7,27 – безумный xG «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»! Рекорд АПЛ 🤯
Какой же Клопп крутой!
Шикарное начало года от «Ливерпуля» и «Ньюкасла»! 6 голов, суперрекорд по xG и сэйвы Дубравки, которые все же не помогли выстоять на «Энфилде».
И как «Ливерпуль» не забил в первом тайме!?
«Ливерпуль» сумасшедше давил весь первый тайм, но так и не распечатал Дубравку. Что было:
❌ Гол Диаса отменили из-за офсайда.
❌ Салах не забил пенальти. К тому моменту смазал 4 из 10 последних за «Ливерпуль» – худший результат в АПЛ с начала прошлого сезона.
❌ Трент промазал при добивании.
❌ 18:1 по ударам (5 сэйвов Дубравки), 63% владения.
И все это не помогло.
В итоге семь ожидаемых голов у «Ливерпуля». Сееемь!
На 49-й Салах исправился – замкнул прострел и оформил такой нужный «Ливерпулю» гол. Казалось, хозяева спокойно доведут матч до победы, но уже на 54-й Исак сравнял.
А после 20-минутного затишья начался настоящий ураган:
🔥 74-я – Кертис Джонс закатил в пустые – 2:1.
🔥 78-я – Гапко забил после ассиста Салаха – 3:1.
🔥 82-я – Свен Ботман перепрыгнул Конате и Жоту и вернул интригу ударом головой – 3:2.
🔥 86-я – Салах оформляет дубль – с пенальти! 4:2, можно расслабиться.
Важные и исторические цифры:
● Удары по воротам: 35 – 4 в пользу «Ливерпуля», рекорд сезона.
● Ожидаемые голы (xG): 7,27 против 0,59.
Да-да, семь (!!!) ожидаемых голов! Это рекорд за всю историю АПЛ (минимум с сезона-2010/11), никогда еще не набивали так много.
«Ливерпуль» – первый клуб с сезона-2016/17 (старт подсчета метрики), кто перешагнул отметку в шесть ожидаемых мячей. За один вечер команда Клоппа собрала больше xG, чем в матчах против «Борнмута» (9:0) и МЮ (7:0) вместе взятых.
● И это у «Ньюкасла» еще и тащил Дубравка – аж 12 сэйвов!
● Кстати, гости забили два гола с 0,59 xG. Если бы «Ливерпуль» реализовывал моменты так же эффективно, наклепал бы около 20 мячей.
● «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 13 матчей подряд (8 побед, 5 ничьих), идет на первом месте. Впереди «Арсенал» в Кубке Англии, «Фулхэм» в Кубке лиги, а потом «Борнмут» в АПЛ.
- Дата проведения
- 1 января, 23.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 49 Салах, 1:1 – 54 Исак, 2:1 – 74 Джонс, 3:1 – 78 Гакпо, 3:2 – 81 Ботман, 4:2 – 86, пенальти Салах.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Гомес, Эндо (Мак Аллистер, 75), Собослаи (Гравенберх, 64), Джонс, Салах, Диас (Диогу Жота, 64), Нуньес (Гакпо, 64).
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Ньюкасл –
Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли (Альмирон, 54), Жоэлинтон (Ласселс, 82), Гордон, Исак.
- Предупреждения:
- Бруно Гимараэс (28), Диас (45), Майли (45), Александер-Арнолд (45), Эндо (65), Жоэлинтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (89).
Фото: AP Photo/Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media, Jon Super
всех причастных с победой!