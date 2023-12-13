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Шесть лет назад болбой слушал установку Пепа – теперь Майка Хэмилтон забил в ЛЧ. На 19-й минуте дебюта

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Футбол Футбол

Путь к успеху.

Быстро нашелся главный герой ничего не значащего турнирно матча «Манчестер Сити» с «Црвеной Звездой».

20-летний полузащитник Майка Хэмилтон дебютировал в основе и забил уже в первом тайме. И особый смысл обрел один момент шестилетней давности.

Гвардиола шептал болбою, что надо ускоряться. Этим болбоем был Хэмилтон

Сентябрь 2017-го. «Ман Сити» принимал «Кристал Пэлас». Запомнился вот такой момент: Пеп Гвардиола что-то втолковывает болбою.

Итоговый счет 5:0, удары – 25:5, владение мячом – 72% на 28%. Казалось бы, что могло быть не так? А Гвардиола объяснил:

«Проанализируйте первые полчаса. Мы не были готовы. Может, нельзя быть [в движении] все 90 минут, но все было так медленно. Если фол – никто не подходит к мячу: пять-десять секунд, прежде чем кто-либо его возьмет и продолжит матч. Болбои были неспешными, каждый был медленным».

Парень, которого Пеп ускорял – 13-летний Хэмилтон. Через шесть с небольшим лет он уже слушал установку тренера, выходя на матч Лиги чемпионов за основу «Сити», действующего обладателя трофея.

Сам Майка вспоминал тот эпизод: «Он мне что-то говорил, а я только думал: «Просто кивни – и все».

Парень рассказывал, что на тренировках увидел Гвардиолу в поведении таким же, какого мы все наблюдаем в интервью.

Быстрый гол Хэмилтона – как это было?

«Сити» досрочно выиграл группу в ЛЧ, а «Црвена Звезда» потеряла шансы даже на Лигу Европы. Гвардиола по сравнению с предыдущим матчем «Сити» против «Лутона» оставил в старте только Матео Ковачича и Джека Грилиша. Помимо Хэмилтона из юных футболистов в основе вышел 20-летний норвежец Оскар Бобб.

А счет открыл Хэмилтон уже на 19-й минуте. Сначала прокрался в чужую штрафную на грани офсайда.

А затем ушел от защитника и мощно пробил над вратарем.

Хэмилтон начинал в «Сити» с команды U-9, но занимался футболом в клубе, как сам говорил, с четырех-пяти лет. Он попадал в заявку на игры Кубка лиги против «Ньюкасла» и в ЛЧ с «Янг Бойз», но не выходил.

Вообще Майка – левый нападающий, может сыграть в центре, но в Сербии вышел справа. Отлично получилось и там.

Он капитан резервного состава, в 11 матчах сезона есть уже шесть голевых. А всего – 16+16 за 62 матча в академии.

Тренер команды Брайан Бэрри-Мерфи охарактеризовал Хэмилтона как «уличного» футболиста, имел в виду способность обводить один в один. «Это уникальный игрок, его качества и правда впечатляют. Он может уничтожить при игре один в один независимо от того, что происходит в игре».

Сам Хэмилтон вспоминал, что в детстве был выбор – академия «МЮ» или «Сити». Парень выбрал «Сити», отец тоже хотел видеть его именно там.

Только четверо англичан моложе Майки забивали в дебютном матче ЛЧ. Последним был Маркус Рэшфорд – в 19 лет, в сентябре 2017-го. 

Кстати, что не так с Рэшфордом? Всего один гол за 4,5 месяца

Црвена Звезда Сербия – Манчестер Сити Англия 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
13 декабря, 20.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Хэмилтон, 0:2 – 62 Бобб, 1:2 – 76 Хван Ин Бом, 1:3 – 85, пенальти Филлипс, 2:3 – 90 Катаи.
Црвена ЗвездаГлазер, Неделькович (Кабич, 78), Драгович, Спайич (Родич, 65), Джига, Олайинка (Лучич, 57), Мияйлович, Канга (Катаи, 57), Хван Ин Бом, Букари, Ндиайе (Миятович, 57).
Манчестер СитиОртега, Льюис, Стоунз (Аке, 86), Аканджи, Серхио Гомес, Ковачич (Сусохо, 76), Грилиш (Фоден, 46), Филлипс, Матеуш Нунеш (Бернарду Силва, 82), Хэмилтон, Бобб.
Предупреждения:
Спайич (45), Филлипс (52), Мияйлович (65), Джига (84).

Бесплатное пиво всему стадиону – простава «Копенгагена» за выход в плей-офф ЛЧ!

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic

10 комментариев
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«Он мне что-то говорил, а я только думал: «Просто кивни – и все» - и с такими задатками парень выбрал не МЮ? ))
+47
0
+47
Ответ Pavlo Pedko
«Он мне что-то говорил, а я только думал: «Просто кивни – и все» - и с такими задатками парень выбрал не МЮ? ))
ХААХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАА0А0АХАХАХАХАХАА
+10
0
+10
Так как работает Пеп у меня тоже получалось. Правда в FM и с сохранениями и перегрузками))
+7
0
+7
- Короче, слушай, откроешься, примешь мяч и пробьешь с острого угла над вратарем в ближний
- ???
- Просто запомни это
+6
0
+6
Из болбоя - в герои
+1
0
+1
Лантратов ржанул
+1
0
+1
Мотивация - это не слова.
Не знаете место святого Пепа уже занято?
0
0
0
Работает их система.. Работает.. А кто есть в чемпионском "Зените" его возраста, способный играть в их АПЛ?
0
0
0
Ответ _FoX-
- Короче, слушай, откроешься, примешь мяч и пробьешь с острого угла над вратарем в ближний - ??? - Просто запомни это
- ???
- Просто кивни - и всё!
0
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