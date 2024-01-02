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7,27 – безумный xG «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»! Рекорд АПЛ 🤯

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Ливерпуль Ливерпуль
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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Какой же Клопп крутой!

Шикарное начало года от «Ливерпуля» и «Ньюкасла»! 6 голов, суперрекорд по xG и сэйвы Дубравки, которые все же не помогли выстоять на «Энфилде».

И как «Ливерпуль» не забил в первом тайме!?

«Ливерпуль» сумасшедше давил весь первый тайм, но так и не распечатал Дубравку. Что было:

❌ Гол Диаса отменили из-за офсайда.

❌ Салах не забил пенальти. К тому моменту смазал 4 из 10 последних за «Ливерпуль» – худший результат в АПЛ с начала прошлого сезона.

❌ Трент промазал при добивании.

❌ 18:1 по ударам (5 сэйвов Дубравки), 63% владения.

И все это не помогло.

В итоге семь ожидаемых голов у «Ливерпуля». Сееемь!

На 49-й Салах исправился – замкнул прострел и оформил такой нужный «Ливерпулю» гол. Казалось, хозяева спокойно доведут матч до победы, но уже на 54-й Исак сравнял.

А после 20-минутного затишья начался настоящий ураган:

🔥 74-я – Кертис Джонс закатил в пустые – 2:1.

🔥 78-я – Гапко забил после ассиста Салаха – 3:1.

🔥 82-я – Свен Ботман перепрыгнул Конате и Жоту и вернул интригу ударом головой – 3:2.

🔥 86-я – Салах оформляет дубль – с пенальти! 4:2, можно расслабиться.

Важные и исторические цифры:

● Удары по воротам: 35 – 4 в пользу «Ливерпуля», рекорд сезона.

● Ожидаемые голы (xG): 7,27 против 0,59.

Да-да, семь (!!!) ожидаемых голов! Это рекорд за всю историю АПЛ (минимум с сезона-2010/11), никогда еще не набивали так много.

«Ливерпуль» – первый клуб с сезона-2016/17 (старт подсчета метрики), кто перешагнул отметку в шесть ожидаемых мячей. За один вечер команда Клоппа собрала больше xG, чем в матчах против «Борнмута» (9:0) и МЮ (7:0) вместе взятых.

● И это у «Ньюкасла» еще и тащил Дубравка – аж 12 сэйвов!

● Кстати, гости забили два гола с 0,59 xG. Если бы «Ливерпуль» реализовывал моменты так же эффективно, наклепал бы около 20 мячей.

● «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 13 матчей подряд (8 побед, 5 ничьих), идет на первом месте. Впереди «Арсенал» в Кубке Англии, «Фулхэм» в Кубке лиги, а потом «Борнмут» в АПЛ.

Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (0:0, 4:2)
Дата проведения
1 января, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 49 Салах, 1:1 – 54 Исак, 2:1 – 74 Джонс, 3:1 – 78 Гакпо, 3:2 – 81 Ботман, 4:2 – 86, пенальти Салах.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Гомес, Эндо (Мак Аллистер, 75), Собослаи (Гравенберх, 64), Джонс, Салах, Диас (Диогу Жота, 64), Нуньес (Гакпо, 64).
НьюкаслДубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли (Альмирон, 54), Жоэлинтон (Ласселс, 82), Гордон, Исак.
Предупреждения:
Бруно Гимараэс (28), Диас (45), Майли (45), Александер-Арнолд (45), Эндо (65), Жоэлинтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (89).

Фото: AP Photo/Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media, Jon Super

10 комментариев
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за это мы и любим Ливерпуль
всех причастных с победой!
+5
0
+5
Ответ Английский_пациент
Клопп конечно крутой но какой же левый второй пенальти
Падение конечно идиотское, но Дубравка все-таки зацепил.
+3
0
+3
Тот матч,когда нужно было забивать 6-7 мячей к 70-ой минуте,но генеральный спонсор "валидол" не дал это сделать.
+2
-1
+1
в апл как всегда жара, лучшая лига)
0
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Ответ Английский_пациент
Клопп конечно крутой но какой же левый второй пенальти
Знаешь отчксти не буду спорить-просто хорошо не пересмотрел эпизод,не понимаю зачем Жота упал перед пустыми воротами.
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Ответ Английский_пациент
Клопп конечно крутой но какой же левый второй пенальти
В чем левость? Дубравка сбил его, но Жота потом поджал ноги. Не отменяет, что фол был.
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Ответ Английский_пациент
Клопп конечно крутой но какой же левый второй пенальти
при чем Клоп и левый пенальти. Ливерпуль играл в футбол. Судьи стаят пенальти и показывают карточки. все вопросы к Тейлеру
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Ответ Blast
Добрые 3 xG на деревянном Нуньесе... Надо признать, он неисправим. Это не игрок уровня топ-клуба, когда ты порешь СТОЛЬКО моментов
1.61. Антирекорд сезона. Неисправимый говнюк. Мог сегодня в фентези подтянуть нехило. Хорошо хоть Тэйлор дал вторую левую пенку, и Салах заработал кучу очков)
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