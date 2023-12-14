Подстава от лайнсмена в ЛЧ: поднял флаг, защитники «Порту» остановились и пропустили гол (его засчитали)

Матч «Порту» – «Шахтер» – один из немногих в среду, где результат имел значение: хозяевам для плей-офф хватало ничьей, гостям надо было побеждать.

Тем важнее в этой игре была каждая мелочь. И «Порту» чуть не пострадал.

Хозяева рано повели в счете, а на 29-й минуте уже «Шахтер» провел голевую атаку: Даниил Сикан замкнул прострел Александр Зубкова.

В момент атаки лайнсмен поднял флажок, но после паузы на ВАР главный арбитр Иштван Ковач засчитал гол, после чего раздал пару желтых карточек представителям «Порту».

Их эмоции логичны – лайнсмен поднимает флаг, защитники прекращают играть, а потом ВАР отменяет вне игры. Смотрим детально:

Следует длинный пас. Офсайда у Зубкова нет.

Лайнсмену так не кажется – поднял флажок, когда Зубков пошел на соперника.

Зубков уходит от оппонента, но в динамике видно, как останавливается Пепе, среагировавший на лайнсмена.

В следующую секунду Пепе срывается за Сиканом, но притормаживает его одноклубник, тоже отвлекаясь на судью.

Пепе, конечно же, не успевает за Сиканом – тот спокойно забивает. Что важно – свистка главного судьи во время атаки не было.

Когда Ковач показал на центр, португальцы возмутились. Пепе отгонял команду от судьи, но сам показал ему понятный жест – ведь среагировали на флажок!

Ковач наверняка ответил, что свистка не было, поэтому матч должен был быть продолжен в любом случае. Экс-судья Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але рэф!» солидарен: «Проблема игроков» Порту». Играй до свистка. Ассистент поторопился. Получит свои методические минус 0,2. Но в целом свистка нет, нечего руки поднимать и вставать».

Синяев указывает на важную деталь: в спорных ситуациях лайнсменам рекомендуют поднимать флаг, только когда момент завершен. В матче «Порту» – «Шахтер» вышло наоборот: арбитр зафиксировал офсайд во время атаки – и ошибся.

При этом лайнсмен нарушил и еще одно правило: «Если флаг не был сразу замечен судьей, помощник судьи должен удерживать флаг поднятым, пока судья его не заметит или мяч очевидно не окажется под контролем обороняющейся команды».

Лайнсмен опустил флажок во время заключительной фазы атаки:

Уже после забитого гола Ковач показал помощнику, что видит его – и поднял руку вверх.

Подчеркнем снова: остановки игры не было, игроки «Порту» должны были продолжать.

Португальцев неудача не смутила – еще в первом тайме вышли вперед, а после перерыва забили еще трижды (причем один раз отличился Пепе!), пропустив дважды (один – автогол). 5:3 – «Порту» едет в плей-офф ЛЧ, а «Шахтер» сыграет в ЛЕ.

Фото: East News/AP Photo/Luis Vieira