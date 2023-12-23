«Лучший футбол в мире. Бесплатно». Манифест главы Суперлиги

Много поддержки, точно без СА.

Суперлига ожила. Генеральный директор Бернд Райхарт пришел на радиостанцию COPE – и дал программное интервью.

Самое важное.

Трансляции Суперлиги будут бесплатными. Расходы покроют рекламой

По словам Райхарта, внутри Суперлиги понимают, что им придется завоевать доверие фанатов. Один из главных шагов – бесплатные трансляции игр, которые сделают футбол доступнее:

« Предложим лучший футбол в мире. Бесплатно, совершенно бесплатно. Футбол способен привлечь миллиарды фанатов по всей планете, он может финансироваться в основном за счет рекламы. Мы способны получать от рекламы более трех миллиардов евро в год.

У нас есть инвестиции и возможности для создания платформы, чтобы транслировать лучший футбол бесплатно. Идея состоит в том, что футбол всегда должен быть бесплатным. Возможно, когда-то там появится премиум-подписка для безумных фанатов. Но сейчас мы упускаем аудиторию, для которой наш продукт непомерно дорог, таких людей очень много.

Наша модель устойчива в долгосрочной перспективе, мы рассуждаем о беспрецедентной фанатской платформе. Люди получат бесплатный доступ, это ни с чем несравнимо. Только лучшие европейские клубы способны предложить такой уровень».

«Говорим «нет», но мы с вами». Клубы – на стороне Суперлиги

Почти все топ-клубы публично высказались против Суперлиги, верны идее только мадридский «Реал» и «Барселона». Райхарт уверен, что поддержка УЕФА призрачна – и предоставляет клубам время подумать:

«Многие выпустили заявления против нашего проекта. Мы не сомневаемся, что УЕФА давит на клубы, но дайте нам время, позвольте убедить лучшие клубы Европы. Гарантирую, футбол не влюблен в монополию, не предан ей до конца.

Вчера я поговорил со многими клубам. Нет, мы не вели переговоры, не пытались договориться о чем-то. Начинается новая эра диалога. Сейчас мы будем без сторонних преград общаться с клубами, которые сформируют Суперлигу. Никто не требует, чтобы они сегодня же сказали: «Я здесь» . Мы не выстраиваем стены. Хотим объединять, не разделять.

Представители некоторых клубов, которые опубликовали заявления об отказе от Суперлиги, звонили мне, чтобы объясниться: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами» .

Были ли это клубы из Англии? Не настаивайте».

Суперлига утроит доходы маленьких клубов

Многие уверяют, что Суперлига добьет маленькие клубы. Но глава проекта не согласен – обещает не только открытость, но и справедливое распределение доходов:

«Футбол привык к жесткой 70-летней монополии. Придется поменять чип. Команды должны понимать, какие возможности у них есть. Главным клубам Европы угрожали. Угрозы реальны. Я видел комментарии команд, где упоминалась Суперлига прошлого, не нынешняя. Сейчас это открытое соревнование.

Суперлига утроит доходы «малых» клубов по сравнению с тем, что дает УЕФА . Распределение станет прозрачным. Например, наш проект будет намного лучше для «Жироны». Многие жалуются, что приз за выход в ЛЧ не оправдался: приезжаете, проигрываете и возвращаетесь домой. Нет времени на то, чтобы заявить о себе.

Наглядный пример – «Вильярреал». Пару лет назад они были полуфиналистами ЛЧ, а в следующем году даже не участвовали».

Суперлига еще развивается. Не все будут решать лиги

Руководство проекта открыто к дискуссиям: «Конечно, краеугольным камнем нашего предложения остаются десять принципов, которые мы опубликовали в феврале. Некоторые стоит повторить.

Например, про то, что участие будет основано на спортивных заслугах. Постоянных членов не будет, клубы останутся приверженцами национальных лиг. Хотя в ходе обсуждений с клубами выявили две большие проблемы. Первая заключается в том, что клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать там в следующем сезоне. Это несправедливо, не соответствует концепции спортивных заслуг.

Во-вторых, клубы не могут брать на себя обязательства по расходам на игроков, инфраструктуру, женские команды, потому что при нынешней системе подавляющее большинство клубов не может рассчитывать на доходы из Европы. Мы считаем, что структура нашего турнира поможет решить эти проблемы и в то же время предоставит игрокам и фанатам возможности для более высокого уровня футбола».

Никакой Саудовской Аравии

В ноябре пошли инсайды, что УЕФА думает над тем, чтобы пустить в ЛЧ клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср». Райхарт заверяет, что их проект нацелен только на европейский рынок:

«Деньги Саудовской Аравии не стоят за Суперлигой. Мы говорили с инвесторами из Европы и США. Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда, они открыты для проекта.

Не будет никаких привилегий ни для одного клуба. Ни один саудовский клуб не может войти в состав Суперлиги . Это европейский, только европейский проект. Альтернатива Лиге чемпионов, а значит, Ла Лига и Суперлига могут прекрасно сосуществовать.

УЕФА – судья, прокурор, полиция. Монополия. Мы хотим, чтобы клубы управляли соревнованиями, как это происходит во всех турнирах. И если это произойдет, клубы смогут договориться с УЕФА или сказать, что им нравится нынешняя ЛЧ, хотя я не думаю, что найдется много желающих.

Мы работаем на благо футбола, разговариваем со всеми, включая УЕФА. Но нас не хотели слушать, так живет монополия. Теперь ситуация изменилась».

Фото: East News/AP Photo/Jeffrey McWhorter, AFP; Robert Michael/dpa, Javier Borrego/Keystone Press Agencya/Global Look Press