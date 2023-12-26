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Жозе позвонил экс-ассистенту прямо на пресс-конференцию. Поздравить с безумной победой при 34 пенальти!

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Футбол Футбол

Включение с полуфинала Суперкубка Египта.

Когда бы еще мы обратили внимание на 1/2 финала египетского Суперкубка, а тут сразу два повода.

Сначала команды пробили аж 34 пенальти в послематчевой серии, потом победителя поздравил Жозе Моуринью – все об этом узнали, потому что португалец позвонил коллеге прямо во время пресс-конференции.

Драматичные полуфиналы: очень обидный автогол и матч с гигантской серией пенальти

Суперкубок Египта разыгрывают с 2001-го, но это первый в новом формате, с полуфиналами. Участники – «Аль-Ахли» (чемпион), «Пирамидс» (вице-чемпион), «Фьючер» (команда с четвертого места) и «Серамика Клеопатра» (победитель Кубка).

Об уровне египетских страстей можно судить по одной детали: «Замалек» с третьего места исключили, потому что в прошлом розыгрыше клуб участвовать отказался, так как в составе соперника («Аль-Ахли») был игрок, оскорбивший «Замалек».

Два полуфинала – две драмы. «Аль-Ахли» обыграл «Серамику» (1:0) благодаря автоголу на 90+4. Да еще какого нелепого – мяч ударился о штангу, угодил в защитника и улетел в ворота (в обзоре на 8:50).

Еще круче было в матче «Пирамидс» – «Фьючер». После 0:0 все решала серия пенальти, а там забили 27 раз! Из 34 ударов.

После первых пяти была ничья 4:4. Игроки «Фьючера» дальше били первыми, дважды не реализовывали – но футболисты «Пирамидс» следом тоже.

После 32 ударов остановились на 13:13. Затем «Фьючер» свой удар реализовал, а защитник «Пирамидс» и участник Олимпиады-2020 Осама Галаль не смог, сэйв вратаря – так серия и закончилась. 14:13 в пользу «Фьючера»!

Сразу шесть игроков били пенальти по два раза, Галаль среди них. Любопытно, что он не забил и в первый раз, он был шестым – то есть первым из необязательной программы. Причем вратарь тогда в последний момент успел выставить ногу и отбить, а при 34-м пенальти сэйв уже был более привычным, с броском в угол.

Серия пенальти длилась почти полчаса!

До рекорда не дошли. В Намибии били 48 пенальти, в Англии – 54!

В Книге рекордов Гиннесса есть запись о финальном матче Кубка Намибии-2005, там было аж 48 пенальти! Закончилась со счетом 17:16, реализовывали хуже, некоторые игроки били по три пенальти. Серия продолжалась почти как матч целиком.

Правда, в марте 2022-го переплюнули и это. Команды низших лиг Англии «Вашингтон» и «Бедлингтон» устроили серию из 54 пенальти. Причем точными были 49 – «Вашингтон» победил со счетом 25:24.

Совсем недавно отличились и в Северной Ирландии: в ноябрьском матче Кубка лиги «Колрейн» выиграл в серии 18:17 у «Баллимины», а всего команды пробили 44 пенальти.

Тренера-победителя поздравил Моуринью. Они много работали вместе

Возглавляет «Фьючер» Рикарду Формузинью. Во время пресс-конференции ему позвонил сам Моуринью.

«Простите, ребята, я должен ответить... Это Жозе Моуринью», – смущенно сказал Формузинью.

«Босс, мы справились. Да, мы сделали это! Отсюда ничего не слышно, я скоро выйду из зала и перезвоню вам», – сказал он. На разговор ушло примерно 15 секунд, потом он дальше отвечал на вопросы журналистов.

Расходятся данные о том, работал ли Формузинью с Моуринью в золотом «Порту»-2003/04, когда выиграли Лигу чемпионов, но точно известно, что провел сезон-2011/12 скаутом при Жозе в «Реале», а еще был его ассистентом в «МЮ» и «Тоттенхэме».

После «Тоттенхэма» Формузинью самостоятельно тренировал в Саудовской Аравии, Марокко и Боливии, а за «Фьючер» взялся в 2023-м.

Клуб молодой, основан в 2011-м, и сначала назывался «Кока-Кола», потому что был образован египетским отделением этой компании. Но перед сезоном-2021/22 его продали компании по спортивным инвестициям Future. Ребрендинг тоже логичный.

У команды уже есть победа в Кубке египетской лиги, теперь есть возможность выиграть и Суперкубок. Финал против «Аль-Ахли» состоится 28 декабря в Абу-Даби. Победитель заберет 250 тысяч долларов.

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Фото: Gettyimages/Richard Heathcote; x.com/ADSportsTV

2 комментария
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Так тепло от этой новости. Может Новый год надвигающийся так на меня влияет, но так хорошо, что Моуриньо есть. День, когда он отойдет от дел, лично для меня, будет очень грустным.
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Какой же Йозе Марино - душка!
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