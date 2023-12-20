Рикельме выиграл выборы в президенты «Бока Хуниорс». Голосовал даже новый президент Аргентины!

Хавьер Милей был за другого кандидата.

В Аргентине прошли выборы президента «Бока Хуниорс». Победу одержал легендарный Хуан Роман Рикельме – за него проголосовали 65% фанатов. Его конкурент – аргентинский политик Андрес Ибарра – набрал, соответственно, 35% голосов.

Ибарра поражение признал, но подчеркнул, что будет конкурировать с Рикельме и дальше.

Желающих отдать голос было немало – участвовал даже новый президент Аргентины Хавьер Милей. Он был за Ибарру. Милей – официальный болельщик «Бока Хуниорс», он платит взносы, поэтому может голосовать.

А выдвинул Ибарру на пост вообще бывший президент Аргентины – Маурисио Макри.

Мартин Палермо проголосовал за Ибарру – в случае победы экс-форвард должен был стать тренером «Боки». Видимо, пока не станет.

Сам Рикельме еле проголосовал из-за большого столпотворения. Ему пришлось буквально продираться к месту голосования на «Бомбонере» через восторженных фанатов. Народный кандидат!

Среди знаменитостей, голосовавших за Рикельме, можно выделить дочь Диего Марадоны Джанинну («Всегда Роман, никогда Макри») и экономиста Диего Джакомини, который когда-то был партнером Милея.

Место голосования выглядело так:

Чтобы проголосовать, болельщикам нужно было зайти в чашу «Бомбонеры».

В общей сложности проголосовали около 46 тысяч фанатов «Бока Хуниорс». Это близко к мировому рекорду, который принадлежит «Барселоне»: в 2010 году на выборах президента каталонского клуба проголосовали по разным данным от 57 до 62 тысяч человек.

Любовь болельщиков «Боки» к Рикельме объяснима – он отдал клубу 18 лет жизни. Год поиграл за академию, 13 лет (с перерывами) за первую команду.

При этом у плеймейкера были натянутые отношения с главной легендой в истории «Боки» – Диего Марадоной. Он не поехал на ЧМ-2010 в ЮАР со сборной, которую тогда тренировал Диего.

Рикельме грустил: «Были сообщения, что я покинул команду после критики Марадоны. Все сложнее, есть другой момент. Мы не можем работать вместе. Я спокоен, потому что поступил правильно. Но когда вижу, как сборная появляется на поле, то мне становится грустно и говорю себе: «Я должен быть там».

Впрочем, команда до медалей не дошла, вылетев от немцев в 1/4.

В следующем году в музее на «Бомбонере» открыли памятник Рикельме. Еще через год «Бока» проиграла в финале Кубка Либертадорес «Коринтианс» – и Рикельме заявил об уходе из клуба. Фанаты провели массовую демонстрацию у «Бомбонеры» с целью убедить Рикельме остаться. Не убедили, но он вернулся в следующем году еще на сезон.

А последние четыре года уже работал в «Боке» вице-президентом. За этот период «Бока» по два раза брала чемпионство и Кубок, а в 2023-м дошла до финала Кубка Либертадорес.

Оправдает надежды болельщиков?

Фото: Gettyimages/Marcelo Endelli / Freier Fotograf; East News/ALEJANDRO PAGNI / AFP ; instagram.com; Global Look Press