Крооса и даже Модрича. Все справедливо: сначала испанец сделал ассист в тяжелом матче с «Бетисом» (1:1), потом забил победный мяч «Гранаде» (2:0), а еще через неделю помог уложить «Вильярреал» (4:1).

«Браим выполняет свою работу, на какой позиции не играл бы. Я доволен им. Мы часто общались в начале сезона, он всегда знал, что его момент придет. Диас им пользуется, большой мастер», – комплимент от Анчелотти. 

Теперь Браиму предстоит тяжелый выбор: между сборными Марокко и Испании. По информации Relevo, марокканцы (Диас родился в Малаге, но у отца есть африканские корни) пытаются убедить футболиста, но он сам хочет играть за Испанию, тренер Луис Де Ла Фуэнте уже планирует вызвать Браима в марте. 

Заслужил.

Реал Мадрид – Мальорка 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
3 января, 21.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 78 Рюдигер.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86).
МальоркаРайкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тони Лато, 46), Санчес (Ндиайе, 83), Дани Родригес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).
Предупреждения:
ван дер Хейден (1), Родриго (35), Лунин (45), Настасич (61), Маффео (70).

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Фото: East News/Pierre-Philippe MARCOU / AFP, Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

3 комментария
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Еще и мяч после штанги обратно к нему полетел, думал хоть так добьет…
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Как как,после касания воротника мяч изменил траекторию и Браим уже подстраивался под отскок...ну,селяви )
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Как видим даже с двух метров надо уметь замкнуть
В такие моменты не хватает Роналду
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