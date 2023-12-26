Жозе позвонил экс-ассистенту прямо на пресс-конференцию. Поздравить с безумной победой при 34 пенальти!

Включение с полуфинала Суперкубка Египта.

Когда бы еще мы обратили внимание на 1/2 финала египетского Суперкубка, а тут сразу два повода.

Сначала команды пробили аж 34 пенальти в послематчевой серии, потом победителя поздравил Жозе Моуринью – все об этом узнали, потому что португалец позвонил коллеге прямо во время пресс-конференции.

Драматичные полуфиналы: очень обидный автогол и матч с гигантской серией пенальти

Суперкубок Египта разыгрывают с 2001-го, но это первый в новом формате, с полуфиналами. Участники – «Аль-Ахли» (чемпион), «Пирамидс» (вице-чемпион), «Фьючер» (команда с четвертого места) и «Серамика Клеопатра» (победитель Кубка).

Об уровне египетских страстей можно судить по одной детали: «Замалек» с третьего места исключили, потому что в прошлом розыгрыше клуб участвовать отказался, так как в составе соперника («Аль-Ахли») был игрок, оскорбивший «Замалек».

Два полуфинала – две драмы. «Аль-Ахли» обыграл «Серамику» (1:0) благодаря автоголу на 90+4. Да еще какого нелепого – мяч ударился о штангу, угодил в защитника и улетел в ворота (в обзоре на 8:50).

Еще круче было в матче «Пирамидс» – «Фьючер». После 0:0 все решала серия пенальти, а там забили 27 раз! Из 34 ударов.

После первых пяти была ничья 4:4. Игроки «Фьючера» дальше били первыми, дважды не реализовывали – но футболисты «Пирамидс» следом тоже.

После 32 ударов остановились на 13:13. Затем «Фьючер» свой удар реализовал, а защитник «Пирамидс» и участник Олимпиады-2020 Осама Галаль не смог, сэйв вратаря – так серия и закончилась. 14:13 в пользу «Фьючера»!

Сразу шесть игроков били пенальти по два раза, Галаль среди них. Любопытно, что он не забил и в первый раз, он был шестым – то есть первым из необязательной программы. Причем вратарь тогда в последний момент успел выставить ногу и отбить, а при 34-м пенальти сэйв уже был более привычным, с броском в угол.

Серия пенальти длилась почти полчаса!

До рекорда не дошли. В Намибии били 48 пенальти, в Англии – 54!

В Книге рекордов Гиннесса есть запись о финальном матче Кубка Намибии-2005, там было аж 48 пенальти! Закончилась со счетом 17:16, реализовывали хуже, некоторые игроки били по три пенальти. Серия продолжалась почти как матч целиком.

Правда, в марте 2022-го переплюнули и это. Команды низших лиг Англии «Вашингтон» и «Бедлингтон» устроили серию из 54 пенальти. Причем точными были 49 – «Вашингтон» победил со счетом 25:24.

Совсем недавно отличились и в Северной Ирландии: в ноябрьском матче Кубка лиги «Колрейн» выиграл в серии 18:17 у «Баллимины», а всего команды пробили 44 пенальти.

Тренера-победителя поздравил Моуринью. Они много работали вместе

Возглавляет «Фьючер» Рикарду Формузинью. Во время пресс-конференции ему позвонил сам Моуринью.

«Простите, ребята, я должен ответить... Это Жозе Моуринью», – смущенно сказал Формузинью .

«Босс, мы справились. Да, мы сделали это! Отсюда ничего не слышно, я скоро выйду из зала и перезвоню вам», – сказал он. На разговор ушло примерно 15 секунд, потом он дальше отвечал на вопросы журналистов.

Расходятся данные о том, работал ли Формузинью с Моуринью в золотом «Порту»-2003/04, когда выиграли Лигу чемпионов, но точно известно, что провел сезон-2011/12 скаутом при Жозе в «Реале», а еще был его ассистентом в «МЮ» и «Тоттенхэме».

После «Тоттенхэма» Формузинью самостоятельно тренировал в Саудовской Аравии, Марокко и Боливии, а за «Фьючер» взялся в 2023-м.

Клуб молодой, основан в 2011-м, и сначала назывался «Кока-Кола», потому что был образован египетским отделением этой компании. Но перед сезоном-2021/22 его продали компании по спортивным инвестициям Future. Ребрендинг тоже логичный.

У команды уже есть победа в Кубке египетской лиги, теперь есть возможность выиграть и Суперкубок. Финал против «Аль-Ахли» состоится 28 декабря в Абу-Даби. Победитель заберет 250 тысяч долларов.

Фото: Gettyimages/Richard Heathcote; x.com/ADSportsTV