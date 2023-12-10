Вы это видели?
Блог

«Сити» выиграл впервые за пять туров. Но даже у «Лутона» пришлось отыгрываться

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Лутон Лутон
Бернарду Силва Бернарду Силва
Родри Родри
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Джек Грилиш Джек Грилиш
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Пеп прервал неудачную серию.

«Манчестер Сити» все-таки прервал безвыигрышную серию в Премьер-лиге. «Лутон» в гостях обыграли (2:1), но понадобился камбэк. 

«Сити» пришлось отыгрываться. Забить победный помог подбородок Альвареса

Эрлинг Холанд и Жереми Доку пропускали матч из-за повреждений, зато вернулся после дисквалификации Родри. Игроков атаки очень не хватало в первом тайме. В итоге лучшим моментом у ворот Томаса Камински стал как раз дальний удар Родри – кипер «Лутона» потащил.

А вот новичку АПЛ хватило одного шанса в концовке тайма: Эндрос Таунсенд подал, 193-сантиметровый Элайджа Адебайо замкнул на дальней. Так «Сити» в третьей игре подряд пропустил первым. В прошлый раз такое случалось с командой Пепа в сезоне-2019/20 – кстати, как раз тогда они последний раз отдал титул.

Второй тайм «Лутон» начал очень уверенно и в атаке. Но «Сити» перевернул за три минуты. На 62-й Бернарду Силва классно пробил по отлетевшему мячу – закрутил прямо в дальний угол и сравнял.

Еще через пару минут «Сити» поймал на контратаке: перехватили в центре мяч, быстро довели до штрафной, где Альварес простелил, а Грилиш замкнул. 

Перехват, с которого началась голевая атака, Хулиан Альварес сделал подбородком.

В концовке «Сити» оборонял победный счет, это было непривычно: «Лутон» вжал чемпиона в штрафную. Но сравнять не получилось, у Пепа долгожданная победа.

Откуда тут проблемы у «Сити»? Объясняет Слава Палагин

Вступает тактический автор Sports.ru, автор разборов позора «Сити» в прошлом туре и вообще нынешнего кризиса:

«Сити» больше 15 минут проигрывал команде, которая после выхода в АПЛ усиливалась игроками из Чемпионшипа и свободными агентами. Продолжение кризиса? Настолько все плохо было без Холанда? И да, и нет. 

У «Сити» правда были проблемы. Точнее одна, формулируется очень просто – Росс Баркли. Англичанин в последних матчах за «Лутон» начал блистать. Против «Сити» тоже организовал две ярких вспышки с проходами. Один завершилась голом. 

Во всем остальном – вполне приличный перфоманс «Сити» без намеков на панику. В первом тайме создали несколько классных моментов – могли открывать счет и даже отрываться. Слегка не хватало рывков Холанда и игры через правый фланг, но во втором тайме починили и этот момент. Роль норвежца перехватил Родри: его подключения – классика этого сезона.

Если счет все равно смущает, не забываем про силу «Лутона» на своем поле. Несмотря на скромный ресурс, организовали проблемы всем клубам, кто приезжал – в том числе топам. «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Сити» побеждали здесь, но все с разницей в один мяч. «Ливерпуль» вообще потерял очки. Как говорил Пеп перед игрой, такие победы надо ценить».

Когда Родри на поле, «Сити» не проигрывает. Он вернулся и подтвердил

Гвардиола не довел до худшей серии в тренерской карьеры. Пяти подряд туров чемпионата с потерянными очками у него еще не было. 

Возвращение Родри – один из важнейших факторов. Все три поражения в этом сезоне у «Сити» были, когда испанский опорник пропускал матчи из-за дисквалификаций. А вот с Родри в составе девять побед и три ничьих. Факт от Opta: в этом сезоне полузащитник получил уже четвертую желтую за тактические фолы – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Неприятный звоночек.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – четыре очка. Правда, у команды Клоппа на следующей неделе матчи против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на «Энфилде». 

А у «Сити» весьма приятный календарь с матчами против «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Шеффилда», так что отставание от лидеров вполне можно отыграть. Вероятно, выходить на Boxing Day придется без Холанда.

«У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после «Виллы», – сказал Гвардиола перед встречей с «Лутоном». – Эрлинг не может играть. Я не знаю, на сколько он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет».

Этот сезон для Пепа с каждой неделей становится сложнее.

Все признаки кризиса «Сити» – что происходит?

Лутон – Манчестер Сити 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
10 декабря, 17.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Адебайо, 1:1 – 62 Бернарду Силва, 1:2 – 65 Грилиш.
ЛутонКамински, Локьер (Кларк, 90), Белл, Менджи, Даути, Джайлз (Чонг, 84), Баркли, Накамба (Локонга, 72), Таунсенд (Моррис, 72), Браун, Адебайо.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол (Стоунз, 69), Ковачич (Матеуш Нунеш, 83), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Аканджи, 90), Альварес.
Предупреждения:
Накамба (58), Родри (73), Даути (77).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Richard Heathcote

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Андрей Andrey
как показали игра, Сити может потерять очки и с этими командами.Вилла не даст воврать🤣👌
Странное сравнение Лутона и Астон Виллы. Одни в зоне вылета, другие ведут борьбу за ЛЧ и идут третьими.
+1
0
+1
Насчет Эвертона "приятный календарь" не подходит. Да и КП тоже не подарок. С другой стороны у лидеров тоже непростые матчи.
0
0
0
Астон Вилла разбушевалась. Надолго?
0
0
0
Не смотря на то, что Лутон в зоне вылета, в итоге все топы с трудом их обыгрывали с разницей в один мяч (МЮ, МС, Арсенал, Тоттенхэм), а Ливерпуль и вовсе вничью сыграл. Только Челси крупно выиграл 3-0.
0
0
0
Ответ Андрей Andrey
как показали игра, Сити может потерять очки и с этими командами.Вилла не даст воврать🤣👌
Но с Лутоном очки потерял только ...
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
Но с Лутоном очки потерял только ...
ну так и Сити потерял с Пэлас🤣🤣
0
0
0
Ответ Евгений Заботин
Странное сравнение Лутона и Астон Виллы. Одни в зоне вылета, другие ведут борьбу за ЛЧ и идут третьими.
а с кем сравнивать? с Пэлас который обыграл Сити или ТТХ?
0
0
0
Ответ Болельщик Дима
Астон Вилла разбушевалась. Надолго?
Я думаю в районе 5-6 места будут. ЛЕ это турнир Эмери). Грандов обыгрывают, но много теряют с теми, с кем не должны.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий