5:0 дважды за неделю – «Фулхэм» разбушевался. Откуда столько?
16 мячей за четыре матча.
Лучшая атака АПЛ сейчас внезапно у «Фулхэма».
Пока «Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» вымучивают победы, лондонцы развлекаются. Два раза подряд – в среду и воскресенье – выиграли по 5:0.
Правда такая мощная атака? Вот настолько!
В конце ноября «Фулхэм» внезапно начал забивать:
3️⃣ Обыграли «Вулверхэмптон» 3:2, с победным пенальти от Виллиана на 94-й.
3️⃣ Потом поражение от «Ливерпуля» – 3:4. Более того, команда Юргена Клоппа проигрывала до 87-й минуты. Никакие гости не забивали на «Энфилде» больше одного с апреля, а тут сразу три.
5️⃣ В среду случился разнос «Ноттингем Форест» – 5:0. Все голы красивые, изящные. Тут и пяточки, и забегания, и замыкания на дальней.
5️⃣ В воскресенье «Фулхэм» вынес и крепкий «Вест Хэм» – тоже 5:0. И снова очень разнообразные голы:
Рауль Хименес занес головой после навеса в штрафную;
Виллиан замкнул прострел после атаки в несколько стадий;
Тосин Адарабиойо – после подачи углового;
Харри Уилсон – мощнейшим ударом в стиле Арьена Роббена, сместился в центр и бахнул в девятку с левой;
Карлос Винисиус в конце улетел в контратаку.
Команда Марку Силвы уже в десятке. Выше «Челси» и «Брентфорда».
На этом отрезке никто в АПЛ не забивает так много. «Фулхэм» подобного не делал 60 с лишним лет
Получается, «Фулхэм» забил 16 мячей за четыре матча. За предыдущие 12 туров было всего 10.
Круче атаки на этом отрезке в АПЛ просто нет. У «Борнмута» 10 голов, у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» по девять. По очкам дела «Фулхэма» чуть хуже, но тоже неплохо.
Предыдущий раз «Фулхэм» два тура подряд громил соперника в АПЛ аж весной 2011-го – тогда «Болтон» и «Сандерленд» получили по 0:3. А вот серии с четырмя турами, в которых забивали три и больше голов, у клуба не было с 1961-го.
Два последних матча вообще входят в топ-5 самых крупных побед «Фулхэма» в эпоху Премьер-лиги.
Кто забивает у «Фулхэма»: воспитанник «Ливерпуля», Виллиан и Рауль Хименес
Самое забавное, что в этих 16 голах поучаствовала половина заявки – 12 разных футболистов забивали или отдавали голевую.
⚽️ Как же радостно за Рауля Хименеса! Мексиканец никак не мог набрать форму после жуткой травмы головы несколько лет назад. А в последних турах наконец пошло. Если продолжит, болельщики «Фулхэма» быстро забудут про Александра Митровича.
⚽️ Виллиан в 35 лет показывает, что еще вполне тянет уровень АПЛ. Он сейчас лучший бомбардир команды с четырьмя мячами. Бразилец идет на необычный рекорд: восемь последних голов он забил на домашнем «Крэйвен Коттедж» – длинее серия была только у Бобби Заморы (девять дома с марта 2011-го до января 2012-го).
⚽️ Андреас Перейра мог забивать и сам – например, попал в штангу со штрафного. Но в декабре раздает голевые в темпе Кевина де Брюйне.
⚽️ Алекс Ивоби в прошлом сезоне был одним из лидеров «Эвертона», но после дорогого перехода летом (25 млн евро) никак не мог забить. Прорвало как раз против «Вулвз», да и дальше воспитанник «Арсенала» не сбавил.
⚽️ Харри Уилсон – одно из открытий. Воспитанник «Ливерпуля» не дождался шанса от Клоппа, пару лет назад уехал в «Фулхэм», а сейчас забил бывшей на «Энфилде». За весь прошлый сезон у него было 3+5, сейчас те же цифры во всех турнирах уже к 10 декабря.
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До Нового года у «Фулхэма» непростой календарь: «Ньюкасл», «Бернли», «Борнмут» и «Арсенал». Но в такой форме команда Марку Силвы может потрепать даже фаворитов.
- Дата проведения
- 10 декабря, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Голы:
- 1:0 – 22 Хименес, 2:0 – 31 Виллиан, 3:0 – 40 Адарабиойо, 4:0 – 60 Уилсон, 5:0 – 88 Винисиус.
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Фулхэм –
Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон (Балло-Туре, 72), Кэрни, Перейра, Пальинья (Рид, 80), Виллиан (Уилсон, 46), Ивоби (Декордова-Рид, 79), Хименес (Винисиус, 72).
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Зума (Огбонна, 64), Агерд, Крессуэлл (Мавропанос, 46), Кудус (Мубама, 64), Форнальс (Эмерсон, 46), Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 65), Боуэн.
- Предупреждения:
- Крессуэлл (18), Пальинья (45), Балло-Туре (75).