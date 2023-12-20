У Лавесси колотая рана в живот. Говорят, в семейной драке из-за денег
Или упал с лестницы? Это версия родственников.
Тревожная новость из Уругвая: госпитализирован бывший нападающий «ПСЖ» Эсекиэль Лавесси. Аргентинец получил колотое ранение в живот.
Инсайд – о семейных разборках из-за денег. Родственники говорят, что он просто упал с лестницы
Лавесси доставили в больницу Пунта-дель-Эсте – это курортный город на юге Уругвая. А вот обстоятельства пока неизвестны точно, версии отличаются.
Аргентинский телеканал TYC Sports ссылается на источники в семье: там утверждают, что экс-футболист соскользнул с лестницы, когда пытаялся поменять лампочку.
Уругвайская газета El Observador пишет, что Лавесси пострадал как раз из-за семейных разборок. Источники в полиции сообщили, что аргентинец получил ножевое ранение от члена семьи во время вечеринки на уругвайском курорте Хосе Игнасио. Скорую вызвали в пять утра. El Observador отмечает, что конфликт разгорелся из-за денег.
В обоих отчетах сказано, что у Лавесси сломана ключица. При этом TYC Sports сообщил, что аргентинец ударился о предмет мебели во время падения. Лавесси госпитализирован вместе с девушкой.
Правоохранительные органы публично не комментируют детали инцидента – они сообщили только о повреждении ключицы.
Лавесси после завершения карьеры: ездит по миру, брал интервью у Месси
Эсекиэль закончил довольно давно, вдруг вы его потеряли.
● Аргентинец завершил карьеру в ноябре 2019-го, чтобы больше времени проводить с детьми и семьей. С тех пор он путешествует по миру, посещает вечеринки, но и о футболе не забывает: год назад брал интервью у Лео Месси, до этого делился инсайдами из раздевалки «ПСЖ».
● Иногда Лавесси влипает в неприятности. В мае 2020-го стал жертвой секс-шантажа – злоумышленники угрожали, что раскроют материалы интимного характера с участием аргентинца. Неизвестные требовали по пять тысяч долларов за каждую фотографию и видео. Лавесси пришлось идти в суд.
Лавесси за карьеру выиграл немало: все внутренние турниры с «ПСЖ» (четыре раза – Лигу 1), Кубок Италии-2012 с «Наполи», в юности брал и чемпионат Аргентины за «Сан-Лоренсо».
За сборную он провел 51 матч и забил девять мячей. Трижды брал серебро крупных турниров: сначала ЧМ-2014, потом – Кубка Америки в 2015-м и 2016-м.
Теперь попал в новости по такому вот неприятному поводу.
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Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; instagram.com/pocho22lavezzi
Путешествует по миру и посещает вечеринки.
А ловко он это придумал
Надеюсь с ним всё будет хорошо. А виновные,если таковые есть-будут наказаны.