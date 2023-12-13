Шесть лет назад болбой слушал установку Пепа – теперь Майка Хэмилтон забил в ЛЧ. На 19-й минуте дебюта

Путь к успеху.

Быстро нашелся главный герой ничего не значащего турнирно матча «Манчестер Сити» с «Црвеной Звездой».

20-летний полузащитник Майка Хэмилтон дебютировал в основе и забил уже в первом тайме. И особый смысл обрел один момент шестилетней давности.

Гвардиола шептал болбою, что надо ускоряться. Этим болбоем был Хэмилтон

Сентябрь 2017-го. «Ман Сити» принимал «Кристал Пэлас». Запомнился вот такой момент: Пеп Гвардиола что-то втолковывает болбою.

Итоговый счет 5:0, удары – 25:5, владение мячом – 72% на 28%. Казалось бы, что могло быть не так? А Гвардиола объяснил:

«Проанализируйте первые полчаса. Мы не были готовы. Может, нельзя быть [в движении] все 90 минут, но все было так медленно. Если фол – никто не подходит к мячу: пять-десять секунд, прежде чем кто-либо его возьмет и продолжит матч. Болбои были неспешными , каждый был медленным».

Парень, которого Пеп ускорял – 13-летний Хэмилтон. Через шесть с небольшим лет он уже слушал установку тренера, выходя на матч Лиги чемпионов за основу «Сити», действующего обладателя трофея.

Сам Майка вспоминал тот эпизод: «Он мне что-то говорил, а я только думал: «Просто кивни – и все».

Парень рассказывал, что на тренировках увидел Гвардиолу в поведении таким же, какого мы все наблюдаем в интервью.

Быстрый гол Хэмилтона – как это было?

«Сити» досрочно выиграл группу в ЛЧ, а «Црвена Звезда» потеряла шансы даже на Лигу Европы. Гвардиола по сравнению с предыдущим матчем «Сити» против «Лутона» оставил в старте только Матео Ковачича и Джека Грилиша. Помимо Хэмилтона из юных футболистов в основе вышел 20-летний норвежец Оскар Бобб.

А счет открыл Хэмилтон уже на 19-й минуте. Сначала прокрался в чужую штрафную на грани офсайда.

А затем ушел от защитника и мощно пробил над вратарем.

Хэмилтон начинал в «Сити» с команды U-9, но занимался футболом в клубе, как сам говорил, с четырех-пяти лет. Он попадал в заявку на игры Кубка лиги против «Ньюкасла» и в ЛЧ с «Янг Бойз», но не выходил.

Вообще Майка – левый нападающий, может сыграть в центре, но в Сербии вышел справа. Отлично получилось и там.

Он капитан резервного состава, в 11 матчах сезона есть уже шесть голевых. А всего – 16+16 за 62 матча в академии.

Тренер команды Брайан Бэрри-Мерфи охарактеризовал Хэмилтона как «уличного» футболиста, имел в виду способность обводить один в один. «Это уникальный игрок, его качества и правда впечатляют. Он может уничтожить при игре один в один независимо от того, что происходит в игре».

Сам Хэмилтон вспоминал, что в детстве был выбор – академия «МЮ» или «Сити». Парень выбрал «Сити», отец тоже хотел видеть его именно там.

Только четверо англичан моложе Майки забивали в дебютном матче ЛЧ. Последним был Маркус Рэшфорд – в 19 лет, в сентябре 2017-го.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic