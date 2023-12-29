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Ох, какой сложный момент с голом «Арсеналу». Ушел ли мяч за линию – не понять даже с ВАР

Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
Джеррод Боуэн Джеррод Боуэн
Александр Зинченко Александр Зинченко
Томаш Соучек Томаш Соучек
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В одном из центральных матчей 19-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Вест Хэм» и проиграл 0:2. Победный гол Томаша Соучека на 13-й минуте вышел тяжелым для судей, и его долго просматривал ВАР.

Голевой пас Боуэна – под подозрением из-за возможного выхода мяча за линию

Как это было. Александр Зинченко не справился с подачей и мяч от него отлетел к Джерроду Боуэну, который успел прострелить.

Соучек на простреле легко завершил атаку.

ВАР разглядывал эпизод больше трех минут. Боуэн делал прострел, когда мяч, возможно, уже покинул поле. Но как тут увидеть, если сам футболист целиком перекрыл собой мяч.

Дает ли что-нибудь картинка с другого ракурса? Кажется, толком ничего.

Едва ли вычислим.

И в первом повторе даже если совсем приблизить картинку – не понять.

Очень тяжелый эпизод.

Тем не менее, судьи засчитали гол – Майкл Оливер указал на центр. А позже АПЛ показала повтор эпизода, еще увеличив картинку.

Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф!», написал: «Объяснят просто: у ВАР не было ракурса, доказывающего, что мяч вышел из игры. Нога игрока в синем перекрывает линию, поэтому уверенности нет, что проекция не цепляла линию. Сложный момент, естественно. Но, думаю, у ВАР не было шансов вмешаться, если повтор только этот. Хотя камера идеальная».

Напомним, система определения гола работает только в том случае, если мяч пересек (или нет) линию ворот. Но не лицевую линию.

Кстати, до этого тура лучше «Вест Хэма» в первых таймах играла только одна команда, и это не «Арсенал» (а «Тоттенхэм»). Так что и этот эпизод случился в пользу гостей.

«Вест Хэм» едва не выиграл крупно

Если в первом тайме «Арсенал» пропустил на 13-й минуте, то во втором не продержался и десяти. «Арсенал» чаще всех подает угловые в АПЛ, а «Вест Хэм» по этому показателю – пятый с конца, но забили именно гости.

На 55-й минуте Константинос Мавропанос после подачи Джеймса Уорд-Проуза пробил головой, а мяч прокатился по перекладине и штанге и залетел в ворота – 2:0 в пользу гостей.

Грек показывал, что не празднует, но улыбку сдержать не смог.

Мавропанос перешел в «Арсенал» пять лет назад за 2,1 млн евро, но провел там всего восемь матчей – больше ездил по арендам, пока окончательно не ушел в «Штутгарт» за 3,2 млн. Отыграл там сезон – и вернулся в АПЛ, «Вест Хэм» вывалил за него 20 миллионов. Игра против «Арсенала» – всего шестая у него в АПЛ за «Вест Хэм», зато пять дней назад он отыграл полный матч против «МЮ» – и тоже успешно (2:0).

«Арсенал» постоянно владел мячом и был близок к тому, чтобы один гол отыграть в середине второго тайма, но Габриэл Жезус, нанося удар в пустой угол, пробил совсем выше. На 74-й минуте Леандро Троссард бил с угла вратарской – Альфонс Ареоля ногой отразил удар. В следующем эпизоде мяч из ворот выносил Владимир Цоуфал.

На 83-й минуте «Арсенал» ждал пенальти после падения Букайо Саки в чужой штрафной по итогам контакта с Найджелом Огбонной, но не дождался, хотя ВАР пересматривал момент.

Фанаты «Вест Хэма» должны были тревожиться еще перед началом игры – травму на разминке получил Лукас Пакета. На поле он вышел, но заменился через 33 минуты. Впрочем, гости справились и без одного из лидеров.

И даже могли выиграть крупно: Саид Бенрахма исполнял пенальти (Райс сбил Эмерсона) на 90+, но его удар отбил Давид Райя.

