7,27 – безумный xG «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»! Рекорд АПЛ 🤯

Какой же Клопп крутой!

Шикарное начало года от «Ливерпуля» и «Ньюкасла»! 6 голов, суперрекорд по xG и сэйвы Дубравки, которые все же не помогли выстоять на «Энфилде».

И как «Ливерпуль» не забил в первом тайме!?

«Ливерпуль» сумасшедше давил весь первый тайм, но так и не распечатал Дубравку. Что было:

❌ Гол Диаса отменили из-за офсайда.

❌ Салах не забил пенальти. К тому моменту смазал 4 из 10 последних за «Ливерпуль» – худший результат в АПЛ с начала прошлого сезона.

❌ Трент промазал при добивании.

❌ 18:1 по ударам (5 сэйвов Дубравки), 63% владения.

И все это не помогло.

В итоге семь ожидаемых голов у «Ливерпуля». Сееемь!

На 49-й Салах исправился – замкнул прострел и оформил такой нужный «Ливерпулю» гол. Казалось, хозяева спокойно доведут матч до победы, но уже на 54-й Исак сравнял.

А после 20-минутного затишья начался настоящий ураган:

🔥 74-я – Кертис Джонс закатил в пустые – 2:1.

🔥 78-я – Гапко забил после ассиста Салаха – 3:1.

🔥 82-я – Свен Ботман перепрыгнул Конате и Жоту и вернул интригу ударом головой – 3:2.

🔥 86-я – Салах оформляет дубль – с пенальти! 4:2, можно расслабиться.

Важные и исторические цифры:

● Удары по воротам: 35 – 4 в пользу «Ливерпуля», рекорд сезона.

● Ожидаемые голы (xG): 7,27 против 0,59.

Да-да, семь (!!!) ожидаемых голов! Это рекорд за всю историю АПЛ (минимум с сезона-2010/11), никогда еще не набивали так много.

«Ливерпуль» – первый клуб с сезона-2016/17 (старт подсчета метрики), кто перешагнул отметку в шесть ожидаемых мячей. За один вечер команда Клоппа собрала больше xG, чем в матчах против «Борнмута» (9:0) и МЮ (7:0) вместе взятых.

● И это у «Ньюкасла» еще и тащил Дубравка – аж 12 сэйвов!

● Кстати, гости забили два гола с 0,59 xG. Если бы «Ливерпуль» реализовывал моменты так же эффективно, наклепал бы около 20 мячей.

● «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 13 матчей подряд (8 побед, 5 ничьих), идет на первом месте. Впереди «Арсенал» в Кубке Англии, «Фулхэм» в Кубке лиги, а потом «Борнмут» в АПЛ.

Фото: AP Photo/Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media, Jon Super