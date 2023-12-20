У Лавесси колотая рана в живот. Говорят, в семейной драке из-за денег

Или упал с лестницы? Это версия родственников.

Тревожная новость из Уругвая: госпитализирован бывший нападающий «ПСЖ» Эсекиэль Лавесси. Аргентинец получил колотое ранение в живот.

Инсайд – о семейных разборках из-за денег. Родственники говорят, что он просто упал с лестницы

Лавесси доставили в больницу Пунта-дель-Эсте – это курортный город на юге Уругвая. А вот обстоятельства пока неизвестны точно, версии отличаются.

Аргентинский телеканал TYC Sports ссылается на источники в семье: там утверждают, что экс-футболист соскользнул с лестницы, когда пытаялся поменять лампочку.

Уругвайская газета El Observador пишет, что Лавесси пострадал как раз из-за семейных разборок. Источники в полиции сообщили, что аргентинец получил ножевое ранение от члена семьи во время вечеринки на уругвайском курорте Хосе Игнасио. Скорую вызвали в пять утра. El Observador отмечает, что конфликт разгорелся из-за денег.

В обоих отчетах сказано, что у Лавесси сломана ключица. При этом TYC Sports сообщил, что аргентинец ударился о предмет мебели во время падения. Лавесси госпитализирован вместе с девушкой.

Правоохранительные органы публично не комментируют детали инцидента – они сообщили только о повреждении ключицы.

Лавесси после завершения карьеры: ездит по миру, брал интервью у Месси

Эсекиэль закончил довольно давно, вдруг вы его потеряли.

● Аргентинец завершил карьеру в ноябре 2019-го , чтобы больше времени проводить с детьми и семьей. С тех пор он путешествует по миру, посещает вечеринки, но и о футболе не забывает: год назад брал интервью у Лео Месси, до этого делился инсайдами из раздевалки «ПСЖ».

● Иногда Лавесси влипает в неприятности. В мае 2020-го стал жертвой секс-шантажа – злоумышленники угрожали, что раскроют материалы интимного характера с участием аргентинца. Неизвестные требовали по пять тысяч долларов за каждую фотографию и видео. Лавесси пришлось идти в суд.

Лавесси за карьеру выиграл немало: все внутренние турниры с «ПСЖ» (четыре раза – Лигу 1), Кубок Италии-2012 с «Наполи», в юности брал и чемпионат Аргентины за «Сан-Лоренсо».

За сборную он провел 51 матч и забил девять мячей. Трижды брал серебро крупных турниров: сначала ЧМ-2014, потом – Кубка Америки в 2015-м и 2016-м.

Теперь попал в новости по такому вот неприятному поводу.

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; instagram.com/pocho22lavezzi