0:2 – поражение «Арсенала», который в шесть раз перебил соперника по ударам (30:5) и пропустил два гола с двух ударов в створ.

«Арсенал» в восьми последних матчах не проигрывал «Вест Хэму», последнее поражение случилось в январе 2019 года – 0:1 с голом Деклана Райса, забившего за два дня до своего 20-летия. Теперь Райс, перейдя в «Арсенал», оба раза «Вест Хэму» проиграл (было еще 1:3 в ноябре в матче Кубка лиги).

Дома же «Арсенал» последний раз уступал «Вест Хэму» в 2015-м (0:2, Петру Чеху набили Мауро Сарате и Шейху Куяте), с тех пор было семь побед в семи матчах до этого дня.

Теперь лидер – «Ливерпуль», а «Арсенал» играет уже послезавтра

«Арсенал» упустил шанс вернуться на первое место и оставил на вершине «Ливерпуль». «Вест Хэм» – шестой, до зоны ЛЧ уже четыре очка при лишней игре.

Следующий матч у «Арсенала» – против «Фулхэма» в гостях 31 декабря, а «Вест Хэм» через пару дней после этого примет «Брайтон». Стартует 20-й тур матчем «Лутон» – «Челси» днем 30 декабря.

Арсенал – Вест Хэм 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
28 декабря, 23.15, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Соучек, 0:2 – 55 Мавропанос.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Нелсон, 64), Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу, 79), Мартинелли (Нкетиа, 64), Сака, Габриэл Жезус.
Вест ХэмАреоля, Цоуфал, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 33), Альварес, Кудус, Боуэн.
Предупреждения:
Нелсон (72), Габриэл Жезус (90).

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

Стоило ли засчитывать гол?
251 голос
Да
45%
Вест Хэм
Нет
55%
Арсенал
27 комментариев
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Супер очевидно, что мяч не на линии. Гол нельзя было засчитывать.
+27
-12
+15
Ответ Александр Саввин
Супер очевидно, что мяч не на линии. Гол нельзя было засчитывать.
Как очевидно если не видно ушёл мяч или нет? Рефери решил в пользу атаки как и должен был делать, а не отменять только потому что какой испанец будет ныть после матча
+11
0
+11
Болельщик Ливерпуля. Мяч ушёл полностью, как такое могли засчитать не понятно. А, это же АПЛ, тогда всё понятно. Баскетбол в штрафной? Нет пенальти! Мяч уходит за линию? Гол чистый!
+13
-3
+10
Ответ Александр Саввин
Супер очевидно, что мяч не на линии. Гол нельзя было засчитывать.
Даже если мяч на 1 мм на линии, то это мяч на линии. Но тут скорее он ушёл.
+6
-2
+4
Далеко не фанат Арсенала, но тот у кого есть нормаоьное зрение и логика понимает что мяч ушел.
+4
0
+4
Ответ Александр Саввин
Супер очевидно, что мяч не на линии. Гол нельзя было засчитывать.
Если ни на одном из повторов не видно, что мяч ушел на 100%, то значит считаем, что он не ушел. Судьи обычно таким правилом руководствуются
+3
0
+3
Если даже с картинками не определить, то такое сомнение в пользу атаки трактовать надо.
+5
-2
+3
Ньюкасл, теперь Вест Хэм.
Поговаривают следующий соперник Арсенала наигрывает комбинация когда нападающий как в хоккее забегает с мячом за ворота, осматривается, и выкатывает мяч под удар.
Камеры, конечно же, не смогут точно определить что произошло.
+3
0
+3
мяч вышел точно потому что сбоку просматривается боковая рамка ворот Полностью
+3
0
+3
в который раз камеры не могут предоставить нормальный ракурс для адекватной оценки ситуации, все-таки технологическое оснащение в такой лиге как апл оставляет желать лучшего
+3
-1
+2
"На линии" тут только правое бедро Соучека (даже не нога сама), а мяч, который он подавал левой ногой, очевидно вне поля, вне игры.

