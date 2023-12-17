Чемпион группы смерти плывет в Германии. «Дортмунд» очень плох

Дортмундская «Боруссия» финишировала первой в группе смерти в Лиге чемпионов, но при этом жутко барахлит в Бундеслиге.

Одна победа в семи матчах Бундеслиги и вылет из Кубка Германии

У «Дортмунда» явный кризис: всего одна победа в семи последних матчах чемпионата. Плюс к этому вылетели из Кубка Германии – в 1/8 финала не справились с крепким «Штутгартом» (идет в топ-3 Бундеслиги).

При этом «Дортмунд» не так сильно скатился в таблице – пока что пятое место, но нужно обязательно попадать в топ-4, чтобы гарантировать место в ЛЧ на новый сезон.

«Мы показали, на что способны, – рассуждал Эдин Терзич перед последней игрой с «Аугсбургом». – Очевидная задача: забрать все хорошее из матчей Лиги чемпионов и показать это в Бундеслиге. Это главная цель на субботу и следующий вторник».

С «Аугсбургом» не получилось. Во вторник будет последняя игра «Дортмунда» в 2023-м – дома против «Майнца».

Причины кризиса не только в вялой игре. Кажется, в руководстве «Боруссии» разгорелся конфликт

Разногласия среди боссов совпали с началом игровых неудач.

Sky сообщал, что в «Боруссии» сформировалось два лагеря: с одной стороны были генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке, главный тренер Эдин Терзич и внешний советник Маттиас Заммер. С другой – спортивный директор Себастьян Кель и его ассистенты Славен Станич и Даниэль Байдербек. Они спорили по ряду трансферных и персональных вопросов.

В итоге Станича уволили из «Боруссии» – он был против Терзича и распространял это мнение среди разных людей в клубе. Ватцке, наоборот, поддерживает главного тренера, ему вообще не нравятся увольнения посреди сезона.

Sport Bild отметил, что к Себастьяну Келю тоже наметился ряд вопросов – он до последнего защищал Марко Розе перед увольнением, а теперь не высказался в поддержку Терзича. Ватцке ждет от него четкой позиции. Кель хоть и остался в «Боруссии», но после ухода Станича стал меньше влиять на все процессы.

Сам Кель опроверг слухи о лагерях: «В одной из статей про Славена Станича я прочитал, что у нас в клубе есть два разных лагеря. Это полная чушь. У нас только один лагерь – и он называется «Боруссия» Дортмунд. Каждый здесь работает ради успеха этого особенного клуба».

Чуть позже Bild выдал еще более яркий инсайд из «Боруссии»: Терзич следующим летом может стать спортивным директором клуба вместо Келя. Пишут, что сейчас они «не всегда находятся на одной волне». Считается, что такой шаг позволит Ватцке сохранить в клубе Терзича, который популярен среди болельщиков, и в то же время придать спортивный импульс команде, пригласив нового тренера.

Среди футболистов тоже есть недовольные – похоже, Зюле и Мален планируют уходить

Плюс к этому есть желающие на выход среди футболистов.

Никлас Зюле хоть и выдал суперсэйв ногой после удара Мбаппе, но в целом недоволен положением в «Дортмунде».

По информации Bild, Зюле хочет больше играть: пока провел 10 матчей в чемпионате, только четыре из них начал в старте. При этом руководство «Боруссии» ждет от защитника большего проявления лидерских качеств, ведь сейчас он третий капитан «Дортмунда».

Sky написал о расстроенном Дониэлле Малене – он все больше изолирован от команды, всегда первым уходит из раздевалки после матчей. Мален хочет уйти уже зимой. Хотя в последнем матче забил единственный мяч «Аугсбургу».

Инсайдер Кристиан Фальк писал, что «Боруссия» обсуждает с «МЮ» обмен Малена на Джейдона Санчо.

Фото: Tom Weller, Ralf Ibing/Global Look Press