Они сыграют в плей-офф ЛЕ и ЛК. Кто фавориты?
Подводим итоги.
В четверг завершились групповые этапы ЛЕ и ЛК, теперь мы знаем всех участников плей-офф и стыковых матчей.
Лига Европы: «Байер» разнес группу, «Карабах» Лунева в плей-офф, «Арис» Кокорина мимо
● Увереннее всех групповой этап прошел «Байер» – шесть побед и монструозная разница мячей 19-3. Особенно больно сделали «Карабаху» и «Хэкену» – 5:1 и 4:0. В воротах азербайджанцев, напомним, играет Андрей Лунев.
● «Карабах» тоже в плей-офф благодаря победе над «Хэкеном» в шестом туре: конкурент «Мольде» влетел на выезде «Байеру» и отправился в Лигу конференций.
● Только «Хэкен» не набрал ни одного очка в турнире, «Шериф» и «ТСЦ Бачка Топола» финишировали с одним. Остальные как минимум однажды победили в матчах группового этапа.
● «Маккаби» из Хайфы вышел в плей-офф лишь с тремя забитыми мячами, причем два из них положил «Панатинаикосу» в заключительном туре! Этого хватило для третьего места и выхода в Лигу конференций.
● А вот «Арис» Кокорина, к сожалению, мимо евровесны: команда не смогла подняться с четвертого места, несмотря на 2+1 в четырех матчах от нашего форварда.
● Команды с первого места группы ЛЕ отправились сразу в 1/8 финала (будет в марте). Вторые сначала пройдут через стыковые матчи: на этой стадии в Лигу Европы добавятся команды с третьих мест групп Лиги чемпионов.
Представителей одной страны разводят по разным парам. И все по классике: двухматчевое противостояние дома и в гостях. Дальше идет лучший. Игры состоятся 15 и 22 февраля.
● Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ пройдет 18 декабря в 15:00 по московскому времени.
Лига конференций: фавориты – «Астон Вилла» Эмери, «Фиорентина» и «Айнтрахт»
● Обошлось без мощных сюрпризов: все команды из топ-лиг вышли в плей-офф, единственный провал – «Бешикташ» на четвертом месте.
● Только две команды не набрали ни одного очка – исландский «Брейдаблик» и сербский «Чукарички». Но если первые хотя бы забили пять мячей, вторые отличились лишь дважды – в матчах против «Ференцвароша».
● Обиднее всего «Нордшелланду»: датчане забили больше лидера группы (17 против 13), но финишировали лишь третьими. Помешало поражение от прямого конкурента «Лудогорца» в последнем туре.
В Лиге конференций работает тот же принцип, что и в Лиге Европы, но уровнем ниже – команды с третьих мест в группах ЛЕ выйдут против вторых мест групп Лиги конференций. Команды из одной страны разводят. Победители групп уже ждут в 1/8 финала.
Календарь полностью совпадает с ЛЕ: стыковые матчи 15 и 22 февраля, 1/8 в марте.
● Жеребьевка стыков ЛК пройдет 18 декабря в 16:00 по московскому времени.
Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno
Как это без турнирной мотивации?
Это была единственная (?) группа, где каждой команде чего-то надо было в последнем туре.
"Арису" нужна была победа в 2 мяча и тогда он выходил бы в ЛК (причем "Спарта", вышедшая в итоге с второго места, при таком раскладе заняла бы 4-е).