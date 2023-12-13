Он вывел «Копенгаген» (!) в плей-офф ЛЧ. Стал тренером после страшной травмы на 2-й минуте дебюта

35-летний Якоб Нееструп из «Копенгагена».

В группе А сенсация: вслед за «Баварией» в плей-офф выбрался «Копенгаген». Автор – молодой тренер Якоб Нееструп.

У чемпиона Дании очень длинный путь: стартовали во втором квалифай-раунде (прошли исландский «Брейдаблик», «Спарту» и «Ракув»), а в группе набрали семь очков против главных конкурентов – «МЮ» (4:3 и 0:1) и «Галатасарая» (2:2, 1:0).

Все игроки команды суммарно по трансфермаркту стоят всего 66 млн евро – намно-о-го дешевле отдельных покупок «Юнайтед». Но англичане в пролете, а «Копенгаген» – в 1/8 финала.

Главный герой тут – как раз Нееструп . Датчанин прошлой осенью подхватил «Копенгаген» на девятом месте, сделал чемпионом и теперь добавил проход в плей-офф с первой попытки.

Якоб давно тренер: закончил играть в 23. Из-за двойного подката в дебютном матче и аварии

«Копенгаген» второй раз в истории в 1/8 финала ЛЧ – в прошлый раз, в сезоне-2010/11, сразу наткнулся на «Челси» (0:2, 0:0). В это же время 22-летний воспитанник «Копенгагена» Якоб Нееструп делал последние попытки остаться в футболе: подписал полугодовой контракт с «Фремад Амагер» из четвертой лиги Дании.

Хотя мог бы и сам играть против «Челси» – но травмы уничтожили карьеру.

Нееструп дебютировал за родной клуб в сентябре 2006-го. Кубок, уверенная победа против «Тистеда» (4:1) – идеальные условия для обкатки молодежи. Ну, почти.

«Сразу два игрока влетели в меня одновременно, – вспоминал Якоб. – Пять тысяч местных фанатов освистывали меня все то недолгое время, что я был на поле. «Добро пожаловать в игру», – подумал я».

Итог: две минуты на поле, сложный перелом лодыжки и восемь месяцев без футбола . В 18 лет.

Летом 2007-го клуб перевел Нееструпа в первую команду и дал двухлетний контракт. Но заиграть не получилось: из-за постоянных рецидивов лодыжки за два года провел только один матч за «Копенгаген». В 2009-м перебрался в норвежский «Викинг», в мае 2010-го – в исландский «Хафнарфьордур».

Чемпион Исландии квалифицировался в Лигу чемпионов, но против БАТЭ (1:5, 0:1) Нееструп не играл – незадолго до этого попал в аварию. «Шея и плечи болели ужасно. Я месяцами не мог выкинуть эту боль из головы» , – вспоминал Якоб.

Знаете, кто был следующим соперником БАТЭ в квалификации? «Копенгаген».

Нееструп восстановился после аварии, но ушел из «Хафнарфьордура» через полгода. Затем еще шесть месяцев в любителях – и конец карьеры. 23-летнему датчанину было слишком больно играть.

Нееструп-тренер в клубе уже десять лет (с перерывом). Вытащил провальный сезон

Поэтому он пошел в тренеры: родной «Копенгаген» организовывал курсы School of Excellence – после них Нееструпа в 2013-м взяли ассистентом в команду U-17. Дальше планомерный рост.

● 2015-й. Позиция главного в U-17. В 27 лет!

● 2018-й. Ассистент в основной команде.

● 2019-й. Приглашение в «Виборг» из первого дивизиона Дании – сразу главным. В первом его сезоне «Виборг» закончил на втором месте, через год вышел в элиту.

Но уже без Якоба – его позвали в родную команду: Йесс Торуп собирал новый тренерский штаб.

«Копенгаген» ужасно начал сезон-2022/23: шесть поражений в 10 матчах чемпионата и девятое место. Руководство сняло Торупа и доверилось молодому ассистенту.

«Мне важно подчеркнуть, что Нееструп получил эту должность не из-за долгой работы в «Копенгагене», а из-за способностей и квалификации. Даже если бы Якоб работал в другом клубе, мы бы рассматривали его как главного кандидата», – подчеркивал спортивный директор Петер Кристиансен.

Нееструп выровнял команду, а весной догнал конкурентов: стал чемпионом, попутно забрал Кубок Дании. В прошлой Лиге чемпионов впечатлить не удалось: заняли последнее место, хотя дома не проиграли никому. Были ничьи и с «Сити» (0:0), и с «Дортмундом» (1:1), и с «Севильей» (тоже нули).

В этом сезоне дома у «Копенгагена» шесть очков из восьми. Там крепость. Не зря сразу после решающей победы над «Галатасараем» на арене «Паркен» предложили всем бесплатного пива в честь выхода в плей-офф. Деньги будут (проход стоит 9,6 млн евро бонусов от УЕФА), могут себе позволить.

«Домашний стадион помогает, – объясняет тренер. – Тут мы играем 12 против 11. «Паркен» – особенный. Даже против «Баварии» мы могли забирать очки».

Не зря Томас Тухель признавался, что опасается «Копенгаген»: «Якоб выстроил интересную команду: они опасны в контратаках, сочетают длинные передачи и короткую комбинационную игру. Надо быть осторожным».

Будущим соперникам стоит прислушаться к Томасу.

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Petter Arvidson/Keystone Press Agency, Sven Hoppe/dpa/Global Look Press