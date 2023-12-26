Чудо Boxing Day – хет-трик Криса Вуда! Всего седьмой в компании с легендами

Накидал бывшим – «Ньюкаслу».

Рождественское чудо во плоти: форвард «Ноттингема» Крис Вуд положил три мяча «Ньюкаслу» и принес неожиданно уверенную победу 3:1.

Приговорил бывшую команду в день подарков.

Это первый хет-трик в Boxing Day с 2017-го! Компания легенд

Вуд закинул хет-трик уже к 60-й минуте, хотя за прошлые 16 матчей АПЛ он забил только четыре мяча.

● Новозеландец в элитной компании. Хет-тики в Boxing Day редкость, их не было шесть лет.

● Крис стал восьмым футболистом АПЛ-2023/24 с хет-триком. До этого сверкали Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Николас Джексон («Челси»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Эдди Нкетиа («Арсенал») и Доминик Соланке («Борнмут»).

● Вуд всего четвертый, кто сделал хет-трик в Премьер-лиге против команды, за которую он ранее играл сам. Удавалось Энди Коулу, тоже с «Ньюкаслом» в августе 1999-го, Маркусу Бенту против «Блэкберна» в декабре 2007-го и Джошу Кингу – с «Эвертоном» в октябре 2021-го.

Два из трех мячей Вуда влетели после хороших пасов Энтони Эланги. У шведского вингера уже четыре гола и пять ассистов в сезоне АПЛ – был бы точно не лишним в нынешнем «МЮ».

За неделю у Криса уже четыре гола и ассист, были еще 1+1 «Борнмуту» в субботу, но матч там проиграли 2:3.

Вуд – в первой пачке трансферов богатого «Ньюкасла». Сверкнуть не получилось

Крис Вуд был второй покупкой в разбогатевшем «Ньюкасле», раньше пришел только Киран Триппьер из «Атлетико». Форварда выкупили из «Бернли» аж за 25 миллионов фунтов. Брали проверенного бойца на уровне АПЛ – Вуд пришел в статусе лучшего бомбардира в истории «Бернли»: 53 гола в 165 матчах.

«Я знал, что такие отступные прописаны и не думал, что кто-то когда-то их активирует. Но иногда футбол таков... – рассказывал Вуд. – Через шесть месяцев вы можете оглянуться и сказать: «Это была отличная сделка».

Сделку назвали отличной разве что в руководстве «Бернли» – ударный форвард, мягко говоря, не блистал под руководством Эдди Хау.

● Сезон-2021/22 – два гола в 17 матчах.

● Сезон-2022/23 – два гола в 18 матчах.

В январе 2023-го Вуд перешел в «Ноттингем»: сначала арендовали, а через полгода выкупили за 17 млн евро.

И Крис отправил бывшую команду в нокаут!

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol