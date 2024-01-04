🤯 Вот это промах Браима из «Реала». Попал в штангу с двух метров!

Кааак?

1:0 – мадридский «Реал» помучался с «Мальоркой».

Единственный гол у Антонио Рюдигера на 78-й минуте, хотя открывать счет хозяева были обязаны даже раньше.

Браим не попал в пустые. С двух метров!

На 60-й минуте вместо Винисиуса вышел Браим Диас. Испанец начал активно и через восемь минут организовал опаснейшую атаку: сам пролетел по флангу, отдал на Хоселу, мяч оказался у Родриго.

Бразилец хорошо пробил, но кипер Предраг Райкович потащил. На добивании оказался Браим – добивал с пары метров в падении.

И попал в штангу!

Вот это промах.

Райкович сначала просто не поверил. А ведь это был важный момент: «Мадрид» никак не мог взломать оборону «Мальорки», не справлялся даже Беллингем. Через 10 минут забил Рюдигер, повезло на угловом.

Но промах Браима – самый яркий хайлайт.

Браим – джокер «Реала»

Браим – запасной, но из-за эпидемии травм у «Реала» играет все чаще. И пока не подводит.

Диас стал лучшим игроком «Мадрида» в декабре: обогнал Родриго, Крооса и даже Модрича. Все справедливо: сначала испанец сделал ассист в тяжелом матче с «Бетисом» (1:1), потом забил победный мяч «Гранаде» (2:0), а еще через неделю помог уложить «Вильярреал» (4:1).

«Браим выполняет свою работу, на какой позиции не играл бы. Я доволен им. Мы часто общались в начале сезона, он всегда знал, что его момент придет. Диас им пользуется, большой мастер», – комплимент от Анчелотти.

Теперь Браиму предстоит тяжелый выбор: между сборными Марокко и Испании. По информации Relevo, марокканцы (Диас родился в Малаге, но у отца есть африканские корни) пытаются убедить футболиста, но он сам хочет играть за Испанию, тренер Луис Де Ла Фуэнте уже планирует вызвать Браима в марте.

Заслужил.

Фото: East News/Pierre-Philippe MARCOU / AFP, Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press