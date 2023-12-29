Ох, какой сложный момент с голом «Арсеналу». Ушел ли мяч за линию – не понять даже с ВАР

В одном из центральных матчей 19-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Вест Хэм» и проиграл 0:2. Победный гол Томаша Соучека на 13-й минуте вышел тяжелым для судей, и его долго просматривал ВАР.

Голевой пас Боуэна – под подозрением из-за возможного выхода мяча за линию

Как это было. Александр Зинченко не справился с подачей и мяч от него отлетел к Джерроду Боуэну, который успел прострелить.

Соучек на простреле легко завершил атаку.

ВАР разглядывал эпизод больше трех минут. Боуэн делал прострел, когда мяч, возможно, уже покинул поле. Но как тут увидеть, если сам футболист целиком перекрыл собой мяч.

Дает ли что-нибудь картинка с другого ракурса? Кажется, толком ничего.

Едва ли вычислим.

И в первом повторе даже если совсем приблизить картинку – не понять.

Очень тяжелый эпизод.

Тем не менее, судьи засчитали гол – Майкл Оливер указал на центр. А позже АПЛ показала повтор эпизода, еще увеличив картинку.

Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф!», написал: «Объяснят просто: у ВАР не было ракурса, доказывающего, что мяч вышел из игры. Нога игрока в синем перекрывает линию, поэтому уверенности нет, что проекция не цепляла линию. Сложный момент, естественно. Но, думаю, у ВАР не было шансов вмешаться, если повтор только этот. Хотя камера идеальная».

Напомним, система определения гола работает только в том случае, если мяч пересек (или нет) линию ворот. Но не лицевую линию.

Кстати, до этого тура лучше «Вест Хэма» в первых таймах играла только одна команда, и это не «Арсенал» (а «Тоттенхэм»). Так что и этот эпизод случился в пользу гостей.

«Вест Хэм» едва не выиграл крупно

Если в первом тайме «Арсенал» пропустил на 13-й минуте, то во втором не продержался и десяти. «Арсенал» чаще всех подает угловые в АПЛ, а «Вест Хэм» по этому показателю – пятый с конца, но забили именно гости.

На 55-й минуте Константинос Мавропанос после подачи Джеймса Уорд-Проуза пробил головой, а мяч прокатился по перекладине и штанге и залетел в ворота – 2:0 в пользу гостей.

Грек показывал, что не празднует, но улыбку сдержать не смог.

Мавропанос перешел в «Арсенал» пять лет назад за 2,1 млн евро, но провел там всего восемь матчей – больше ездил по арендам, пока окончательно не ушел в «Штутгарт» за 3,2 млн. Отыграл там сезон – и вернулся в АПЛ, «Вест Хэм» вывалил за него 20 миллионов. Игра против «Арсенала» – всего шестая у него в АПЛ за «Вест Хэм», зато пять дней назад он отыграл полный матч против «МЮ» – и тоже успешно (2:0).

«Арсенал» постоянно владел мячом и был близок к тому, чтобы один гол отыграть в середине второго тайма, но Габриэл Жезус, нанося удар в пустой угол, пробил совсем выше. На 74-й минуте Леандро Троссард бил с угла вратарской – Альфонс Ареоля ногой отразил удар. В следующем эпизоде мяч из ворот выносил Владимир Цоуфал.

На 83-й минуте «Арсенал» ждал пенальти после падения Букайо Саки в чужой штрафной по итогам контакта с Найджелом Огбонной, но не дождался, хотя ВАР пересматривал момент.

Фанаты «Вест Хэма» должны были тревожиться еще перед началом игры – травму на разминке получил Лукас Пакета. На поле он вышел, но заменился через 33 минуты. Впрочем, гости справились и без одного из лидеров.

И даже могли выиграть крупно: Саид Бенрахма исполнял пенальти (Райс сбил Эмерсона) на 90+, но его удар отбил Давид Райя.

0:2 – поражение «Арсенала», который в шесть раз перебил соперника по ударам (30:5) и пропустил два гола с двух ударов в створ.

«Арсенал» в восьми последних матчах не проигрывал «Вест Хэму», последнее поражение случилось в январе 2019 года – 0:1 с голом Деклана Райса, забившего за два дня до своего 20-летия. Теперь Райс, перейдя в «Арсенал», оба раза «Вест Хэму» проиграл (было еще 1:3 в ноябре в матче Кубка лиги).

Дома же «Арсенал» последний раз уступал «Вест Хэму» в 2015-м (0:2, Петру Чеху набили Мауро Сарате и Шейху Куяте), с тех пор было семь побед в семи матчах до этого дня.

Теперь лидер – «Ливерпуль», а «Арсенал» играет уже послезавтра

«Арсенал» упустил шанс вернуться на первое место и оставил на вершине «Ливерпуль». «Вест Хэм» – шестой, до зоны ЛЧ уже четыре очка при лишней игре.

Следующий матч у «Арсенала» – против «Фулхэма» в гостях 31 декабря, а «Вест Хэм» через пару дней после этого примет «Брайтон». Стартует 20-й тур матчем «Лутон» – «Челси» днем 30 декабря.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill