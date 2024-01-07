Роналду, Модрич, Данте. Футбольные долгожители, которые впечатлили в 2023-м

Некоторые хороши даже в 40.

Всегда приятно, когда возрастные игроки не тихо заканчивают карьеру, а зажигают на высшем уровне.

Вот истории, которые восхищают особенно сильно.

Данте – «Ницца», 40 лет

Лидер обороны «Ниццы», одной из самых надежных в топ-лигах: пропустили лишь 9 голов за 17 матчей, столько же только у «Интера». Данте – дирижер, иногда прессингует даже на чужой половине поля, партнеры его просто обожают. Жан-Клер Тодибо, например, брал так много уроков, что заинтересовал «МЮ» и «Тоттенхэм», впереди большой трансфер.

Санти Касорла – «Реал Овьедо», 39 лет

Испанец еще в 2020-м пропал с радаров, перебравшись в Катар, но в 2023-м вернулся в родной «Овьедо» на минимальную зарплату (играл бы бесплатно, но запрещают правила). Санти отдал клубу все имиджевые права, 10% дохода от продажи футболок с его фамилией направляются на развитие клубной академии. Уже отыграл 8 матчей в Сегунде, пока без голов.

Лассе Шене – НЕК, 37 лет

Капитан и ментальный лидер того самого «Аякса» Эрика тен Хага до сих пор играет на высшем уровне – помогает скромному НЕК пробиться в еврокубки, клуб не показывался там уже 15 лет. Шене – местная легенда, еще до перехода в «Аякс» провел там четыре года, но ушел свободным агентом. По словам Лассе, вернулся, чтобы отработать долг.

Эшли Янг – «Эвертон», 38 лет

Бывший игрок «МЮ» и «Интера» привычно закрывает левый фланг, теперь в «Эвертоне». Англичанин – основной латераль, он все еще тянет уровень АПЛ. «Эшли выпал на несколько недель, мы думали, что он вернется в плохой форме. Этот парень приехал в фантастических кондициях, просто невероятный», – короткое резюме от тренера Шона Дайча.

Пепе Рейна – «Вильярреал», 41 год

В январе прошлого года Рейна выбил Херонимо Рульи из основы «Вильярреала», половину прошлого сезона он был железным первым номером. Сейчас Пепе делит игровое время с Филипом Йоргенсеном, отыграл все матчи в Лиге Европы и Кубке Испании. По словам тренера Марселино, 41-летний Пепе способен навязать конкуренцию любому, нового кипера искать пока не планируют.

Джеймс Милнер – «Брайтон», 37 лет

Когда Джеймс уходил из «Ливерпуля», казалось, что он завершит карьеру. Но Милнер выбрал интенсивный футбол «Брайтона», за полгода стал важным игроком ротации и первым англичанином в истории, сыгравшим за пять разных местных клубов в еврокубках. Железный!

Криштиану Роналду – «Аль-Наср», 38 лет

53 гола в 2023-м – и это в 38 лет. Криштиану разрывает Саудовскую Аравию, стал лучшим бомбардиром мира в этом году. «Аль-Наср» отстает на «Аль-Хилаля» уже на семь очков, но португалец старается. Есть шанс побить рекорд саудовской лиги по голам за сезон: нужно забить 16 мячей в 16 турах, сейчас 19. Осилит?

Андрес Иньеста – «Эмирейтс», 39 лет

Иньеста давно не в Европе, но все еще сверкает: после шесть лет в японском «Виссел Кобе» перешел в ОАЭ, принял предложение «Эмирейтс», причем подписал контракт с опцией продления еще на год. Кажется, Андрес не думает заканчивать, а ведь в мае ему исполнится уже 40 лет.

Пепе – «Порту», 40 лет

Загибайте пальцы: капитан «Порту», вышел в плей-офф ЛЧ, борется за чемпионство в португальской лиге, стал самым возрастным игроком в истории ЛЧ (40 лет, 7 месяцев и 29 дней), оформил самый старый гол в истории турнира (40 лет и 254 дней, опередил Франческо Тотти почти на два года). Тренер сборной Роберто Мартинес не скрывает, что возьмет Пепе на Евро-2024, если защитник не завершит карьеру.

Тиаго Силва – «Челси», 39 лет

Бразилец – ментальный лидер нового, строящегося «Челси». По игре вопросов тоже мало, самый стабильный защитник в команде. Однако отношения с Маурисио Почеттино, похоже, не складываются: по информации The Guardian, бразилец не оценил, когда тренер решил сделать капитаном Конора Галлахера, пока травмирован Рис Джеймс.

Андре-Пьер Жиньяк – «Тигрес», 38 лет

Немного мексиканского колорита. Тот самый француз, который простил Португалию в финале Евро-2016, попав в штангу на 92-й минуте, до сих пор стабильно забивает в Мексике (в этом сезоне 11 мячей во всех турнирах, лучший бомбардир клуба). Жиньяк играет за «Тигрес» почти 10 лет, уже объявил, что там и завершит карьеру.

Кристиан Стуани – «Жирона», 37 лет

Уругваец проиграл конкуренцию Артему Довбику, но полезен, когда выходит со скамейки: 6 голов в 17 матчах, помогает сенсационной «Жироне» идти в одном темпе с «Реалом». Стуани пришел в клуб почти 7 лет назад, сразу начал забивать, а в 2019-м отказал «Барсе», хотя дружит с Луисом Суаресом. Мечта Кристиана – сыграть за «Жирону» в еврокубках.

Хесус Навас – «Севилья», 38 лет

Испанец – первый футболист в истории, который выиграл ЧМ, ЧЕ и Лигу наций, а с родной «Севильей» взял очередную ЛЕ, причем стал лучшим игроком турнира по версии УЕФА. Навас притягивает трофеи, мог выиграть еще больше, если бы не панические атаки – из-за них совсем молодым не выступал за сборную, пролетел мимо триумфального Евро-2008.

Эдин Джеко – «Фенербахче», 37 лет

Один из неочевидных героев «Интера», который дошел до финала ЛЧ. Джеко забивал не так много, но всегда был полезен, пахал ради остальных. Этим летом босниец укатил доигрывать в турецкий «Фенербахче», уже забил там 16 голов в 22 матчах, идет на первом месте в чемпионате и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Оливье Жиру – «Милан», 37 лет

Лучший бомбардир «Милана» до сих пор зажигает в сборной Франции. Жиру просто не умеет играть плохо, способен заменить даже Майка Меньяна, без него тренера Стефано Пиоли давно бы уволили. Француз не планирует заканчивать карьеру, но в руководстве клуба ищут нового молодого форварда.

Лука Модрич – «Реал Мадрид», 38 лет

Модрич уже должен был отойти на второй план, но молодые звезды ломаются, хорват снова правит игрой «Мадрида». Фантастический. Лука размышляет над концом карьеры, хотя еще может поиграть в загребском «Динамо» (в 38 лет!). Над будущим подумает только после Евро-2024.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Grant Winter, IMAGO/Alexandre Neto / SPP, IMAGO/David Klein/Global Look Press