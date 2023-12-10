«Сити» выиграл впервые за пять туров. Но даже у «Лутона» пришлось отыгрываться

Пеп прервал неудачную серию.

«Манчестер Сити» все-таки прервал безвыигрышную серию в Премьер-лиге. «Лутон» в гостях обыграли (2:1), но понадобился камбэк.

«Сити» пришлось отыгрываться. Забить победный помог подбородок Альвареса

Эрлинг Холанд и Жереми Доку пропускали матч из-за повреждений, зато вернулся после дисквалификации Родри. Игроков атаки очень не хватало в первом тайме. В итоге лучшим моментом у ворот Томаса Камински стал как раз дальний удар Родри – кипер «Лутона» потащил.

А вот новичку АПЛ хватило одного шанса в концовке тайма: Эндрос Таунсенд подал, 193-сантиметровый Элайджа Адебайо замкнул на дальней. Так «Сити» в третьей игре подряд пропустил первым. В прошлый раз такое случалось с командой Пепа в сезоне-2019/20 – кстати, как раз тогда они последний раз отдал титул.

Второй тайм «Лутон» начал очень уверенно и в атаке. Но «Сити» перевернул за три минуты. На 62-й Бернарду Силва классно пробил по отлетевшему мячу – закрутил прямо в дальний угол и сравнял.

Еще через пару минут «Сити» поймал на контратаке: перехватили в центре мяч, быстро довели до штрафной, где Альварес простелил, а Грилиш замкнул.

Перехват, с которого началась голевая атака, Хулиан Альварес сделал подбородком.

В концовке «Сити» оборонял победный счет, это было непривычно: «Лутон» вжал чемпиона в штрафную. Но сравнять не получилось, у Пепа долгожданная победа.

Откуда тут проблемы у «Сити»? Объясняет Слава Палагин

Вступает тактический автор Sports.ru, автор разборов позора «Сити» в прошлом туре и вообще нынешнего кризиса:

«Сити» больше 15 минут проигрывал команде, которая после выхода в АПЛ усиливалась игроками из Чемпионшипа и свободными агентами. Продолжение кризиса? Настолько все плохо было без Холанда? И да, и нет.

У «Сити» правда были проблемы. Точнее одна, формулируется очень просто – Росс Баркли . Англичанин в последних матчах за «Лутон» начал блистать. Против «Сити» тоже организовал две ярких вспышки с проходами. Один завершилась голом.

Во всем остальном – вполне приличный перфоманс «Сити» без намеков на панику. В первом тайме создали несколько классных моментов – могли открывать счет и даже отрываться. Слегка не хватало рывков Холанда и игры через правый фланг, но во втором тайме починили и этот момент. Роль норвежца перехватил Родри: его подключения – классика этого сезона.

Если счет все равно смущает, не забываем про силу «Лутона» на своем поле . Несмотря на скромный ресурс, организовали проблемы всем клубам, кто приезжал – в том числе топам. «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Сити» побеждали здесь, но все с разницей в один мяч. «Ливерпуль» вообще потерял очки. Как говорил Пеп перед игрой, такие победы надо ценить».

Когда Родри на поле, «Сити» не проигрывает. Он вернулся и подтвердил

Гвардиола не довел до худшей серии в тренерской карьеры. Пяти подряд туров чемпионата с потерянными очками у него еще не было.

Возвращение Родри – один из важнейших факторов. Все три поражения в этом сезоне у «Сити» были, когда испанский опорник пропускал матчи из-за дисквалификаций. А вот с Родри в составе девять побед и три ничьих. Факт от Opta: в этом сезоне полузащитник получил уже четвертую желтую за тактические фолы – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Неприятный звоночек.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – четыре очка. Правда, у команды Клоппа на следующей неделе матчи против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на «Энфилде».

А у «Сити» весьма приятный календарь с матчами против «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Шеффилда», так что отставание от лидеров вполне можно отыграть. Вероятно, выходить на Boxing Day придется без Холанда.

«У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после «Виллы», – сказал Гвардиола перед встречей с «Лутоном». – Эрлинг не может играть. Я не знаю, на сколько он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет».

Этот сезон для Пепа с каждой неделей становится сложнее.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Richard Heathcote