Какие вообще мозги и глаза у арбитров в Англии даже имея повторы даже (как там снимают тоже "вопрос вопросов" - от этого и повторы часто ужасные)?
+2
0
+2
Вроде ушёл за линию полностью.
+2
0
+2
Ответ Александр Саввин
Супер очевидно, что мяч не на линии. Гол нельзя было засчитывать.
также очевидно как с голом Японии на ЧМ с Испанией.
+1
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+1
ИМХО, ушел мяч
+1
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+1
Хз... Но ощущение, что в данных ракурсах мяч ни каким образом не цепляет линию, что является причиной для того , что бы считать его в игре... Мяч вышел за пределы поля... Ну не вижу я где там мячик!!! И уж тем более где он может зацепить линию поля
+1
0
+1
Ответ слёзыпуховикавенгера
в который раз камеры не могут предоставить нормальный ракурс для адекватной оценки ситуации, все-таки технологическое оснащение в такой лиге как апл оставляет желать лучшего
причем тут камеры? где еще надо поставить камеру, чтобы разобраться в этом моменте? разве что на штангу.
+1
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+1
Ответ Born is the King
Как очевидно если не видно ушёл мяч или нет? Рефери решил в пользу атаки как и должен был делать, а не отменять только потому что какой испанец будет ныть после матча
Лицевая линия такой же ширины(толщины) как и штанга. На скрине штангу на уровне мяча видно полностью,значит мяч ЗА штангой. Это и есть «очевидно»
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Ответ SergScouser
причем тут камеры? где еще надо поставить камеру, чтобы разобраться в этом моменте? разве что на штангу.
камеры в зоне где стоят стюарды, датчики на мяч, да хоть на штангу. просто вспоминаются кейсы в тех же матчах арсенала в этом сезоне, когда нет нормального ракурса для оценки и судьи вынуждены делать выводы на основании неполной информации, не говорю, что такое полное оснащение возможно сейчас, но в ближайшем будущем хотелось б
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Ответ SergScouser
причем тут камеры? где еще надо поставить камеру, чтобы разобраться в этом моменте? разве что на штангу.
Над лицевой линией можно было б повесить
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Ответ SergScouser
причем тут камеры? где еще надо поставить камеру, чтобы разобраться в этом моменте? разве что на штангу.
Сверху
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Ответ Born is the King
Как очевидно если не видно ушёл мяч или нет? Рефери решил в пользу атаки как и должен был делать, а не отменять только потому что какой испанец будет ныть после матча
Мяч якобы задевает руку Мартинели, надо судить в пользу защиты, это все таки защита, нельзя определить вышел мяч или нет, надо засчитать в пользу атаки, а почему бы не засчитать так же в пользу защиты, нельзя определить, в поле мяч или нет, значит в пользу защиты, нет так не пойдёт, это же Арсенал, их валить надо, мы же их который год топим, дальше надо
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Ответ aziz sofiev
Лицевая линия такой же ширины(толщины) как и штанга. На скрине штангу на уровне мяча видно полностью,значит мяч ЗА штангой. Это и есть «очевидно»
На скрине штангу полностью не видно, бедро и шорты игрока прикрывают её. Как говорилось выше - если даже на 1 мм мяч зацепит проекцию, то он в игре.
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Ответ Александр Саввин
Супер очевидно, что мяч не на линии. Гол нельзя было засчитывать.
Судья в поле гол засчитал. ВАР вмешивается только если явная ошибка судьи. Сказать с Вашей категоричностью ВАР не может, что ошибка. Поэтому оставили в силе решение судьи
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Никогда такого не было, и вот опять. Может у ворот Арсенала просто убрать линии и играть с отскоками от стенки? А то столько времени на просмотр ВАР убивают.
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Одно не понятно, нельзя доказать, что мяч вышел, значит засчитываем, а как доказать, что мяч в игре? Доказательств нет, значит вышел. Странная трактовка
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Конечно, засчитали, это ж старая-добрая традиция уже.
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