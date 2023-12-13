Шесть лет назад болбой слушал установку Пепа – теперь Майка Хэмилтон забил в ЛЧ. На 19-й минуте дебюта
Путь к успеху.
Быстро нашелся главный герой ничего не значащего турнирно матча «Манчестер Сити» с «Црвеной Звездой».
20-летний полузащитник Майка Хэмилтон дебютировал в основе и забил уже в первом тайме. И особый смысл обрел один момент шестилетней давности.
Гвардиола шептал болбою, что надо ускоряться. Этим болбоем был Хэмилтон
Сентябрь 2017-го. «Ман Сити» принимал «Кристал Пэлас». Запомнился вот такой момент: Пеп Гвардиола что-то втолковывает болбою.
Итоговый счет 5:0, удары – 25:5, владение мячом – 72% на 28%. Казалось бы, что могло быть не так? А Гвардиола объяснил:
«Проанализируйте первые полчаса. Мы не были готовы. Может, нельзя быть [в движении] все 90 минут, но все было так медленно. Если фол – никто не подходит к мячу: пять-десять секунд, прежде чем кто-либо его возьмет и продолжит матч. Болбои были неспешными, каждый был медленным».
Парень, которого Пеп ускорял – 13-летний Хэмилтон. Через шесть с небольшим лет он уже слушал установку тренера, выходя на матч Лиги чемпионов за основу «Сити», действующего обладателя трофея.
Сам Майка вспоминал тот эпизод: «Он мне что-то говорил, а я только думал: «Просто кивни – и все».
Парень рассказывал, что на тренировках увидел Гвардиолу в поведении таким же, какого мы все наблюдаем в интервью.
Быстрый гол Хэмилтона – как это было?
«Сити» досрочно выиграл группу в ЛЧ, а «Црвена Звезда» потеряла шансы даже на Лигу Европы. Гвардиола по сравнению с предыдущим матчем «Сити» против «Лутона» оставил в старте только Матео Ковачича и Джека Грилиша. Помимо Хэмилтона из юных футболистов в основе вышел 20-летний норвежец Оскар Бобб.
А счет открыл Хэмилтон уже на 19-й минуте. Сначала прокрался в чужую штрафную на грани офсайда.
А затем ушел от защитника и мощно пробил над вратарем.
Хэмилтон начинал в «Сити» с команды U-9, но занимался футболом в клубе, как сам говорил, с четырех-пяти лет. Он попадал в заявку на игры Кубка лиги против «Ньюкасла» и в ЛЧ с «Янг Бойз», но не выходил.
Вообще Майка – левый нападающий, может сыграть в центре, но в Сербии вышел справа. Отлично получилось и там.
Он капитан резервного состава, в 11 матчах сезона есть уже шесть голевых. А всего – 16+16 за 62 матча в академии.
Тренер команды Брайан Бэрри-Мерфи охарактеризовал Хэмилтона как «уличного» футболиста, имел в виду способность обводить один в один. «Это уникальный игрок, его качества и правда впечатляют. Он может уничтожить при игре один в один независимо от того, что происходит в игре».
Сам Хэмилтон вспоминал, что в детстве был выбор – академия «МЮ» или «Сити». Парень выбрал «Сити», отец тоже хотел видеть его именно там.
Только четверо англичан моложе Майки забивали в дебютном матче ЛЧ. Последним был Маркус Рэшфорд – в 19 лет, в сентябре 2017-го.
Кстати, что не так с Рэшфордом? Всего один гол за 4,5 месяца
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.45, «Райко Митич»
- Голы:
- 0:1 – 19 Хэмилтон, 0:2 – 62 Бобб, 1:2 – 76 Хван Ин Бом, 1:3 – 85, пенальти Филлипс, 2:3 – 90 Катаи.
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Црвена Звезда –
Глазер, Неделькович (Кабич, 78), Драгович, Спайич (Родич, 65), Джига, Олайинка (Лучич, 57), Мияйлович, Канга (Катаи, 57), Хван Ин Бом, Букари, Ндиайе (Миятович, 57).
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Манчестер Сити –
Ортега, Льюис, Стоунз (Аке, 86), Аканджи, Серхио Гомес, Ковачич (Сусохо, 76), Грилиш (Фоден, 46), Филлипс, Матеуш Нунеш (Бернарду Силва, 82), Хэмилтон, Бобб.
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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic
- ???
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